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Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что незаконная аннексия Россией четырех областей Украины в результате псевдореферендумов ничего не меняет.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать свою землю и своих людей, восстанавливать свою территориальную целостность", – заявил Кулеба.
Топ комментарии
+13 olele
показать весь комментарий30.09.2022 19:33
+7 Валентина Саюн c856325a
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+7 Amber
показать весь комментарий30.09.2022 19:28
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а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
Іловайськ.
Іловайськ.
Іловайськ.
Ю. Гудименко
українцям свою справу робити - бити кацапню
Що землі були повернуті Чехословаччині а фашисти вигнані.
Тож Україні потрібно робити свою справу а не йти на поводу у кремля.
Правильно що сказав Зеленський з путіним розмови не буде
А хто завадить звільняти українські землі ? Головне щоб багато високоточної зброї було.
Те що путін сам собі написав це нічого не означає світ не визнав тож Україна за міжнародним правом має повне право звільняти території бо там навіть не референдуми були а просто захоплені території
А те що Зеленський любить їсти шашлики нехай їсть