Заявление Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, - Politico

Мнения американских политиков по ускоренному вступлению Украины в НАТО разделились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси открыто не поддержала заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. На вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси сказала: "Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте сначала выиграем эту войну. Но я за то, чтобы они имели гарантии безопасности".

Ее замечания прозвучали перед тем, как Палата представителей приняла законопроект о временном государственном финансировании, который предусматривает помощь Украине в $12 миллиардов, поскольку ближайшие зимние месяцы могут стать критическими для боевых действий. Пока Пелоси давала комментарии, у здания Капитолия законодатели принимали группу украинских парламентариев и там раздавались совсем другие месседжи, пишет Politico.

"Борьба Украины — это причина, почему мы вообще создали НАТО, — сказал конгрессмен Майк Квигли, недавно посещавший Киев и встречавшийся с Зеленским . — После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя разрешать уничтожать демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать".

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По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена.

В течение длительного времени членство Украины в НАТО было острой темой для Вашингтона из-за статьи 5 Хартии, предусматривающей военную защиту любой страны-члена, которая подвергается нападению. Поскольку за последнее десятилетие росла вероятность более полномасштабного российского вторжения, Украина стремилась получить эти гарантии безопасности даже тогда, когда многие в США беспокоились о перспективах ведения войны с Россией.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Некоторые союзники бывшего президента Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы успокоить Владимира Путина, хотя США уверены, что российский лидер все равно планировал вторгнуться в Украину и просто искал повод.

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