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США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на следующей неделе, – Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

салліван

Правительство США планирует на следующей неделе объявить об "очередном выделении немедленной военной помощи" Украине.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Раньше на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи более чем на $1 млрд для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных сил на следующие годы. И мы ожидаем, что на следующей неделе объявим об очередном выделении немедленной военной помощи", – заявил Салливан на брифинге.

Читайте также: Сенат США поддержал выделение Украине дополнительных $12,4 млрд помощи
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Топ комментарии
+22
Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
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30.09.2022 23:45
+10
Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
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30.09.2022 23:42
+7
Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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30.09.2022 23:45
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M 109, будьте так любезны).
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30.09.2022 23:41 Ответить
ванек было бы неплохо крошить из mq-9
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01.10.2022 01:12 Ответить
Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
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30.09.2022 23:42 Ответить
ядерку берут(причем в секрете от всех), а не дают
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30.09.2022 23:49 Ответить
Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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30.09.2022 23:45 Ответить
Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
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30.09.2022 23:45 Ответить
Нужно срочно много оружия, что бы перерабатывать новую биомассу из на россии на компост с минимальными затратами.
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30.09.2022 23:50 Ответить
три недели назад біло обьявлено что поставки переносят на морской транспорт. А єто совершенно другие обь'еми.
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30.09.2022 23:59 Ответить
Все давно уже привезли куда нужно. Война идет больше полгода, так что все есть где нужно...
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01.10.2022 00:08 Ответить
Уважаемый, было всё что нужно, война продлилась бы 1 месяц.
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01.10.2022 00:13 Ответить
100%
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01.10.2022 00:24 Ответить
Надіюсь крилаті ракети СЛАММЕР (270км) під наші літаки підвісять уже.
Їх більше 10 000 штук на складах в США. Дальність там насправді не 270км, а в рази більше, бо це авіайціна ракета.

Хватить цю жабу варити повільно, в Білорусі фронт скоро відкриють, треба Луці показати, що з його нафтозаводами буде.
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30.09.2022 23:50 Ответить
А можна лазери прислати і рейкові гармати? Для експериментів над чмобіками. Бо викошувати 2-3 млн. кулеметами марудно та нецікаво.
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30.09.2022 23:52 Ответить
У США випробували електромагнітну гармату
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30.09.2022 23:56 Ответить
У США випробували потужну електромагнітну гармату
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30.09.2022 23:57 Ответить
на мобиков хватит мг-42
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01.10.2022 00:00 Ответить
вибач, я не романтик
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01.10.2022 00:04 Ответить
с електрогарматою - саме романтик.
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01.10.2022 00:14 Ответить
Кулемет бачили, а от рейлган по московитам - це було б чудово.
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01.10.2022 13:24 Ответить
виходить , що ленд лізу , з першого числа не буде, раз прийнятий черговий пакет і з наступного тижня(((((((
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30.09.2022 23:56 Ответить
Це вже дебілам, повторюючим як мантру "з 1 жовтня" розумні люди багато разів розжовували.
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01.10.2022 00:07 Ответить
Танки?
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30.09.2022 23:58 Ответить
Вместо Javelins Пентагон прислал нову машинку..TOW...хлопці кажуть файна мортира...👍💪👌♥️🖤 Слава ЗСУ...
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30.09.2022 23:59 Ответить
Как россияне ржали сегодня.... Они реально боялись речи обосранного чма Столтенберга и генсека ООН... Салливана не боялись, это их человек. Из команды Барака Обамы, что слил Крым и писал в своей книге про диких украинцев, у которых надо отобрать ракеты.....
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01.10.2022 00:01 Ответить
Точные сроки поставок Пентагон не анонсирует,в целях безопасности доставки...😝😝😝
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01.10.2022 00:02 Ответить
З усіх доступних для постачання до України видів озброєння нам конче потрібен "довгий спис"(без різниці - чи то ATACMS чи якась інша подібна система). Бо HIMARS з GMLRS ракетами 80-ти кілометрового радіусу вже свою частину справи зробив, треба вже бити по тим цілям - куди ше не попало(чи не дістало)! А не попало по тиловим складам, військовим скупченням та аеродромам орків у прилеглих до нашого кордону запарєбрікових областях параші(та й до приазов'я треба чимось дістати). І наступним у списку найбільш пріорітетних для нас військових поставок є важка броньована техніка: без неї вести наступальні дії теоретично можна - але ціна такого наступу для нас буде аж занадто неприйнятна: тисячі українських воїнів.. Хай таким мансом кацабидло воює! І взагалі - сьогодні 1 Жовтня, а значить як казав Остап Бендер(а): "лід тронувся.."- лендліз пліз!
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01.10.2022 01:22 Ответить
 
 