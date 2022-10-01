Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова
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Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.
"В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе.
Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявил Котин.
Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению службы на АЭС.
"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.
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Дивлячись на багатотисячні натовпи руснявих, які тікають від могилізації за кордон скрадається думка, що страшилки ботоксного *іздюка щодо жахів Заходу для втікачів не є перепоною. Страшнішою є реальна можливість здохнути во ім'я вялічія радімой говєні і чмошника, на чолі цього царства абсурду.
Мрази..🦍Шариковские...