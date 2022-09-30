Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН относительно осуждения аннексии украинских территорий, Индия и Китай воздержались
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию РФ оккупированных украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы".
В резолюции также содержался призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Во время голосования за резолюцию Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались.
Поддержали документ Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.
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Дебіл як і усі зелені.
дешевые ресурсы глаза замылили?