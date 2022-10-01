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Путин поторопился с объявлением аннексии четырех областей Украины, оставив территории без управления, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин поторопился с аннексией четырех областей Украины, прежде чем принять даже элементарные административные решения о границах и управлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские официальные лица не установили четкую политику или условия надлежащего управления.

Организация управления этими четырьмя насильственно аннексированными областями была бы бюрократически сложной задачей для любого государства после того, как российские войска систематически убивали, арестовывали или выгоняли украинских чиновников, ранее руководивших региональными администрациями.

Но бюрократическая некомпетентность, продемонстрированная Кремлем во время частичной мобилизации, предполагает, что российские бюрократы также будут бороться за создание структур управления над неохотным и не сопротивляющимся населением в зоне боевых действий, считают аналитики.

По прогнозам экспертов, российские чиновники могут повторно мобилизовать прошлогодних призывников, когда срок истек 1 октября.

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Путин объявил, что обычный для России осенний призывной цикл начнется 1 ноября с опозданием в месяц, вероятно потому, что частичная мобилизация ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов, обычно контролирующих полугодовой призывной цикл.

Ни указ Путина, ни последующие официальные заявления не разъясняли, будут ли украинские гражданские лица призывного возраста на недавно аннексированных оккупированных территориях Украины подлежать призыву.

Путин пригласил некоторых российских блогеров и военных корреспондентов, ранее критиковавших Министерство обороны России за отсутствие прозрачности положения дел армии РФ в Украине, присутствовать на своей речи об аннексии в Москве.
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Топ комментарии
+16
чому в Тайзі не найти яку-небудь ділянку землі і назвати її Луганська область ?Ні лізуть сюди до нас бо тут тепліше ...Як щури
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01.10.2022 07:49
+13
рус рэпер Walkie покончил с собой, чтобы не идти на войну, талантливые умирают в угоду маньяка, и быдломасса не хочет этому сопротивлться, придется их всех убить...
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01.10.2022 07:50
+10
"По панятіям" це теж правила. Тільки в кримінальному ж світі. Так от "по панятіям" <******* з своїми подєльніками відносяться до кримінального класу безпрєдєльщиків, тобто вони діють взагалі без всяких правил.
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01.10.2022 08:03
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Правила форума Совет форумчан
Повна дурня. Тому і не конкретизували, що робитимуть що захочуть, "по панятиям".
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01.10.2022 07:45 Ответить
"По панятіям" це теж правила. Тільки в кримінальному ж світі. Так от "по панятіям" <******* з своїми подєльніками відносяться до кримінального класу безпрєдєльщиків, тобто вони діють взагалі без всяких правил.
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01.10.2022 08:03 Ответить
чому в Тайзі не найти яку-небудь ділянку землі і назвати її Луганська область ?Ні лізуть сюди до нас бо тут тепліше ...Як щури
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01.10.2022 07:49 Ответить
рус рэпер Walkie покончил с собой, чтобы не идти на войну, талантливые умирают в угоду маньяка, и быдломасса не хочет этому сопротивлться, придется их всех убить...
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01.10.2022 07:50 Ответить
Да к сожалению есть такая информация. Покойный был человеком с чистой совестью. В отличие от многих своих трусливых гнилых соотечественников...
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01.10.2022 09:52 Ответить
Хлопець пожертвував власним життям, щоб показати своїм зомбуватим співвітчизникам, що вони справжні раби свого режиму.
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01.10.2022 11:03 Ответить
Він показав Шлях. 'мо трішки його послідовників знайдеться
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01.10.2022 12:43 Ответить
Да что ты такое, мать твою, несешь
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01.10.2022 07:50 Ответить
як казала моя бабушка: "летить, пердить і мілко сере"
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01.10.2022 07:51 Ответить
Напевно аналізувати дії пацієнтів дурдома доволі кумедно .
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01.10.2022 08:05 Ответить
Я раніше думала, що мене вже нічого не здивує в бреді цих потвор, але вони перевищили всi мої очікування. Суцільний бредовий жах, який може прийти тільки в абсолютно хвору башку . ***** вже й лоботомія не допоможе.
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01.10.2022 08:26 Ответить
Поспішає тому що свою близьку кончину відчуває!
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01.10.2022 08:11 Ответить
Поквапився чи не поквапився... Не розумію, нащо взагалі обговорювати цей сюр?
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01.10.2022 08:20 Ответить
Зверье и есть Зверье!!!Дикое,тупое,злое на Всех и Вся...Там где они-одно ГАВНО!!!Это уже все "претензии " к Истории-как в 17том пьяное быдло "сделало" самый кровавый гражданский переворот-так оно и дальше "правит бал" в фашистской рассее...
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01.10.2022 08:23 Ответить
У них все через ФСБ идет, как в 1985-ом. На местах сидят импотенты, которые звонят день и ночь ФСБшнику и там им говорят, что надо делать или не делать. Это уже давно там установлено, а все проблемы идут от того, что фсбшники просто криминализованы и каждый хочет урвать побольше. Обычное слабенькое ОПГ, которое в период разборок быстро положат.
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01.10.2022 08:27 Ответить
Русский военный корабль, иди на ***
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01.10.2022 08:34 Ответить
В цьому інституті дотепер шукають залишки здорового глузду в карцері дурдому ?
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01.10.2022 08:56 Ответить
Які там ще кордони?
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01.10.2022 08:59 Ответить
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01.10.2022 09:05 Ответить
Оце зранку переглядав сайт "Радіо Свобода" (ру) і натрапив там на цікавий, як на мене, комент під статтею про недоімперсько-фашистський шабаш в ГейОргієвському залі кремлядського палацу, на якому велику тронну промову проголосив недофюрер & недодуче Вован ***** Підворотній.
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01.10.2022 09:53 Ответить
Крыса Балицкий сидит на Мацковии,Скрепоусов там же,чеПушилин орден уже получил за МММ,а Пасечник трясется чтоб Лоханск не отобрали...и Сватово...отщепенцы управленцы панически Бояцца Лифтов...🤣🤣🤣и ходить в кафе...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛💪👍
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01.10.2022 09:56 Ответить
Это проблема для цивилизации, а для Рашки вопрос управления нафиг не нужен. Разбомбить все в хлам и завезти бурятов, вот и весь план.
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01.10.2022 10:08 Ответить
Хмырь мавзолейный сам себе типа "подарок" соорудил к дню рождения...липовому...7 октября...собиратель Емель с печи,да Иван-дураков..🦍Шариковых...
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01.10.2022 10:13 Ответить
Psychopata putin zapewnił sobie miejsce w historii. Gorbaczow skasował Zwiazek Soviecki, putin zlikwiduje Rosję, a podpis pod aktem likwidacji Rosji złoży prezydent WOLNEJ UKRAINY.
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01.10.2022 10:18 Ответить
Это сделано для эмоционального всплеска, для ощущения победы. Они оценили, что в обществе сейчас такие настроения, что вот-вот снесут это плешивое недоразумение. Поэтому впопыхах вкинули в черепушки массам такую вот "победу". Отсрочили свой конец.
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01.10.2022 12:38 Ответить
 
 