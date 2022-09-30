В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны России, но ВСУ готовы, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время будет со стороны России попытка эскалации в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать боевые действия. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.

Он напомнил, что перед заседанием СНБО также прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация и что ждет РФ", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.

"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – считает Данилов.