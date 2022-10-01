Заявление Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, - Politico
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Мнения американских политиков по ускоренному вступлению Украины в НАТО разделились.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси открыто не поддержала заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. На вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси сказала: "Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте сначала выиграем эту войну. Но я за то, чтобы они имели гарантии безопасности".
Ее замечания прозвучали перед тем, как Палата представителей приняла законопроект о временном государственном финансировании, который предусматривает помощь Украине в $12 миллиардов, поскольку ближайшие зимние месяцы могут стать критическими для боевых действий. Пока Пелоси давала комментарии, у здания Капитолия законодатели принимали группу украинских парламентариев и там раздавались совсем другие месседжи, пишет Politico.
"Борьба Украины — это причина, почему мы вообще создали НАТО, — сказал конгрессмен Майк Квигли, недавно посещавший Киев и встречавшийся с Зеленским . — После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя разрешать уничтожать демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать".
По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена.
В течение длительного времени членство Украины в НАТО было острой темой для Вашингтона из-за статьи 5 Хартии, предусматривающей военную защиту любой страны-члена, которая подвергается нападению. Поскольку за последнее десятилетие росла вероятность более полномасштабного российского вторжения, Украина стремилась получить эти гарантии безопасности даже тогда, когда многие в США беспокоились о перспективах ведения войны с Россией.
Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.
Некоторые союзники бывшего президента Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы успокоить Владимира Путина, хотя США уверены, что российский лидер все равно планировал вторгнуться в Украину и просто искал повод.
Пожалуйста, подождите...
якщо від ядерної - то мабуть ліпше цього не допустити ?
значить, треба воювати конвенцаальною зброєю.
напасти на росію - сцять, чекають поки вона першою нападе.
а ви, НАТО, реально хочете воювати на своїх землях, після того як росія нападе ?
втрачати інфраструктуру, підприємства, цивільних ?
звичайно що не хочете.
тоді воюйте там де вже йде війна, не на своїй території, якщо вас Бог милував.
теж сцять.
і які висновки з цього зробить путін, чи хто там його замінить незабаром?
дискусія чи правильно робили ті хто відмовляв Україну від НАТО чи ні, зараз вже не актуальна.
війна вже йде і це лакмусовий папірець для НАТО.
нехай покажуть як вони дійсно ставляться до України, незалежно від того в НАТО вона чи не в НАТО.
бо війна в Європі вже йде, допомагайте тепер Україні "без справки, без штампа, заднім числом" чи як ви там планували.
Вони ї так вже мають досвід з Угорщиною.
Наратив про "вас нє прімут, у вас карупция" вже давно застарів, могли б методичку й замінити.
Корупція всюди. Нема жодної країни світу, яка б гордо встала і сказала - у нас нема корупції! Бо люди є люди. Навіть в країнах, де за це руки рубають, все одно знаходяться бажаючі підняти баблішка нахаляву. А що вже казати про Європу, де шалена купа політиків перекуплена кацапами?
Что там говорит Politico не имеет значения.
США поддержат Украину- общие настроения в народе ЗА Украину и против России.
А в НАТО Украину частями принимать будут или целиком с Крымом ?
А заявку подавал от всей Украины или только освобожленной? А вдруг мы у рашки Краснодар отхватим? Тогда что?
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу Президента.
Про це Подоляк написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
«радник Офісу Президента України». Яким він офіційно і значиться згідно з посадовим розписом», - написав Подоляк.
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱
Епрст, в стране 330 миллионов народу, лидер цивилизации, а найти нормального президента не могут.
«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.
«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.