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Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что незаконная аннексия Россией четырех областей Украины в результате псевдореферендумов ничего не меняет.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать свою землю и своих людей, восстанавливать свою территориальную целостность", – заявил Кулеба.

Читайте также: Ядерные угрозы Путина являются актом отчаяния, поскольку РФ проигрывает войну, - Кулеба
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Топ комментарии
+13
Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

Іловайськ.

Іловайськ.

Іловайськ.

Ю. Гудименко
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30.09.2022 19:33
+7
А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
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30.09.2022 19:28
+7
Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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30.09.2022 19:28
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А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
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30.09.2022 19:28 Ответить
Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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30.09.2022 19:28 Ответить
Нужно деньги РФ за границей быстрее все арестовать и передать Украине!!!
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30.09.2022 19:29 Ответить
и людына с соответствущей хфамилией у штати...некому арестовичу командировочные оформить...
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30.09.2022 19:33 Ответить
Амінь
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30.09.2022 19:31 Ответить
Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

Іловайськ.

Іловайськ.

Іловайськ.

Ю. Гудименко
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30.09.2022 19:33 Ответить
все вірно і все по ділу
українцям свою справу робити - бити кацапню
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30.09.2022 19:33 Ответить
***** у своєму бункері анексує і всю Землю.
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30.09.2022 19:34 Ответить
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30.09.2022 19:38 Ответить
Ось це правильно ! Гітлер анексував у 1938 році судетську облась і що з того вийшло?
Що землі були повернуті Чехословаччині а фашисти вигнані.
Тож Україні потрібно робити свою справу а не йти на поводу у кремля.
Правильно що сказав Зеленський з путіним розмови не буде
А хто завадить звільняти українські землі ? Головне щоб багато високоточної зброї було.
Те що путін сам собі написав це нічого не означає світ не визнав тож Україна за міжнародним правом має повне право звільняти території бо там навіть не референдуми були а просто захоплені території
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30.09.2022 20:13 Ответить
а как шашлыки от твоего Zеленского...?
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30.09.2022 20:22 Ответить
Я не маю ніякого відношення до шашликів .
А те що Зеленський любить їсти шашлики нехай їсть
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30.09.2022 20:28 Ответить
..кремле цирк даже не обсуждается!!!!
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30.09.2022 20:36 Ответить
точніше сказати путінська анорексія
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30.09.2022 20:41 Ответить
Дивує, "анексія", "анексія", "анексія"! Що з того? У нас справа одна: свинопсів утилізувати, по перше в Україні, включаючи Кубань, Слобожанщину, Стародубщину і т. д.! А що там сайвехромосоми собі гадають, нас не стосується! По друге: усіх знищити!!!
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30.09.2022 21:29 Ответить
 
 