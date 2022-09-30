Байден – Путину: США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
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Президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина, отметив готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.
Такое заявление Байден сделал во время обращения к американскому народу в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"США и их союзников - подчеркиваю это - не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не испугает и не устрашит. Действия Путина - бутафорские референдумы, представление, которое он устроил, чтобы показать якобы единство (российского народа) - это признак того, что у него проблемы", – подчеркнул американский президент.
Он вновь повторил, что Штаты никогда не признают аннексии Россией территории Украины, этого также не сделает и мир. Зато Вашингтон с союзники продолжат помогать Украине, чтобы она могла "защищать себя, свои территории и свободу".
"США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО – господин Путин, не поймите меня неправильно – каждый дюйм", – подчеркнул Байден.
Пожалуйста, подождите...
Vitaliy Sidorov
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Реєстрація: 29.09.2022
Может пора по мацкве бахнуть ?
Більше того....якщо б москалі спершу напали на країни Балтії і пригрозили ядерним ударом по США, то ніхто б навіть не рипнувся захищати Литву чи Латвію....
Тому ЯДЕРНУ ЗБРОЮ(власну або розміщену), повинна мати не тільки Україна, але й Польща, Фінляндія та країни Балтії, всі ті хто межують з Рахою...ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ - це те, що реально працює.....
Будет Украина в НАТО. Вопрос лишь во времени.
Якби НАТО мало яйця, вони би 7 місяців назад перекинули в Польщу скажім 50 000 військ як умовну загрозу Калінінграду. Це би не дозволило Путіну брати резерви з Західного воєнного округу, або взагалі почати війну.
Путін залякав Захід, вони слабохарактерні і не готові ризикувати заради України навіть перекинути війська і просто постояти в Польщі., бо вони бояться, що Путін не так зрозуміє їх наміри.
Но маємо те що маємо.
хтось загрожує країнам які входять в НАТО? до чого цей коммент від Байдена?
А виявилось як завжди: старий деменціозний дід лише ще раз відправив сигнал іншому маразматичному діду, як він це робив ще з зими, що Україну можна і далі мордувати.
Ніякої жорсткої реакції на анексію, лише бекання, тьфу...
можливість ввести війська є при деяких сценаріях ескалації, але то будуть війська США + деякі союзники, а не НАТО. Тож, не плюйте в колодязь.
"Every inch of NATO territory" -- скільки разів за минулі 7 місяців весь світ чув дану фразу?
Її треба настільки часто повторювати?
Слава ЗСУ 💪💪💪♥️🖤👍👍👍
як можно "другу" армію зламати 16-ю РСЗВ? а як би в нашій армії ще були ріпер mq-9? або ф16-35? або томогавки? дійсно, "друга" армія, з великою долею ймовірності, проіснувала б рівно стіки часу, скіки вони виділяли на "взяття" Києва
Їм треба було напасти спочатку не на Україну,а одразу на Балтику чи Польщу і пригрозити решти НАТО ядерним ударом.....
Якщо подивитися, хто вивішує в Україні ЖОВТОБЛАКИТНІ ПРАПОРИ, то це будуть недоглягуті балкони, з пошарпаними вікнами, в старих будинках...де живуть бідні, незаможні люди..... Якщо люди немають грошей, то вони тішуться УКРАЇНОЮ...Багатий так не любить країну, як той бідний...тому що Україна це єдине, що вони мають....
А країна у нас відверто бідна, відповідно відсоток тих, хто готовий вмирати за країну дуже високий....
Інша справа більш заможня Польща чи країни Балтії...Там би одразу втікало біженцями у Німеччину до 90%....рятували би себе і нажите майно і ніхто б в країні не залишився для захисту..тим більше кордони і митні пункти в ЄС відсутні, правило чоловіки 18-60 років, лишаються в країні - не діє....