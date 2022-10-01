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Нет оснований ожидать в ближайшей перспективе ядерного удара по территории Украины, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что пока нет оснований полагать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.
Об этом глава ГУР заявил в эфире национального марафона новостей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"По состоянию на сейчас нет никаких оснований полагать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - сказал Буданов.
Он также подчеркнул, что не стоит также бояться мобилизации в России, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, потому что "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента России Владимира Путина. – Ред.) агония".
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+28 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.09.2022 23:59
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ВангаБуданов. Я не знаю. 😞
Зло в Лице Малифика Пу любит нумерологию и славянские праздництва...
Сегодня - как раз врата...
Спаси и Сохрани!
і взагалі, люся, іди в сраку, в нас вже є інший ванга-побідун, покраще тебе..
Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3300708
Який взагалі був зміст цих заяв Буданова, якщо Зеля і Ко переконували у зворотньому???
Только надо бы присесть перед дорогой.
Есть такая традиция
Готуємся до шашликів
Час покаже.
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Им то что? Сидят себе в подземном бронированном бункере и ... рассуждают, что ждет нас.
Спи спокойно народ,тебя надёжно охраняет удод...птичка..така...🕊️
Никто не знает, что может сделать сумасшедший в любой момент времени.
Є шанс що хтось таки там не готовий вбити своїх дітей за ідеї шизонутого диктатора *****.... малий але є.
Дякую.