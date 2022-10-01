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Нет оснований ожидать в ближайшей перспективе ядерного удара по территории Украины, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что пока нет оснований полагать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом глава ГУР заявил в эфире национального марафона новостей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований полагать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что не стоит также бояться мобилизации в России, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, потому что "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента России Владимира Путина. – Ред.) агония".

Читайте также: Завершение войны можно ожидать весной 2023 года, - Буданов
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Топ комментарии
+28
Гогілашвілі зуб дав? 🤔
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30.09.2022 23:59
+20
Ну все, тепер я спокійний.
Готуємся до шашликів
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01.10.2022 00:01
+19
Зелень не бачила підстав і для широкомасштабного вторгнення.
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01.10.2022 00:02
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Гогілашвілі зуб дав? 🤔
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30.09.2022 23:59 Ответить
Откуда ты знаешь???когда у старого деда фляга свистнет по полной!
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01.10.2022 00:10 Ответить
Я не Ванга Буданов. Я не знаю. 😞
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01.10.2022 01:08 Ответить
Спаси и Сохрани!

Зло в Лице Малифика Пу любит нумерологию и славянские праздництва...
Сегодня - как раз врата...

Спаси и Сохрани!
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01.10.2022 02:31 Ответить
Сначала москали мобилизуют миллион ватников, соберут их вместе... а потом ***** по ним ядерной бомбой, шоб усі боялись і не насміхались ))))))
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01.10.2022 00:00 Ответить
вакцинируют )
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01.10.2022 02:31 Ответить
це вже 4й скварталений гранатомет?
і взагалі, люся, іди в сраку, в нас вже є інший ванга-побідун, покраще тебе..
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01.10.2022 00:01 Ответить
не було підстав і перед 24 лютим в українських"зе владників" для нападу рашиста
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01.10.2022 00:01 Ответить
Буданов чи не єдиний, хто попереджав про напад ще в листопаді 2021.

Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3300708
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01.10.2022 00:11 Ответить
Західна розвідка через ЗМІ вже дала інформацію про напад, Буданов переповів, в результаті Зеля підготував державу до капітуляції.
Який взагалі був зміст цих заяв Буданова, якщо Зеля і Ко переконували у зворотньому???
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01.10.2022 00:30 Ответить
шо ти ***** мелеш
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01.10.2022 00:38 Ответить
своїй жінці так будеш говорити і не нервуйся)
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01.10.2022 00:47 Ответить
Так ти ж відкрито демонструєш, що ти довбойоб. Як з тобою ще говорити?
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01.10.2022 00:53 Ответить
Ключевое слово тут *******
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01.10.2022 07:22 Ответить
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", - цитує слова Залужного американський тижневик. Джерело: https://censor.net/ua/n3369695
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01.10.2022 00:47 Ответить
Так Залужний і готувався до війни а Боневтік до капітуляції.
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01.10.2022 04:56 Ответить
Це тільки сидячий на пляшці кацап може будувати такі "логічні" ланцюги. Залужний призначений на посаду президентом і перебуває в його підпорядкуванні.
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01.10.2022 12:48 Ответить
Дебіли як зелений ушльопок готувався до війни вже усі бачили, а Залужний плювати хтів на гавнокомандувача і в перший день взяв на службу Муженка, так що дебіле, помовчи та не смерди.
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01.10.2022 15:11 Ответить
Це смердить твій розірваний пляшкоприймач. Сам прочитай що нашкрябав. Твоя писанина з розряду теорій пласкої землі та жидомасонів-рептилоїдів. Жодна притомна людина в цю кацапську бутафорію не повірить.
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01.10.2022 15:51 Ответить
Дебіли йди на *** тупорилий.
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01.10.2022 15:52 Ответить
****** чмо, сів на пляшку і поскакав за обрій.
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01.10.2022 15:57 Ответить
А хіба не видно що таке чмо як ти з пляшки не злазиш, тупорилий.
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01.10.2022 15:58 Ответить
Тобі з твоєї пляшки видно все. Головне вище підстрибуй.
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01.10.2022 16:22 Ответить
Ну на пляшці ти сидиш і звідки мені знати що тобі видно сцикло, смердюче.
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01.10.2022 16:25 Ответить
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01.10.2022 16:33 Ответить
Тут один такий півник як ти писав образи, вже замовк, дай свій номер телефона і також замовкниш дебіле.
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01.10.2022 16:01 Ответить
Каліч тупа, та ти в чаті слова в речення нормально зібрати не можеш. Куди ти прешся? Який ще тобі телефон? Здрисни з-перед очей.
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01.10.2022 16:13 Ответить
Як і усі зелені чмошники сміливі в інтернеті, коли можеш сховатись і когось безкарно образити, і так всім видно що ти чмо зелене, сцикун, а речення я нормально збираю, а от ти дебілоїд.
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01.10.2022 16:22 Ответить
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01.10.2022 16:25 Ответить
регочи чмошник, закінчиш дуже погано.
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01.10.2022 16:26 Ответить
Погрожувати комусь в інтернеті - це крайня ступінь відчаю і безпорадності. Навіть шкода тебе. Зовсім сірої речовини в макітрі немає.
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01.10.2022 16:32 Ответить
Ось я і пишу про те що ти зовсім дурень як що думав мене ображати, світ не без добрих людей хтось підкаже де такого чмошника як ти найти, звісно мізків в тебе немає це і так видно по твоїм висерам.
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01.10.2022 16:35 Ответить
Ти головне крепко вірь... і Всесвіт відгукнеться Головне, щоб не трапилось так, що реалізація світлої мрії перетворилася в самий чорний день в твоєму житті.
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01.10.2022 16:40 Ответить
За мене не переживай, вже один такий "умний" був і подоляк не допоміг, а ти по життю гандон так і здохнеш гандоном.
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01.10.2022 16:42 Ответить
Та-та, вже три роки мухи хреста обсирають
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01.10.2022 16:51 Ответить
Так мухи гімно *******, от і обсирають тебе.
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01.10.2022 16:54 Ответить
Пензлюй вже. Не забуть від сьогодні взяти пляшку більшого діаметру
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01.10.2022 16:59 Ответить
Для тебе візьму, скажи де тебе чмошника найти?
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01.10.2022 17:00 Ответить
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01.10.2022 17:06 Ответить
Ти ще тупорилий почитай як Марчело пише як уроди зелені готувались, півнику.
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01.10.2022 16:23 Ответить
Дебіли почитай що нормальні люди говорять уродина зелена.https://bykvu.com/ua/bukvy/heneral-maior-kryvonos-pro-nehotovnist-vlady-do-viiny-politychni-chvary-ta-zahrozu-zvilnennia-zaluzhnoho/
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01.10.2022 15:56 Ответить
Значит кто-то на самом верху должен немедленно уйти в отсавку за игноривание этой информации от разведки.
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01.10.2022 00:35 Ответить
Буданова після публічних заяв про підготовку до нападу і повної відсутності подальших дій його відомства треба віддати під суд, як абсолютно нікчемного керівника. Слова без дій нічого не варті.
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01.10.2022 00:40 Ответить
У них , как ни Баканов с Наумовым , так эти ЗВИЗДОБОЛЫ -Аферистовичи
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01.10.2022 00:54 Ответить
Отправить в отставку это хорошо.
Только надо бы присесть перед дорогой.
Есть такая традиция
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01.10.2022 06:46 Ответить
Ну все, тепер я спокійний.
Готуємся до шашликів
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01.10.2022 00:01 Ответить
Зелень не бачила підстав і для широкомасштабного вторгнення.
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01.10.2022 00:02 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/781137.html
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01.10.2022 00:24 Ответить
А тут що небуть є окрім того що розповідало США.
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01.10.2022 04:57 Ответить
Готовящегося нападения на Украину, тоже не видел. И песня такая же...
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01.10.2022 00:04 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/781137.html
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01.10.2022 00:26 Ответить
А тут що небуть є своє окрім того про що говорили США, ні одну відмінність найшов трішки прибрехав попередження США "меньшее вторжение через соседнюю Беларусь."
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01.10.2022 05:01 Ответить
Буданов кажуть попереджав.
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01.10.2022 00:27 Ответить
Все все видели.. Оманский договорняк выполняли.
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01.10.2022 00:43 Ответить
хто б задався цілью навмисно стільки кривомозглих йолопів зібрати в одному місці, на Банковій? - не вдалося б...
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01.10.2022 00:05 Ответить
Заспокоює....
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01.10.2022 00:09 Ответить
Байден и Столтенберг не против. Что тот, то другой активно гадит в памперсы. И только Буданов знает какие-то инсайды.
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01.10.2022 00:10 Ответить
да-да , конечно вам верим , про шашлыки забыл рассказать ,...............я вот могу сказать с уверенностью на 80-85 % что удар будет во второй половине октября , и давай проверим , чей прогноз сбудется ?
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01.10.2022 00:14 Ответить
Особенно , когда сожительствуешь с **#лошвилли , который был подручным у КВАЗИМОДЫ ВАЛУЕВА , собирающегося воевать против Украины за безумства ***********😂
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01.10.2022 00:41 Ответить
Вони так спокійно говорять про застосування ядерної зброї ніби не розуміють, який катастрофічний ефект вона спричинить. Одна ядерна боєголовка і на місці такого міста як Слов'янськ може залишитися чисте поле. А паніка буде така, що потік біженців буде в разів 10 більший ніж у лютому
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01.10.2022 00:14 Ответить
Тільки Ви забули що Британія пообіцяла удар у відповідь.... а Британці не мають комплексу "янєлох" й слова "на вітер" не кидають.
Час покаже.
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01.10.2022 00:29 Ответить
Вони так спокійно говорять про застосування ядерної зброї...
---------------------------------------------------------------------------
Им то что? Сидят себе в подземном бронированном бункере и ... рассуждают, что ждет нас.
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01.10.2022 00:32 Ответить
А що вони решту життя у бункері готові провезти? Й родини їх там? Як врятує бункер коли над їм буде ЧЗ ? А ніяк.
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02.10.2022 00:03 Ответить
Так и будет.старый шизофреник войдёт в острую фазу,и все.атомная война
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01.10.2022 06:22 Ответить
Цього пиз.дуна хтось зупинить лопатою? Вже б дали це озвучити якомусь люсі афєрістовічу, а не чуваку при посаді керівника Головного управління розвідки Міноборони країни. Краще б хлопців наших у шанцях екіпірували відповідно, а не тринділи нам про "всьо харашо, нічіво нє будєт", ******** зрадники-запроданці! Зелені, пам'ятайте кожної миті: 111-та вас знайде та "приголубить". А бонусом вам буде одиночна камера (ну, щоб ніхто не заважав відпочивати).
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01.10.2022 00:18 Ответить
Разведка Зе круче всякого ЦРУ и АНБ,не говоря о МИ-5,😝,а тем более Моссада...
Спи спокойно народ,тебя надёжно охраняет удод...птичка..така...🕊️
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01.10.2022 00:20 Ответить
іди та *****, підарас ***@ний!
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01.10.2022 00:21 Ответить
Зє!льоні шмарклі реалізують Оманські договорняки - здали шля суходолом та воду в Крим - все як по нотам.
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01.10.2022 00:22 Ответить
антиукраїнська прокацаплена влада Зє! і його шобли продала Україну і ше продаватиме
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01.10.2022 00:25 Ответить
Тебе что, пуйло докладывает о своих планах?
Никто не знает, что может сделать сумасшедший в любой момент времени.
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01.10.2022 00:30 Ответить
Удар ЯЗ не може зробити одна людина, так що не усе від схибленого ***** залежить.
Є шанс що хтось таки там не готовий вбити своїх дітей за ідеї шизонутого диктатора *****.... малий але є.
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01.10.2022 00:32 Ответить
Речь идет о тактическря ядерном оружии. В этом случае не нужны никакие согласования.
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01.10.2022 00:37 Ответить
А в другом случае (СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯО), пуйло не дурак. Наверняка произвел замены людей и поставил верных людей, которые заранее дали ему согласие на выполнение его приказа.
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01.10.2022 00:40 Ответить
Как-то не уверено звучит,есть шанс,может быть,не только.башню сорвёт и все!
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01.10.2022 06:24 Ответить
Керівник ГУР взагалі відкрито у ЗМІ не повинен робити таких гучних заяв, а особливо, коли "непомітив" підготовку нападу маленької гоп-компанії зі 150к рашистів на кордонах протяжністю майже 2500 км з Україною.
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01.10.2022 00:35 Ответить
Почему не слышно бывших разведчиков патриотов ⁉️Ясно , что все из ОПили предатели или примитивные🦠или прикидываются ‼️Ну сколько можно? Почему молчат генерал Бурба ,Виктор Кононенко … здравомыслящие ⁉️
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01.10.2022 00:51 Ответить
Потому и молчат, шо здравомыслящие. Никто в здравом уме не будет прогнозировать, шо стрельнэ правой пятке ***** в среду вечером. Особенно, когда ему доложат о потере Лимана
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01.10.2022 01:03 Ответить
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01.10.2022 00:53 Ответить
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01.10.2022 01:04 Ответить
Это през....?
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01.10.2022 06:26 Ответить
А его лупоглазая , как попугай бесконца повторяла то,что разрешали эти приспособленцы непрофессионалы запроданцы
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01.10.2022 00:58 Ответить
День добрий, дуже прошу відповісти на питання: ви не з Х області, смт Ш?
Дякую.
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01.10.2022 02:33 Ответить
Верим каждому слову брехуна.
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01.10.2022 01:15 Ответить
Все правильно говорить щоб заспокоїти людей, тільки хотілося б про шашлики почути будем готувати чи ні, з тим що мобілізація на росії тільки нам на руку теж виглядало б переконливо якби не та швидкість з якою наше керівництво сьогодні кинулось в обійми НАТО, дуже здивувавши при цьому нашого головного партнера США.
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01.10.2022 01:26 Ответить
Где-то я уже это слышал 22-го февраля, все на шашлыки
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01.10.2022 04:03 Ответить
Сліпий сказав побачимо.
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01.10.2022 05:51 Ответить
Идиоты те, кто верит в эту брехню.
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01.10.2022 08:21 Ответить
есть и большая возможность тактического удара с болот мацковии..
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01.10.2022 08:39 Ответить
За сдачу( продажу) Херсонской, Запорожской, Сумской, большей части Луганской , Киевской областей - должен кто то ответить????Кто получил бабки?! Почему войска России зашли без единого выстрела , разминировали границы , ,, хлопали в ладоши,, когда заходили из Белоруси ?? Почему все военные разбежались и мы остановили россиян только на энтузиазме теробороны. ?? До 24 февраля Зе команда отдавала госбюджет Коломойскому , ела шашлыки и курила траву- армия за 2 года не получила ни копейки. Только за один Мариуполь десятку главных Зе - вышка полагается по всем законам.....
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01.10.2022 08:43 Ответить
У Шизоїда Мавзолейного ядренную кнопку давно прибрали, процесом запуска єтого дерьмо, Кстати многоєтапного руководят люди ответственные а не самоубийцы,,, Шантаж и Понты хмырь использует в другом деле...типа Запорожье не взял,но город уже принадлежит Обезьяне КГБшной🦍🤣
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01.10.2022 08:58 Ответить
Опять,таки, глава ГУР нас успокаивает.Это жителям достоподченной Бухары можно спать спокойно,а в Украине полномасштабная война с россияками, где их фюрер весьма неадекватен..Властям нужно немедленно заняться мероприятиями ГО по предотвращению возможных последствий ялерного удара,а не убаюкиваться выводами Буданова..Черный день 24.02.уже к многому обязывает
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01.10.2022 12:39 Ответить
 
 