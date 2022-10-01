РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15221 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 920 10
армия РФ (15351) Энергоатом (377) Запорожская АЭС (541)

Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,мурашов

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе.

Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявил Котин.

Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению службы на АЭС.

"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники Генеральной ассамблеи МАГАТЭ требуют от России покинуть территорию Запорожской АЭС
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Напис над фото: "Я клянуся, наступна Нобелевська премія миру заслуговує бути наданою Українцям. І їх котам!

показать весь комментарий
01.10.2022 07:53
+10
Сергій Медведський

Дивлячись на багатотисячні натовпи руснявих, які тікають від могилізації за кордон скрадається думка, що страшилки ботоксного *іздюка щодо жахів Заходу для втікачів не є перепоною. Страшнішою є реальна можливість здохнути во ім'я вялічія радімой говєні і чмошника, на чолі цього царства абсурду.
показать весь комментарий
01.10.2022 08:21
+7
а де МАГАТЕ з Гроссі? Де санкції на Росатом?
показать весь комментарий
01.10.2022 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напис над фото: "Я клянуся, наступна Нобелевська премія миру заслуговує бути наданою Українцям. І їх котам!

показать весь комментарий
01.10.2022 07:53 Ответить
Как можно былоего не охранять военным ⁉️******** в Киеве охраняют ‼️
показать весь комментарий
01.10.2022 14:46 Ответить
Путінські шизоїди.
показать весь комментарий
01.10.2022 08:04 Ответить
Сергій Медведський

Дивлячись на багатотисячні натовпи руснявих, які тікають від могилізації за кордон скрадається думка, що страшилки ботоксного *іздюка щодо жахів Заходу для втікачів не є перепоною. Страшнішою є реальна можливість здохнути во ім'я вялічія радімой говєні і чмошника, на чолі цього царства абсурду.
показать весь комментарий
01.10.2022 08:21 Ответить
а де МАГАТЕ з Гроссі? Де санкції на Росатом?
показать весь комментарий
01.10.2022 09:41 Ответить
Во-во.Їх потрібно було ввести с перших днів захвату Запорізької АЕС!!!
показать весь комментарий
01.10.2022 09:43 Ответить
Він в черговий раз стубований та занепокоєний...
показать весь комментарий
01.10.2022 19:50 Ответить
Людолови, канібали, некрофаги... Майже так московських угрофіннів охарактеризував ще 2 з поливиною тисячі років тому Великий Геродот. Самі себе вони називають зараз "русскімі", але понад усе ******* називатись "славянамі".
показать весь комментарий
01.10.2022 09:55 Ответить
Заложники любые,от детей стариков и женщин,главная фишка мавзолейного Шизофреника...так уже было... ночью 7 ноября 1917 года,когда пьяные матросы Балтийского флота терроризировали Питерьбюргер...хватая все и всех...
Мрази..🦍Шариковские...
показать весь комментарий
01.10.2022 10:06 Ответить
А що там можно стільуи робити, гендиректор це не машиніст турбіни чи обходчик, хто в тємі той пойме
показать весь комментарий
01.10.2022 13:48 Ответить
 
 