Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН относительно осуждения аннексии украинских территорий, Индия и Китай воздержались

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию РФ оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы".

В резолюции также содержался призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Во время голосования за резолюцию Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались.

Поддержали документ Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.

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