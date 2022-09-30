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Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право избрать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.

Об этом генсек Альянса сказал, комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию в ускоренном порядке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - отметил Столтенберг.

Генсек напомнил, что союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде также очень четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.

"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - подчеркнул Столтенберг.

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По словам генсека, фокус и усилия союзников по НАТО сейчас - на предоставлении немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей защититься от российского жестокого вторжения.
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Топ комментарии
+22
Непогано начебто. Без ґепічних фраз, але:
1. НАТО відчинене, тож подавайте заявку, і за наявності консенсусу - welcome.
2. Негайна підтримка буде. Слід розуміти, що це буде багато засобів кацапоанігіляції.

Проблему бачу в консенсусі. Сподіваюся, що вдасться його прочавити (бо *******...)
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30.09.2022 19:39
+17
нато - це така безпекова організація, яка приймає до свого складу тільки тих, в кого немає проблем з безпекою
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30.09.2022 19:37
+16
Сьогодні зранку слухав провідну британську радіостанцію. Тема - анексія куйлом 15% нашої території. В прямий ефір дзвонили пересічні британці і давали свою оцінку подіям. Найцікавіше, що були такі, які прямим текстом казали, що Україну негайно треба приєднати до НАТО аби захистити нас від можливої ядерної атаки. Може мені хтось нагадати, коли європейці хотіли б бачити Україну у НАТО так як зараз?! Так і що єдиний хто може реально завадити нашій євроінтеграції і членству в НАТО - це діюча влада всяких дєрьмаків і хламідій. Союзники скоро дозріють, а ось чи захочуть татарови-смірнови-тимошенки-міндічі-тищенки зупинитися в пограбунку України - велике питання.
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30.09.2022 19:58
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Наразі нас у першу чергу має цікавити не стільки вступ до Альянсу, скільки першочергове питання: зброя, ********** і технологічне військове начиння. Якщо постачання дійсно збільшиться - усе збсь.
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30.09.2022 21:17 Ответить
Слава богу ты не принимаешь решения.
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30.09.2022 22:03 Ответить
Собственно что и ожидалось. Он по сути просто пресс секретарь НАТО и не более. Что вы хотели от него услышать? -Я согласен, вступайте!)) Ничего нового.
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30.09.2022 22:05 Ответить
В останньому реченні відповідь НАТО на нашу завку: ".... ми сфокусовані на наданні зброї Україні". Тобто ви, звісно заявку давайте, але ми сфокусовані на іншому.
Не хоче НАТО нам допомогати, поки війна триває. Під допомогою я маю на увазі літаки,... та що там літаки, хоча б танки.
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30.09.2022 22:09 Ответить
Навіть якщо всі схвалять вступ, то знов вилезе Столтенберг і скаже шось по типу "згідно зі статутом у вас не повинно бути територіальних претензій до іншої держави, але вибачте у вас вони є" І плювати йому та сцикунам з Німеччини/Франції/Італії, що по факту ми не маємо претензій по територіях, ми їх просто звільняємо
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30.09.2022 22:14 Ответить
Столтенберг хочет, чтобы договор о вступлении Украины в НАТО подписывался в кремле в Георгиевском зале.
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30.09.2022 23:47 Ответить
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:42 Ответить
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