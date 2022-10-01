Из-за нехватки офицерских кадров военное руководство РФ задействует в войне курсантов военных училищ, - Генштаб ВСУ
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Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ – за неимением прежде всего офицерских кадров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.
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В общем, исторические параллели, кагбэ, напрашиваюцца.
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