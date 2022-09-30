В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны России, но ВСУ готовы, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время будет со стороны России попытка эскалации в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать боевые действия. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.
Он напомнил, что перед заседанием СНБО также прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация и что ждет РФ", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.
"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – считает Данилов.
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ах не помітили тоді?
забавное животное "кацап"
-воскликнул муж беседуя с женою
-все звери без воды как мухи мрут,
а он совсем невосприимчив к зною!
наверно, хорошо кацапом быть!?
его природа щедро одарила
-работать может месяц -и не пить!
какая всё же выдержка и сила..
.
кацап работать может целый месяц и не пить-
какая всё же выдержка и сила!
жена, на мужа косо посмотрев,
особо разглагольствовать не стала ,
но всё же ,удержаться не сумев,
с издёвкой нескрываемой сказала:
-подумаешь, нашёл чем удивить!
известен мне кацап другой породы
-он может месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы,
он может целый месяц беспробудно пить
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-чего жена ты блеешь, как овца ?!!-
сказал кацап и плюнул в угол спальни
-кацап поддатый- он же ж лучше жеребца !
и очень,между прочим, сексуальный ...
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и беда не в том что, он такая кроха!
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да только вот заходит очень плохо....
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да только вот заходит очень плохо!!!
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лишь буркнул :-чё с хохлами мне тягаться...
да будь у бабы сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться!!!
да будь у этой бабы даже сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться....[/i]
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Рубрика: Гражданская лирика
дата надходження 14.10.2015
автор: Стас
ПМТ Дробишево, Лиманського району в Донецької області звільнено! Все буде Україна! Дякуємо ЗСУ!
Мобикам привіт.
https://a-engine.livejournal.com/419951.html
https://www.dialog.ua/war/259666_1664548944
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars - ще треба?