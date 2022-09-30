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Байден – Путину: США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина, отметив готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.

Такое заявление Байден сделал во время обращения к американскому народу в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"США и их союзников - подчеркиваю это - не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не испугает и не устрашит. Действия Путина - бутафорские референдумы, представление, которое он устроил, чтобы показать якобы единство (российского народа) - это признак того, что у него проблемы", – подчеркнул американский президент.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом

Он вновь повторил, что Штаты никогда не признают аннексии Россией территории Украины, этого также не сделает и мир. Зато Вашингтон с союзники продолжат помогать Украине, чтобы она могла "защищать себя, свои территории и свободу".

"США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО – господин Путин, не поймите меня неправильно – каждый дюйм", – подчеркнул Байден.
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Топ комментарии
+18
И только очередной только что зареганный кацапский виталя ******* в спам.
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30.09.2022 23:54
+13
Іншими словами "байда "дає зрозуміти куйлу"воюй з НАТО на території України.вбивай українців.окуповуй їхню територію проводь референдуми .але до нас не сунься.Знімай свої війска і озброєння із території котрі граничуть з країнами НАТО перекидай їх в Україну і продовжуй знищувати Україну.Ми тобі не будемо заважати.
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30.09.2022 23:58
+12
Рот закрий підстилка кацапська. Молитися треба за Америку і теперішнього президента. Не було би вже України якби не допомога і підтримка США. А плювати в колодязь з якого п'єш воду не личить українцям.
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01.10.2022 00:04
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И только очередной только что зареганный кацапский виталя ******* в спам.
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30.09.2022 23:54 Ответить
Так ви ж майже ровесники
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01.10.2022 00:04 Ответить
А это не твое кацапское дело
Vitaliy Sidorov

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Я читаю: 0

Реєстрація: 29.09.2022
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30.09.2022 23:56 Ответить
Переклад :
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01.10.2022 01:01 Ответить
не переживай - тут не все сидоры как ты...!
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30.09.2022 23:57 Ответить
НАТО предлагали быть Украине партнёрами, но Лохбонэвтик отказался и сказал, шо ,,НАТО нас нэ хочэ"(с). И добавил ,,бо Путин нападэ"(с)
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01.10.2022 01:07 Ответить
А я и смотрю, шо это ЗЕкодла так усиленно ,,гарантов" нашей безопасности ищет. Мабуть там нам 5 статья точно обещана
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01.10.2022 01:24 Ответить
Крокуйте за російським кораблем "прокурори з Донбасу". З такими союзниками як у України,Росію чекає суцільна дупка,а Україну звільнені території.
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30.09.2022 23:53 Ответить
Весь мир готовиться к ядерної войне,котрую обьявило *****, А МОСКВИЧИ СПОКОЙНО ХОДЯТ в рестораны магазины школы и смеются над миром

Может пора по мацкве бахнуть ?
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30.09.2022 23:54 Ответить
Вот серьезно. Иногда лучше загадочно молчать. Такие заявления полностью развязывают х*йлу руки по отношению к Украине
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30.09.2022 23:55 Ответить
теж не в'їхав, ***** погрожувало территоріям нато?
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01.10.2022 00:32 Ответить
А мені сподобалося одне відео,у сторі моїх друзів, дядько каже: -" спочатку ,вони прислали нам 150 тисяч своїх військових,ЗСУ їх покрошило, зараз вони збирають 300 тисяч цівільних...Та майте ж совість!!!! В нас ,у степах, вже навіть у вовків цілюліт від вашого м,яса!!!")))
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30.09.2022 23:56 Ответить
Іншими словами "байда "дає зрозуміти куйлу"воюй з НАТО на території України.вбивай українців.окуповуй їхню територію проводь референдуми .але до нас не сунься.Знімай свої війска і озброєння із території котрі граничуть з країнами НАТО перекидай їх в Україну і продовжуй знищувати Україну.Ми тобі не будемо заважати.
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30.09.2022 23:58 Ответить
Все вірно.... Все це хитровиїпані пітараси...ЛГБТ спільнота....

Більше того....якщо б москалі спершу напали на країни Балтії і пригрозили ядерним ударом по США, то ніхто б навіть не рипнувся захищати Литву чи Латвію....
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01.10.2022 00:03 Ответить
Рот закрий підстилка кацапська. Молитися треба за Америку і теперішнього президента. Не було би вже України якби не допомога і підтримка США. А плювати в колодязь з якого п'єш воду не личить українцям.
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01.10.2022 00:04 Ответить
Слухай но шкварок.США.як би захотіли ще у 2014 році навести з рашистом порядок за окупацію українського Криму вони б його зробили.Але однопартієць Байди (ябамич)сказав не варто .Те ж саме і зараз ,була би воля США війни б не було в Україні від слова "взагалі" І коли знову українському народу байда розказує, що не на часі Україну брати в НАТО,щоб зупинити винищення українського народу, тоді Ти навіть не підстилка,гірше.Не плюй в душу українського народу.За те,що допомагає США .це окрема розмова.Допомагаємо стільки,щоб Ти не здох,але і здоровий з нашою допомогою Ти не будеш(поки що така допомога )
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01.10.2022 00:21 Ответить
Якщо Україна відбудеться, я щиро в це вірю, то тільки завдяки американській підтримці. І нам треба нищити кацапів швидко бо хто зна хто прийде у 2024. Не дай бог знов трамп.
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01.10.2022 00:41 Ответить
******* Бідон, як дише.... Якщо кацап завтра піде на Балтику, і пригрозить іншим ядерним ударом, то ніхто навіть не рипнеться .....

Тому ЯДЕРНУ ЗБРОЮ(власну або розміщену), повинна мати не тільки Україна, але й Польща, Фінляндія та країни Балтії, всі ті хто межують з Рахою...ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ - це те, що реально працює.....
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30.09.2022 23:59 Ответить
В статье НАТО, кацап тут как тут.
Будет Украина в НАТО. Вопрос лишь во времени.
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01.10.2022 00:00 Ответить
Можна нам хоч один дюйм НАТО?
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01.10.2022 00:02 Ответить
Турбо-потужна промова Байдена.

Якби НАТО мало яйця, вони би 7 місяців назад перекинули в Польщу скажім 50 000 військ як умовну загрозу Калінінграду. Це би не дозволило Путіну брати резерви з Західного воєнного округу, або взагалі почати війну.

Путін залякав Захід, вони слабохарактерні і не готові ризикувати заради України навіть перекинути війська і просто постояти в Польщі., бо вони бояться, що Путін не так зрозуміє їх наміри.

Но маємо те що маємо.
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01.10.2022 00:02 Ответить
Ну добре. Старий маразматик Баден знову запрошує Путіна вбивати украиїнців. Почитай пабліки россіян и скажи, що я не правий.
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01.10.2022 00:21 Ответить
Те чому Україна не в НАТО треба питати у "мудрого" українського народу що голосував то за Кравчука, то за Кучму, то за Януковича то за Зеленського. Чи це Америка нам цей непотріб вибирала. Треба було війни щоб українцям дойшло де є друг а де є ворог. І нам дуже повезло, що Америка не плюнула на нас, а допомагає і підтримує. Ви всі гоните на Байдена не думаючи, що якби трамп залишився то до цього часу про Україну як незалежну державу залишилися би тільки спогади.
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01.10.2022 01:02 Ответить
а до чого Байден ляпнув про "захист территорій країн що входять в НАТО"?
хтось загрожує країнам які входять в НАТО? до чого цей коммент від Байдена?
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01.10.2022 00:35 Ответить
А можэ мы уже тоже в НАТО. Токо инкогнито
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01.10.2022 01:11 Ответить
Чтобы заколоть быка тореодору или матодору надо разьярить быка красной тряпкой в бою и заколоть. А роисся ведётся на красную тряпку.
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01.10.2022 00:06 Ответить
Старий маразматик, ***** же уже сказал и повторил, что оно воюет уже с НАТО в Украине.
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01.10.2022 00:08 Ответить
Нічого собі! Чому тут так багато російских ботів? У них і в Лахту мобілізація прошла?
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01.10.2022 00:16 Ответить
А яких великих подій чекале зранку. Україну вже беруть в НАТО! НАТО готове обороняти Украіну!

А виявилось як завжди: старий деменціозний дід лише ще раз відправив сигнал іншому маразматичному діду, як він це робив ще з зими, що Україну можна і далі мордувати.
Ніякої жорсткої реакції на анексію, лише бекання, тьфу...
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01.10.2022 00:18 Ответить
Вам скільки років, що ви на таке чекали, ще й з ранку?
можливість ввести війська є при деяких сценаріях ескалації, але то будуть війська США + деякі союзники, а не НАТО. Тож, не плюйте в колодязь.
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01.10.2022 00:25 Ответить
шкода, що Україна не в НАТО
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01.10.2022 00:26 Ответить
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01.10.2022 00:26 Ответить
нато то да, а Україну використовують в якості буфера. Цинічно так і демонстративно
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01.10.2022 00:27 Ответить
О, знову про дюйм.

"Every inch of NATO territory" -- скільки разів за минулі 7 місяців весь світ чув дану фразу?

Її треба настільки часто повторювати?
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01.10.2022 00:31 Ответить
Стойкость украинского Народа и ЗСУ ещё будут вспоминать не одно поколение во всем Мире,это сегодня кажется,что выстоять и победить вторую армию третьего Мира легко,на самом деле на мавзолейном Зимбабве очень много металлолома ещё с времён дохлого совка...
Слава ЗСУ 💪💪💪♥️🖤👍👍👍
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01.10.2022 00:34 Ответить
вже давно ні для кого не секрет, що ніяка то не "друга" армія!
як можно "другу" армію зламати 16-ю РСЗВ? а як би в нашій армії ще були ріпер mq-9? або ф16-35? або томогавки? дійсно, "друга" армія, з великою долею ймовірності, проіснувала б рівно стіки часу, скіки вони виділяли на "взяття" Києва
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01.10.2022 00:40 Ответить
Просто москалі й справді трохи лузери й розумововідсталі... Дуже багато помилок наробили...

Їм треба було напасти спочатку не на Україну,а одразу на Балтику чи Польщу і пригрозити решти НАТО ядерним ударом.....

Якщо подивитися, хто вивішує в Україні ЖОВТОБЛАКИТНІ ПРАПОРИ, то це будуть недоглягуті балкони, з пошарпаними вікнами, в старих будинках...де живуть бідні, незаможні люди..... Якщо люди немають грошей, то вони тішуться УКРАЇНОЮ...Багатий так не любить країну, як той бідний...тому що Україна це єдине, що вони мають....
А країна у нас відверто бідна, відповідно відсоток тих, хто готовий вмирати за країну дуже високий....
Інша справа більш заможня Польща чи країни Балтії...Там би одразу втікало біженцями у Німеччину до 90%....рятували би себе і нажите майно і ніхто б в країні не залишився для захисту..тим більше кордони і митні пункти в ЄС відсутні, правило чоловіки 18-60 років, лишаються в країні - не діє....
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01.10.2022 01:03 Ответить
Пустопорожня балаканина.
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01.10.2022 01:09 Ответить
Пердьож в пусту бочку. Нічого нового
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01.10.2022 07:19 Ответить
НАТО - сборище призывальщиков, ООН - сборище голосовальщиков. Путин абсолютно верно просчитал, что опять окажется безнаказанным. Весь этот безумный шабаш Путина - от БЕЗНАКАЗАННОСТИ. А наказать его некому. Байден стар, глуп и нерешителен. НАТО и ООН - сборище безвольных чиновников и бюрократов.
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01.10.2022 07:35 Ответить
 
 