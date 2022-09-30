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Столтенберг призвал Путина прекратить войну: "Он ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский президент Владимир Путин должен прекратить войну, потому что он ее развязал.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на срочном брифинге, созванном после решения Путина "присоединить" захваченные территории Украины к РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы призываем Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить. Если Россия перестанет воевать, то будет мир. А если Зеленский и Украина прекратят борьбу, Украина перестанет существовать как независимое государство", - сказал он.
Генсек НАТО отметил, что с одной стороны есть агрессор – Россия, а с другой – жертва агрессии Украина.
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показать весь комментарий30.09.2022 20:45
+12 Skifik z pivdnya
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+8 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий30.09.2022 20:47
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не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
ще раз наголошую - він всього лише крякалка!
коли є консенсус - країни вступають в НАТО за 5 секунд - приклад в Фінляндією та Швецією
коли консенусу немає - є кряканья на тему "відкритих дверей"
чi я не зрозумів щось?
"нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!"
причому не тіки від столтенбєрга а й від усіх керівників європейських держав
Тут москсвини мають рацію - тільки вони можуть закінчити цю війну.
Да ни за что НАТО не приймет Украину, пока здесь идет война. Какие ускоренные процедуры, о чем вы? Все хотят, что бы за всех умирала только Украина. Это ж так удобно победить рашку чужими руками, зачем что-то менять, брать Украину в НАТО и умирать самим. А сколько украинцев умерло и еще умрет им пофиг, ну как пофиг, их это глубоко обеспокаивает.
Дякуємо за міцну позицію, агенте Стєклов.
роль НАТО - постачання зброї для ЗСУ та ядерна парасоля
Мерзость.
якщо там де росія зараз то НАТО - йди ти *****.
не до миру треба закликати а їбошити до крови кожного, хто закликає до миру замість перемоги над росією.
Ви хочете правду знати чі наші надії?