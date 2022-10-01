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Украинские защитники отбили вражеские атаки возле Нью-Йорка, Зайцева и Соледара, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцева и Соледара.

Об этом сообщает в утренней сводке на 1 октября Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести двадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатка, Сухой Пруд и Одрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Читайте также: Отражены атаки врага в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское, - Генштаб ВСУ

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Прасковьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.

Читайте также: ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 в районе Токмака, - Генштаб

В связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцева и Соледара.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла одиннадцать ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили одиннадцать пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще четырнадцать военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
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Топ комментарии
+16
Українські захисники відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка
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01.10.2022 07:36
+10
Демократична Сокира

@democraticaxe

·

18 ч

Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово:
Іловайськ
Іловайськ
Іловайськ
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01.10.2022 07:53
+9
два барана дають
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01.10.2022 07:41
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Українські захисники відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка
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01.10.2022 07:36 Ответить
Історичний тролінг... Думаю, якщо кацап гине під Нью-Йорком, то родичам замість білої лади дають уаза-патріота!
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01.10.2022 07:39 Ответить
два барана дають
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01.10.2022 07:41 Ответить
Николай Зиновьев ("савременный рассийский паэт")
Видение
"Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.
Я вижу, дочка его Танька
На речку гонит двух гусей
А с башни "натовского" танка
Сын Федька ловит карасей"
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01.10.2022 09:47 Ответить
Не випадкове співпадіння

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01.10.2022 07:41 Ответить
Харьков даст пи@ды рашистам!

@kharkiv_warnews

·

15 ч

Мордорские зеки уже понимают, что по чём, и в мешках домой ехать не хотят.

https://twitter.com/i/status/1575831527619203073
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01.10.2022 07:45 Ответить
какие зеки, друг! уже чеченцы сами в плен сдаются! ))
https://twitter.com/i/status/1576092732103086080
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01.10.2022 09:39 Ответить
НАТО...Нью-Йорк в небезпеці
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01.10.2022 07:49 Ответить
- Машка! Хочешь новость? Наши уже пад Нью-Йоркам!
- От маладцы! Скоро и Вашингтон вазьмут и пиндосав всех пакарят!
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01.10.2022 09:52 Ответить
Сподіваюсь цей жарт ви з окопа пишете. Інакше я не розумію, як можна обіграти цей жарт, знаючи, що вагнерівці/зеки в тому районі інтенсивно штурмують наші позиції. І можливо сьогодні хтось з наших хлопців постраждав чи загинув.
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01.10.2022 11:22 Ответить
Я у своїх "окопах" уже одсидів - метал нижче коліна!
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01.10.2022 11:27 Ответить
Демократична Сокира

@democraticaxe

·

18 ч

Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово:
Іловайськ
Іловайськ
Іловайськ
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01.10.2022 07:53 Ответить
более спокойных людей, чем американцы, я не встречал.... бои уже возле Нью-Йорка идут, а они даже не шевелятся! )
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01.10.2022 09:37 Ответить
Містер Байден, каже Порошенко,у Вас все оК,моцкалі кажуть що путлер на New-York попер...
Містер Порошенко,усе добре у Уошингтоні,зараз підписую Вам допомогу з новим комплексом TOW,замість Javelin...,хоча Ви просили більше танків Абрамс...,не дам я Зєлє танки...бо він зразу попре на Мавзолєй...🤣
Дяка щира,містер Байден 🇺🇸🇺🇦Слава ЗСУ ♥️🖤💪👍🔱
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01.10.2022 10:32 Ответить
 
 