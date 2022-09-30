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Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Все, что будет нести нам опасность, - уничтожим

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рнбо,зеленський

ВСУ должны уничтожать средства поражения, которые будут угрожать Украине, независимо от того, где они находятся.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все то, что будет наносить нам опасность, все будет уничтожаться. Какими силами и средствами – это уже вопросы наших Вооруженных сил, это вопросы наших спецподразделений, наших парней и девушек, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились", - подчеркнул Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны России, но ВСУ готовы, - Данилов
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Топ комментарии
+13
Какая Белоруссия, дурак ?

По Николаеву каждую ночь долбят одними и теми же С-300, с одного и того же района Херсонской области уже на протяжении двух месяцев (раньше долбили Ониксами). Местные котаны эти вылеты на мобилку снимают, и шлют их координаты в бот, но что-то не знищуеться.

Шел бы ты лучше работать по своему профилю, вон Зеленский заболел судя по всему.
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30.09.2022 22:38
+5
Знищимо на@уй, правильно говорить
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30.09.2022 22:26
+5
Обстрілюють Сумщину, Чернігівщину, Харківщину з території параші та бєларусі. І що, де ті відповіді по знищенню їх засобів??? Язиком тіліпати не ціпом махати, бл.
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30.09.2022 22:55
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Знищимо на@уй, правильно говорить
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30.09.2022 22:26 Ответить
Особисто я думаю, що місяці через 2 чи один або може раніше, русняві підари підуть в абанк, почнуть наступ по всім фронтам, пофіг на доцільність, тупо з усіх боків - остання конвульсія
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30.09.2022 22:27 Ответить
...й чому ти досі не НГШ?
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30.09.2022 22:29 Ответить
Бо сиджу на цензорі та пишу коментарі
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30.09.2022 22:44 Ответить
В кінці зими швидше за все, вони зараз тисячі мобіків без підготовки будуть кидати сюди як м'ясо в окопи щоб тримали фронт, вони намагаються призвати сотні тисяч, а якщо вийде мільйони, от до кінця зими-весни вони будуть їх комплектувати щоб потім, коли буде сприятлива погода знову кинути в бій, швидше за все тоді коли грунт все ще буде заморожений. Тримаймо кулаки за теплу зиму, тепла погода найкращий захист півночі.
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30.09.2022 22:31 Ответить
Там на півночі стільки зараз мін, що під кущем посрати страшно. Мороз їм не допоможе.
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30.09.2022 22:39 Ответить
зустрів на вулиці військового який попросив сфоткати його на фоні місцевого арт об'єкту, запитав у нього - як ви там, як справи. сказав - мінуємо все піздец..)
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30.09.2022 22:45 Ответить
Так. Це, звісно, ворога не зупинить. Лише затримає та позбавить маневру.
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30.09.2022 22:54 Ответить
Ва- банк через цей час буде Донбас без окупації. Ви карту глипніть. ЗСУ іде не одним напрямком на Сватове.
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30.09.2022 22:42 Ответить
Так що, вже по москалям в Білорусі вдарили, чи що? Чи по Бєлгородським С-300? Воно таке - язик він без кісток, це ж не лантухи ворухати.
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30.09.2022 22:34 Ответить
Перетворимо на картопляну кожуру
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30.09.2022 22:36 Ответить
Є засоби, то й добре. Головне щоб були і ті хто застосує.
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30.09.2022 22:38 Ответить
Какая Белоруссия, дурак ?

По Николаеву каждую ночь долбят одними и теми же С-300, с одного и того же района Херсонской области уже на протяжении двух месяцев (раньше долбили Ониксами). Местные котаны эти вылеты на мобилку снимают, и шлют их координаты в бот, но что-то не знищуеться.

Шел бы ты лучше работать по своему профилю, вон Зеленский заболел судя по всему.
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30.09.2022 22:38 Ответить
так, швидко відстрілюються і з*обується, і потрібні точні координати, а суки міняють час і місце, ще вночі щобмісцеві не бачили вихід на позицію, і в полі подалі від очей… район то один, але він великий..
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01.10.2022 00:02 Ответить
Якшо рипнуться ... Мінск заговорить на мові, а прапор там буде жовтоблакитний....
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30.09.2022 22:42 Ответить
Зеленський про загрозу з боку Білорусі:
Все, що нестиме нам безпеку - розформуємо

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30.09.2022 22:49 Ответить
Похожий на пластилінового Супермена!
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30.09.2022 22:51 Ответить
У них там найбільший нафтопереробний мозирський завод під границею - це наш заложник, який зразу получе пулю в затилок при найменших непонятках. тобто економіка білорусі відразу множиться на нуль, і фініта ля комедія
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30.09.2022 22:51 Ответить
Обстрілюють Сумщину, Чернігівщину, Харківщину з території параші та бєларусі. І що, де ті відповіді по знищенню їх засобів??? Язиком тіліпати не ціпом махати, бл.
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30.09.2022 22:55 Ответить
..давно пора,банду таракаШки проредить....тркть лояльных оствить остальных на удобрение
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30.09.2022 22:58 Ответить
чекаю, щоб роз'їбали Мозирський НПЗ, це професійне
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30.09.2022 23:11 Ответить
Коротко и ясно. Данилов молодец.
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01.10.2022 00:05 Ответить
 
 