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Столтенберг призвал Путина прекратить войну: "Он ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Российский президент Владимир Путин должен прекратить войну, потому что он ее развязал.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на срочном брифинге, созванном после решения Путина "присоединить" захваченные территории Украины к РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить. Если Россия перестанет воевать, то будет мир. А если Зеленский и Украина прекратят борьбу, Украина перестанет существовать как независимое государство", - сказал он.

Читайте также: Действия Кремля являются самой большой эскалацией конфликта до этого времени, - Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что с одной стороны есть агрессор – Россия, а с другой – жертва агрессии Украина.
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Топ комментарии
+12
так Столтенберг ще більший закликун?
не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
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30.09.2022 20:45
+12
На колени стань ещё...
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30.09.2022 20:46
+8
нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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30.09.2022 20:47
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Господи, дякуємо, ми цього не знали. Столтеберг ти найкращий
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30.09.2022 20:44 Ответить
нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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30.09.2022 20:47 Ответить
підніміть червоний прапор - він вам пасує
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30.09.2022 20:50 Ответить
я все ніяк не міг визначитись з кольором, дякую за підказку
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30.09.2022 20:56 Ответить
не треба дуже дякувань, це було суто по дружньому, по фoрумчаньскі...
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30.09.2022 21:01 Ответить
так Столтенберг ще більший закликун?
не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
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30.09.2022 20:45 Ответить
столтенбєрг всього лише крякалка того, що вирішують мінєтчинна, франція тощо
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30.09.2022 20:49 Ответить
один слабий Генсек - це ще не НАТО, як і один клован - не Україна.
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30.09.2022 20:56 Ответить
може хтось і покладає надії на гєнсєка нато!
ще раз наголошую - він всього лише крякалка!
коли є консенсус - країни вступають в НАТО за 5 секунд - приклад в Фінляндією та Швецією
коли консенусу немає - є кряканья на тему "відкритих дверей"
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30.09.2022 20:59 Ответить
ви висловились саме за НАТО, а не генсека отама зверху.
чi я не зрозумів щось?
"нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!"
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30.09.2022 21:03 Ответить
Стоп. Фінляндія та Швеція ще не в НАТО. Точніше, майже в НАТО, але процедура ще триває. Бо із консенсусом теж були трабли - Туреччина полізла було в **********.
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30.09.2022 21:41 Ответить
На колени стань ещё...
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30.09.2022 20:46 Ответить
це буде після застосування ядерної зброї
причому не тіки від столтенбєрга а й від усіх керівників європейських держав
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30.09.2022 20:48 Ответить
Ото будет всэсвитне позорище. Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не наврочить
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30.09.2022 22:01 Ответить
жесть , люба жінка на його місці вже би гримнула кулаком по столі а цей шмарклі жує
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30.09.2022 20:46 Ответить
В Столбенберга немає яєць, на жаль.
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30.09.2022 20:47 Ответить
Гейропа, мабуть вже стать змінив.
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30.09.2022 20:48 Ответить
Скоро звиість нього прийде Христя чи Даля з яйцями!
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30.09.2022 21:02 Ответить
Ша пі то...
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30.09.2022 20:48 Ответить
яке воно усе таки дурне.
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30.09.2022 20:48 Ответить
я так понял что НАТО после войны попросится в ЗСУ...
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30.09.2022 20:49 Ответить
Саме так. Україна вигрє цю війну,але закінчити її вона не взмозі!
Тут москсвини мають рацію - тільки вони можуть закінчити цю війну.
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30.09.2022 20:49 Ответить
Бляха муха... Це відповідь НАТО?!!!!!!
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30.09.2022 20:50 Ответить
Всі ці заклики тільки додають путіну впевненості, 2 тижні війни і в альянсі залишаться тільки англосакси - решта як завжди капітулює.
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30.09.2022 20:50 Ответить
Англосакси і Україна.
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30.09.2022 21:44 Ответить
ЗСУ і НАТО..Українська Армія сама сильна в Европі і це факт
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30.09.2022 20:51 Ответить
угу щас він послухає і зразу кине війну. він 20 років нахрена готувався. норд стіми будував. в шредера і меркель знаеш скіки бабла ввалив. ******* в мадярщині теж недешево обходилися. а в наших медведчуків скільки закинув...
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30.09.2022 20:51 Ответить
чтобы война прекратилась, Запад топит сортирного в сортире и сносит сортир. Война автоматом прекратится. На место сортира можно построить нечто и поставить зеленского им управлять. Пусть развлекается, но там, не здесь...
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30.09.2022 20:53 Ответить
И ради этого был срочный брифинг?? В очередной раз повторить свои сцыкливые обеспокоенности??
Да ни за что НАТО не приймет Украину, пока здесь идет война. Какие ускоренные процедуры, о чем вы? Все хотят, что бы за всех умирала только Украина. Это ж так удобно победить рашку чужими руками, зачем что-то менять, брать Украину в НАТО и умирать самим. А сколько украинцев умерло и еще умрет им пофиг, ну как пофиг, их это глубоко обеспокаивает.
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30.09.2022 20:53 Ответить
Импотентная организация..
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30.09.2022 20:54 Ответить
Потужно.

Дякуємо за міцну позицію, агенте Стєклов.
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30.09.2022 20:56 Ответить
30 вересня 1938 року відбулася Мюнхенська змова, що призвела до анексії Судет. Частину території Чехословаччини окупували Третій Рейх. Через 84 роки, 30 вересня 2022 року, міжнародний злочинець путін і його спільники незаконно анексували частину території незалежної України
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30.09.2022 20:56 Ответить
Треба заглянути в очі ***** і зрозуміти його!!
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30.09.2022 20:57 Ответить
в око
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30.09.2022 20:59 Ответить
Так... Не дивно що росія не боїться НАТО, навіть війська відвели від кордонів з НАТО. Такий заклик,це як маньяка просити-молити щоб він не був маньяком.
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30.09.2022 21:01 Ответить
знал бы прикуп, жил бы в сочи...
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30.09.2022 21:01 Ответить
панове війну закінчать ЗСУ перемогою над кацапами
роль НАТО - постачання зброї для ЗСУ та ядерна парасоля
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30.09.2022 21:01 Ответить
Ядерна парасоля (якби її нам дійсно "дали") відіграла би ключове для нас значення у війні. ЯЗ це єдиний козир в руках бункерного.
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30.09.2022 23:16 Ответить
Прости Йенся, но у Путина получается длиннее =)
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30.09.2022 21:02 Ответить
"квартальний " по вказівці куйла подав заявку в НАТО після того.як куйло оголосив українські області територією США.
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30.09.2022 21:03 Ответить
Очікував більшого від цього брифінгу
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30.09.2022 21:04 Ответить
Всі очікували значно більшого...
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30.09.2022 23:17 Ответить
ЗАМУСОЛЕНА ПЛАСТИНКА ВІД НАТО З 2008 РОКУ
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30.09.2022 21:04 Ответить
Урод. Россияне уже взоржали с речи это чма.
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30.09.2022 21:07 Ответить
Столтенберг малохольный 🤔🧐😁
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30.09.2022 21:08 Ответить
Бл, та не припинити війну, а капітулювати *****. Що воно за генсек НАТО...бекає та мекає
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30.09.2022 21:09 Ответить
Ты ещё перед ****** на колени стань.
Мерзость.
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30.09.2022 21:11 Ответить
Пи*дабол
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30.09.2022 21:12 Ответить
Коли вже там перевибори цього пана??
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30.09.2022 21:15 Ответить
Мда ...якийсь гнитючий настрій після цієї промови.
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30.09.2022 21:15 Ответить
припинити як і де.

якщо там де росія зараз то НАТО - йди ти *****.

не до миру треба закликати а їбошити до крови кожного, хто закликає до миру замість перемоги над росією.
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30.09.2022 21:22 Ответить
а повістку в Гаагу що не будуть вручати ? нісенітниця повна НАТО без фаберже ...Дуже прикро чути таку відповідь альянсу
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30.09.2022 21:23 Ответить
Від таких нікчемних слів голови НАТО Столтенберга , х#йло напевно зі сміху аж сльозу пустив... і в жарт напевно сказав, як візьму Київ так зразу війну закінчу... такими заявами НАТО підтверджує яка вона безхребетна слинява зал#па...
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30.09.2022 21:29 Ответить
Я правильно зрозуміла ,що сьогоднішні заяви Зе про НАТО ,це черговий піар -відосик?
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30.09.2022 21:28 Ответить
Це як про закрите небо, щось собі надумав у получив пуя...
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30.09.2022 21:30 Ответить
Ну що робити ,пане, не лайтеся так) сьогодні свято велике релігійне.Хоч дають зброю і те добре, а те що поряд будуть воювати і раніш надіі не було....Кажуть що злодій зайде настільки далеко ,наскільки йому дозволять ,значить війна не скоро скінчиться, дай господи Україні витримати і встояти.
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30.09.2022 21:40 Ответить
як би оце все сформулювати....
Ви хочете правду знати чі наші надії?
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30.09.2022 22:01 Ответить
Та ваші надіі я знаю,вони співпадають з моїми!))
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30.09.2022 22:03 Ответить
дякую...
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30.09.2022 22:07 Ответить
Я очень надеюсь, шо это всё на публику, а за кулисами ***** передали от НАТО совсем другое послание без заклыкив и обеспокоенностей, очень конкретное обещание прикончить бункерного
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30.09.2022 22:05 Ответить
Дивився цей "брифінг"...знав, що буде чергова фуйня, але щоб така...
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01.10.2022 05:38 Ответить
шоу з США
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01.10.2022 10:01 Ответить
 
 