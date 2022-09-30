США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на следующей неделе, – Салливан
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Правительство США планирует на следующей неделе объявить об "очередном выделении немедленной военной помощи" Украине.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Раньше на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи более чем на $1 млрд для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных сил на следующие годы. И мы ожидаем, что на следующей неделе объявим об очередном выделении немедленной военной помощи", – заявил Салливан на брифинге.
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Їх більше 10 000 штук на складах в США. Дальність там насправді не 270км, а в рази більше, бо це авіайціна ракета.
Хватить цю жабу варити повільно, в Білорусі фронт скоро відкриють, треба Луці показати, що з його нафтозаводами буде.