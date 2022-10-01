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Заявление Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

стефанчук,зеленський,шмигаль

Мнения американских политиков по ускоренному вступлению Украины в НАТО разделились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси открыто не поддержала заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. На вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси  сказала: "Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте сначала выиграем эту войну. Но я за то, чтобы они имели гарантии безопасности".

Ее замечания прозвучали перед тем, как Палата представителей приняла законопроект о временном государственном финансировании, который предусматривает помощь Украине в $12 миллиардов, поскольку ближайшие зимние месяцы могут стать критическими для боевых действий. Пока Пелоси давала комментарии, у здания Капитолия законодатели принимали группу украинских парламентариев и там раздавались совсем другие месседжи, пишет Politico.

"Борьба Украины — это причина, почему мы вообще создали НАТО, — сказал конгрессмен Майк Квигли, недавно посещавший Киев и встречавшийся с Зеленским . — После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя разрешать уничтожать демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать".

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По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена.

В течение длительного времени членство Украины в НАТО было острой темой для Вашингтона из-за статьи 5 Хартии, предусматривающей военную защиту любой страны-члена, которая подвергается нападению. Поскольку за последнее десятилетие росла вероятность более полномасштабного российского вторжения, Украина стремилась получить эти гарантии безопасности даже тогда, когда многие в США беспокоились о перспективах ведения войны с Россией.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Некоторые союзники бывшего президента Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы успокоить Владимира Путина, хотя США уверены, что российский лидер все равно планировал вторгнуться в Украину и просто искал повод.

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Топ комментарии
+32
Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА редакции Цензора не делать ссылки на Politico
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01.10.2022 01:22
+25
POLITICO - кацапський ресурс
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01.10.2022 01:10
+23
Так, издание Politico, заявило, что Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. При этом издание не предоставило полного списка тех стран, что снижают помощь Украине, но намекнуло на Германию и Францию.

Странным образом этот материал совпал с активно распространяемым сейчас в российском информационном пространстве нарративе о том, что Запад устал от войны в Украине и уменьшает поддержку Киеву. Или не странным?

Как я и написал выше, западные издания мало чем отличаются от всех прочих, они так же манипулируют, распространяют фейки и порою не ошибочно, а за оплату. И Politico, лично я, неоднократно уличал в, подобно рода, действиях. Причём, практически всегда, созвучных с нарративами российской пропаганды.

Например, в июне 2021 года издание Politico опубликовало, со слов неких «источников, заслуживающих доверия» статью о том, что администрация Джо Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи, несмотря на то, что буквально за несколько дней до публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован. В итоге, Джейн Псаки пришлось выступать с официальным опровержением этой статьи.

В июле 2021 Politico сообщило о том, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить критику «Северного потока-2». Тогда уже советник Госдепа Дерек Шолле делал официальное заявление с опровержением этой лживой информации.

А из недавних фейков, Politico в июне этого года опубликовало статью о том, что США и россия обсуждают прекращение войны в Украине в обмен на ряд украинских территорий.

Как вам такой набор манипуляций и фейков от Politico? И это я привёл лишь несколько примеров нечистоплотности этого издания, почему-то своими вбросами постоянно синергирующего с российской пропагандой. Интересно, почему?
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01.10.2022 01:19
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не якби зеля мовчав, а якби не партнери не надали.
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01.10.2022 07:39 Ответить
ти і вправду думаешь, що зелений рот захищае Україну і Хаймарси ротом кує?
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01.10.2022 07:41 Ответить
хера вас заленіли...
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01.10.2022 07:42 Ответить
Нужно было говорить, что ответом должны быть арест всех денег России и российских олигархов и перевод этих денег Украине! А Украина на эти деньги уже может купить столько оружия, сколько надо!
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01.10.2022 03:21 Ответить
За ці гроші Зеля зробить подарок Бені.
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01.10.2022 09:59 Ответить
якось дивно : НАТО визнало що росія ворог, але від якої війни воно захищатиметься ?
якщо від ядерної - то мабуть ліпше цього не допустити ?
значить, треба воювати конвенцаальною зброєю.
напасти на росію - сцять, чекають поки вона першою нападе.
а ви, НАТО, реально хочете воювати на своїх землях, після того як росія нападе ?
втрачати інфраструктуру, підприємства, цивільних ?
звичайно що не хочете.
тоді воюйте там де вже йде війна, не на своїй території, якщо вас Бог милував.
теж сцять.

і які висновки з цього зробить путін, чи хто там його замінить незабаром?
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01.10.2022 04:05 Ответить
От тільки не треба згадувати імя Трампа без потреби. Завдяки Трампу внески до НАТО значно збільшились, бо деяким Європейським країнам подобалось бути членом на -халяву. Якщось хтось із республіканців щось вимагав, то до чого тут він. А Ненсі, якщо хтось забув-демократка. Вона, до речі, в листопаді нарешті піде на пенсію. Певно хотіла і вмерти в своєму кріслі
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01.10.2022 05:15 Ответить
саме так.
дискусія чи правильно робили ті хто відмовляв Україну від НАТО чи ні, зараз вже не актуальна.
війна вже йде і це лакмусовий папірець для НАТО.
нехай покажуть як вони дійсно ставляться до України, незалежно від того в НАТО вона чи не в НАТО.
бо війна в Європі вже йде, допомагайте тепер Україні "без справки, без штампа, заднім числом" чи як ви там планували.
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01.10.2022 05:48 Ответить
Який Трамп? Що у вас в голові замість мізків? Трамп сказав що Путін ніколи не бреше, Путін завжди правий і він йому довіряє. Скільки в Америці ідіотів, просто сил немає. А що Трамп сказав що Байдена треба прибирати тому що Байден більше думає чим допомогти Україні, а не про Америку? Ви взагалі українка чи кацапка, що живе в Америці?
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01.10.2022 08:08 Ответить
«кацапка, що живе в Америці»- то вищий пілотаж патріотизму. Я взагалі то не слухаю хто що каже, тим більше лівацькі ЗМІ або їхні доньки та «відомі блогери» в Україні. Я ДИВЛЮСЬ та БАЧУ хто що робить. А якщо ви взмозі лише чути , але не бачите або ігноруєте побачене, то і далі насолоджуйтесь собою.
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01.10.2022 15:21 Ответить
Якби Україна на 24.02.22 була країною на кшталт Польщі або Чехії . А так... Ну не приймуть до НАТО корумповану наскрізь країну. Навіть за "заслугі". Так само як і до ЕС.
Вони ї так вже мають досвід з Угорщиною.
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01.10.2022 05:20 Ответить
Порівняли хер з пальцем До чого тут Україна до Угорщини?
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01.10.2022 08:10 Ответить
Та ви шо не розумієте, що це кацапська ботоферма відпрацьовує бронь від призову?)
Наратив про "вас нє прімут, у вас карупция" вже давно застарів, могли б методичку й замінити.

Корупція всюди. Нема жодної країни світу, яка б гордо встала і сказала - у нас нема корупції! Бо люди є люди. Навіть в країнах, де за це руки рубають, все одно знаходяться бажаючі підняти баблішка нахаляву. А що вже казати про Європу, де шалена купа політиків перекуплена кацапами?
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01.10.2022 09:32 Ответить
НАТО це в першу чергу реформи.З реформами зешобли ми можемо вступити тільки в гівно.Довбо..б і реформи, пісеграй і НАТО!Речі не сумісні.коли зешобла буде висіти на ліхтарях , тоді і НАТО прийде само до нас.
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01.10.2022 05:24 Ответить
При владі кінчені ідіоти.
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01.10.2022 05:51 Ответить
Не ожидал видимо потому что думал что Зеленскому не хватит цинизма и глупости. Но Зеленский еще и не начинал. Скоро заявка на ускоренное вступление его команды КВН в большую семерку а его на председателя ЕС. Кипучая деятельность, просто ночами не спит.
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01.10.2022 05:55 Ответить
Совершенно правильною решение Украины- ускоренный приём в НАТО.

Что там говорит Politico не имеет значения.

США поддержат Украину- общие настроения в народе ЗА Украину и против России.
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01.10.2022 06:24 Ответить
і ніколи, чуете ніколи, не кажіть мені що зрадника під час війни назвати зраднником і підвісити не на часі.
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01.10.2022 06:29 Ответить
Оце ти розійшовся сьогодні. Пиши хоч якого.
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01.10.2022 07:30 Ответить
опу всю витримають каштани на бульварі Шевченка - хоч по десятку зеленні на гілці....
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01.10.2022 07:50 Ответить
Та я тільки за. Але всі твої пости, друже типу з омерики, виключно злоба на зєлю. Виглядає якось як особиста обіда.
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01.10.2022 15:57 Ответить
Пора привыкать к неожиданностям. Никто не ожидал, что Киев за три дня не ляжет, никто не ожидал, что наши волонтеры начнут вместо тушенки покупать спутники, никто даже и подумать не мог, что из химарсов можно стрелять точнее, чем заявлено производителем и еще много чего.
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01.10.2022 06:46 Ответить
Бубочка как всегда пиарится....
А в НАТО Украину частями принимать будут или целиком с Крымом ?
А заявку подавал от всей Украины или только освобожленной? А вдруг мы у рашки Краснодар отхватим? Тогда что?
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01.10.2022 06:50 Ответить
Є досвід і приклад Мінетчини.
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01.10.2022 07:55 Ответить
Тогда примут в Нато с Краснодаром.
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01.10.2022 08:12 Ответить
Как бы донести до них, роися уже давно воюет с НАТО и Америкой это НАТО не воюет
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01.10.2022 07:12 Ответить
знову хуцпа від Найвеличнівшивого?
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01.10.2022 07:14 Ответить
Тобто кловани ні з ким не говорили навіть. Отак нас і приймуть..
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01.10.2022 07:18 Ответить
Ви в це вірите? Я ні. Нічого зєля без США не вякнув би. Просто велика політика, великий концерт.
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01.10.2022 07:32 Ответить
Застав дурня богу молитися, то він лоба розіб'є, а в Зе команді більшість і до дурнів не дотягує так скотний двір психлікарні. Вони потім в спортлото напишуть, якщо їх санітари не зафіксують.
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01.10.2022 08:20 Ответить
Цивилизованный мир на нашей стороне и помогает. Однако смотреть со стороны как одна сторона сражается за свое существование против озверевшего соседа, - это как то не комильфо. Страх уже надо было преодолеть.
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01.10.2022 07:33 Ответить
Заявление в НАТО не есть то же самое, что и прием в НАТО. Это разные вещи. Учитывая ситуацию(в том числе и с нашими правителями), это будет тяжелый и долгий процесс.
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01.10.2022 07:36 Ответить
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01.10.2022 07:50 Ответить
Така у ворогів робота робити те, що вимагає куратор.
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01.10.2022 08:03 Ответить
Хтось ще орієнтується на цього довбня? Ну це вже просто не смішно постити те, що сказав Обдристович.
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01.10.2022 08:15 Ответить
Цього довбня Офіс презедента тримає своїм радником.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу Президента.

Про це Подоляк написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«радник Офісу Президента України». Яким він офіційно і значиться згідно з посадовим розписом», - написав Подоляк.
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01.10.2022 10:00 Ответить
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01.10.2022 10:02 Ответить
Клоун зашвидив і обісрався.
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01.10.2022 08:50 Ответить
нужно признать, что у нас при власти абсолютно некомпетентные организмы
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01.10.2022 09:12 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС тоже было неожиданным для Киево-Печерской Лавры и сидящих там КГБистов путлера..Бояцца Что их выгонят на Мацковию вместе с трупом Петра Столыпина 🤣🔱или посадят на ТРИЗУБ,вместо двуглавой курицы 🐔🐓 на гербе рабZeи ...чтоб не воняли..Шариковы...🦍
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱
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01.10.2022 09:12 Ответить
Як там Зе казав...Термос...ну ну...
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01.10.2022 09:19 Ответить
Це заява Зелі для внутрішнього користування. В США пом'ятають що Зеля та маркарова відмовились від позаблокового союзництва рік тому, сказали що їм треба Нату.
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01.10.2022 09:54 Ответить
Когда мы победим, встанет вопрос, а нужна ли НАТО нам, воевать потом за них и вместо них, особенно вместо изнеженных еврогеев, вроде обостранного коммуняки Столтенберга. Основной союзник США вне НАТО - это нужный статус, которые топят ермаки и зеленские.
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01.10.2022 10:05 Ответить
Це вкотре доводить недолугість нашого керівництва!
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01.10.2022 10:22 Ответить
Слухайте, ну оце Politico - ще більш ІПСОшний прокасапський ресурс, ніж Генерал СВР! Тому що в Politico - чи не в кожній статті правда перемішана з сірою та чорною брехнею; а в "генералі" - окремо по повідомленнях: окремо брехливі, окремо правда!
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01.10.2022 10:26 Ответить
Ох боже храни Америку... Для Байдена иногда сюрприз даже то, что он президент США.
Епрст, в стране 330 миллионов народу, лидер цивилизации, а найти нормального президента не могут.
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01.10.2022 10:45 Ответить
хочу пойду,хочу не пойду,куда хочу туда пойду.Он с подонками, алесашкой и володькой,в поддавки играет или в чапаева,сам не знает.
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01.10.2022 11:24 Ответить
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:41 Ответить
Судя по жесткой реакции со стороны Белого Дома и американских СМИ, балаган с ускоренной заявкой по вступлению в НАТО ни с кем на Западе согласован не был. И это наш внутренний низкопробный пиар для отвлечения украинцев от аннексии…(с)
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01.10.2022 14:46 Ответить
Наказати тих хто відкрив табакерку з цими клоунами.
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01.10.2022 16:53 Ответить
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