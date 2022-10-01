Нет оснований ожидать в ближайшей перспективе ядерного удара по территории Украины, - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что пока нет оснований полагать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом глава ГУР заявил в эфире национального марафона новостей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований полагать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что не стоит также бояться мобилизации в России, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, потому что "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента России Владимира Путина. – Ред.) агония".

Читайте также: Завершение войны можно ожидать весной 2023 года, - Буданов