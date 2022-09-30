Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право избрать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.
Об этом генсек Альянса сказал, комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию в ускоренном порядке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - отметил Столтенберг.
Генсек напомнил, что союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде также очень четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.
"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - подчеркнул Столтенберг.
По словам генсека, фокус и усилия союзников по НАТО сейчас - на предоставлении немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей защититься от российского жестокого вторжения.
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Не хоче НАТО нам допомогати, поки війна триває. Під допомогою я маю на увазі літаки,... та що там літаки, хоча б танки.
«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.
«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.