Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что незаконная аннексия Россией четырех областей Украины в результате псевдореферендумов ничего не меняет.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать свою землю и своих людей, восстанавливать свою территориальную целостность", – заявил Кулеба.

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