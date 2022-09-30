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В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны России, но ВСУ готовы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время будет со стороны России попытка эскалации в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать боевые действия. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.

Он напомнил, что перед заседанием СНБО также прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация и что ждет РФ", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.

"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – считает Данилов.
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Топ комментарии
+21
Литва, Латвия и Эстония поддержали скорейшее вступление Украины в НАТО....
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30.09.2022 21:25
+16
Канада теж!
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30.09.2022 21:33
+14
Збройні сили. Саме так. З великої.
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30.09.2022 21:22
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Збройні сили. Саме так. З великої.
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30.09.2022 21:22 Ответить
Яка ескалація Данілов ?
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30.09.2022 21:24 Ответить
Проста, скоріше за все русняві почнуть наступ по всім фронтам + напад з білорусії по всьому фронту
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30.09.2022 21:50 Ответить
Очевидно будут применять более тяжелые ракеты. Есть реальная опасность применения ядерного оружия...
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30.09.2022 22:23 Ответить
Так вони вже "ескалують" Вже другий раз з пів-дня гудить!
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30.09.2022 21:24 Ответить
Литва, Латвия и Эстония поддержали скорейшее вступление Украины в НАТО....
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30.09.2022 21:25 Ответить
Канада теж!
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30.09.2022 21:33 Ответить
Після кожної відмови НАТО ,взяти Україну в НАТО відбувається рашистська екскалація .Це є свого роду домовленість.Ми Україну в НАТО не беремо можеш продовжувати руйнувати,Україну і вбивати українців.
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30.09.2022 21:25 Ответить
...краще б ти й далі тваринок лікував, данілов... Хоча ні, бо жалко їх
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30.09.2022 21:26 Ответить
Краще б ти і далі педалі дитячого вєліка крутив !
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01.10.2022 11:57 Ответить
спроба ескалації з боку кацапні може бути будь коли, найбільша в 02.24.22 була.
ах не помітили тоді?
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30.09.2022 21:26 Ответить
Тоді Данілов не помітив, тому і заспокоював країну.
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30.09.2022 21:28 Ответить
так і думав, просто зайнятий іншим важливим ділом був, в запарці...
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30.09.2022 21:32 Ответить
Поверьте, еще есть куда. К сожалению...
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30.09.2022 22:22 Ответить
Бережи вас Бог.
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30.09.2022 21:27 Ответить
забавное животное "кацап"

забавное животное "кацап"
-воскликнул муж беседуя с женою
-все звери без воды как мухи мрут,
а он совсем невосприимчив к зною!

наверно, хорошо кацапом быть!?
его природа щедро одарила
-работать может месяц -и не пить!
какая всё же выдержка и сила..
.
кацап работать может целый месяц и не пить-
какая всё же выдержка и сила!

жена, на мужа косо посмотрев,
особо разглагольствовать не стала ,
но всё же ,удержаться не сумев,
с издёвкой нескрываемой сказала:

-подумаешь, нашёл чем удивить!
известен мне кацап другой породы
-он может месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы,

он может целый месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы!

-чего жена ты блеешь, как овца ?!!-
сказал кацап и плюнул в угол спальни
-кацап поддатый- он же ж лучше жеребца !
и очень,между прочим, сексуальный ...

с ним есть немало общего у нас
и кровь моя пока ещё что бродит!
могу продемонстрировать сейчас
-когда приму грамм триста -всё выходит.

могу продемонстрировать тебе, ну хоть сейчас
-когда приму грамм триста- всё выходит!!!

жена в ответ сказала -брось болтать!
не смей о сексе даже заикаться!
-тебе, ху.лопу, лучше помолчать -
ты можешь лишь с бутылкой кувыркаться!

куда годится твой мужской вершок???!
и беда не в том что, он такая кроха!
-ты говоришь: выходит хорошо!
да только вот заходит очень плохо....

выходит он- не спорю, даже очень хорошо,
да только вот заходит очень плохо!!!

кацап слинял в кабак-и был таков!
лишь буркнул :-чё с хохлами мне тягаться...
да будь у бабы сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться!!!

да будь у этой бабы даже сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться....[/i]
[/b]

Рубрика: Гражданская лирика
дата надходження 14.10.2015
автор: Стас
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30.09.2022 21:29 Ответить
осеннее обострение..
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30.09.2022 21:34 Ответить
Селище Дробишеве (в Лиманському котлі) - зачищене:

ПМТ Дробишево, Лиманського району в Донецької області звільнено! Все буде Україна! Дякуємо ЗСУ!
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30.09.2022 21:34 Ответить
Добра новина! А по Торському нема iнфи ?
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30.09.2022 21:44 Ответить
Вже отримано новий тип ракет для HIMARS - керовані ракети M30A1, спеціально призначені для скупчень живої сили на відстані до 92 км. Ці ракети вибухають ще в повітрі, забезпечуючи велику площу ураження (на відео добре видно принцип дії) за допомогою вольфрамового дробу. Окопи практично не захистять - дивіться самі.
Мобикам привіт.

https://a-engine.livejournal.com/419951.html
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30.09.2022 21:38 Ответить
А пруфи є? Чи ми як джентельмени повинні зразу вірити якомусь лівому аккаунту LJ ?
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30.09.2022 21:47 Ответить
Та воно харчується з пітуновського чемоданчика.
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30.09.2022 22:01 Ответить
Причем из того что с его гов...ом.
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30.09.2022 22:30 Ответить
Данілов має як слід підготуватися до таких подій - нашкребти грошей, щоб купити костюм в Елтона Джона і очолити рух обурених мокшанських самиць.
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30.09.2022 21:43 Ответить
На сколько мы готовы к ядерному удару/ударам?
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30.09.2022 22:20 Ответить
Найвлучніше могілізацію русні охарактеризував один воїн , який вчора давав інтерв'ю журналістці . Мовляв - буде приблизно так ,, ну от уявляєте - ( образно ) раніше на кожних 2 метрах окопів , сиділо по одному орку , тепер сидітиме 3 чи нехай - 4 . Раніше снаряд , який туди прилітав , вбивав одного орка , тепер вбиватиме одразу 4 х . Оце й вся різниця . .
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30.09.2022 22:46 Ответить
 
 