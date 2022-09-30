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Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН относительно осуждения аннексии украинских территорий, Индия и Китай воздержались

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небензя

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию РФ оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы".

В резолюции также содержался призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Во время голосования за резолюцию Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались.

Поддержали документ Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.

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Топ комментарии
+76
подсудимый наложил вето на приговор
оон - клоуны
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30.09.2022 23:13
+59
******, кожен раз не перестаю дивуватися нікчемності цієї організації
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30.09.2022 23:12
+52
ООН? -Занавес...
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30.09.2022 23:10
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Тепер генеральна асамблея і більшість, а там подивимось, чи ООН імпотент зовсім, чи ні.
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01.10.2022 01:42 Ответить
організація обосцяних націй
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01.10.2022 02:09 Ответить
От недавно дурник Кулеба розповідав як позиція Китаю вигідна Україні.

https://censor.net/ua/news/3370702/*******************************************************************

Дебіл як і усі зелені.
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01.10.2022 04:50 Ответить
Що і треба було очікувати...і ніхто навіть не "занепокоївся"? Ну, і нафіга оце зборище політичних проституток?
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01.10.2022 05:02 Ответить
Усім нормальним людям давно зрозуміло, що ООН це мертва організація. Щось важливе вирішити не можуть через право вето.
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01.10.2022 05:34 Ответить
Это тот китай, который рекламировали Хламидия и ленка сепоротистка???
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01.10.2022 06:44 Ответить
Збори правління колгоспу і то були більш дієвіші ніж цей Радбез, в складі якого держава-агресор і пара хитрозадих країн.
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01.10.2022 07:27 Ответить
какого хрена китай и индия воздержались?
дешевые ресурсы глаза замылили?
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01.10.2022 08:18 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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01.10.2022 09:19 Ответить
Так неожиданннно!
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01.10.2022 12:23 Ответить
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