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Из-за нехватки офицерских кадров военное руководство РФ задействует в войне курсантов военных училищ, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ – за неимением прежде всего офицерских кадров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
Вони теж там будуть...

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01.10.2022 08:09
+10
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01.10.2022 08:18
+6
отряды путина когда в окопах уже будут?
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01.10.2022 08:00
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отряды путина когда в окопах уже будут?
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01.10.2022 08:00 Ответить
кацапи задійте кадетів
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01.10.2022 08:03 Ответить
Від слова "какадети" ?
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01.10.2022 10:25 Ответить
Вони теж там будуть...

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01.10.2022 08:09 Ответить
Назвался груздем, полезай в кульок
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01.10.2022 08:13 Ответить
Тем не менее это не повод ржать с них, а повод пригнать из Казахстана фуру с взрывчаткой (от шахтных или скальных работ там миллионы тонн у них есть), обклеить фуру наклейкой местной строительной фирмы, что ее пропустили через забор, поставить у училища и взорвать хотя бы 2.5-3 тонны тротилового эквивалента по таймеру или радиокоманде, убив побольше орочьего мяса. Совковые здания часто П-образные, часто в центре города, многоэтажные с тяжелыми перекрытиями, помещений там очень много и перегруженность тоже есть, так как многие позакрывали и все учатся в одном месте. И так повторять до бесконечности, пускай кацапы боятся и тратить людские ресурсы на охрану день и ночь, у них сотни тысяч одних только фсбшников, но их не хватит на все.
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01.10.2022 08:13 Ответить
Ты так красиво описал, сразу видно спеца. Займёшься?
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01.10.2022 09:54 Ответить
на расии все-равно нет офицеров... офицер - это человек с честью и совестью... а на расии все они дебильные... поэтому чем больше пригонят свинопасов, тем быстрее в Украине будет построен завод по переработке кацапских трупов на компост...
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01.10.2022 08:15 Ответить
Совесть? Ее в стране рабов никогда не было, а господа у них все сплошь ненастоящие. Лизу ескову видели? «Из грязи в князи», так господа не получаются.
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01.10.2022 10:02 Ответить
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01.10.2022 08:18 Ответить
Помоги, Господи!
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01.10.2022 10:00 Ответить
Незабаром уже й старих бабок та вагітних росіянок направлятимуть на війну з Україною.
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01.10.2022 08:19 Ответить
На расии малва ходить - нада сахранить лецо путену.
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01.10.2022 11:33 Ответить
Так они еще весной под Изюмом угробили несколько школ сержантов-танкистов.А гробить курсантов это для орды святое.
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01.10.2022 08:40 Ответить
Моего прадеда - кадета-первокурсника военной академии - точно так же в 1917 погнали на убой. Ему тогда повезло - снарядом порвало барабанные перепонки и вырвало пол задницы, благодаря чему я и пишу эти строки.

В общем, исторические параллели, кагбэ, напрашиваюцца.
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01.10.2022 08:46 Ответить
Коля! Був-би ти військовим - такої "беліберди" не написав-би До ревоюції "кадети" - це учні кадетських училищ Малолітні - які ще й присяги не давали Це аналог радянських "суворовських" училищ
Після закінчення кадетського училища кадет поступав у юнкерське училище і ставав "юнкером" Тоді ж він давав присягу
У військову академію дозволялося поступать лише офіцерам з кількарічною вислугою
У 1917-му в основному офіцерів готували "школи прапорщиків" (тоді "прапорщик" - був первинним офіцерським званням) Готували по прискореній програмі - кілька місяців У залежності від спеціалізації
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01.10.2022 10:19 Ответить
К счастью, прадедушка был последним, кто имел хоть какое-то отношение к армии, и то лишь по традиции - ну нельзя было урожденцу Новочеркасска в тот период устроиться, как отец, чиновником, не побывав в казачьем войске. Не по понятиям. После революции традиция прервалась - с тех пор мы инженеры и преподаватели.
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01.10.2022 11:04 Ответить
Ясно!
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01.10.2022 11:19 Ответить
Висновок - скоро ЗСУ скоротить кількість курсантів, однак орчихі ще наплодять.
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01.10.2022 08:55 Ответить
І шо - немовляча армія теж піде?
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01.10.2022 09:56 Ответить
Війни з рашкою це надовго.
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01.10.2022 10:21 Ответить
Наплодять, але то вже буде не наша проблема. Через 18-20 років вони будуть рабами у китайців. Будуть сіяти рис, копати канали між річками Янцзи і Хуанхе...
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01.10.2022 09:04 Ответить
"- Что заканчивали?
- Уфимское! Ускоренный выпуск!
- А-а-а, ясно... "Взлёт-посадка"..."
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01.10.2022 09:15 Ответить
Судячи по спеціалізації Тюменського училища (інженерні війська) - одне з двох : або ми в Україні так "прорідили" інженерні частини (саперів, понтонерів, електриків) на переправах через річки, що кацапам треба кимось "дірки затикать", або вони кидають у бій курсантів з того училища, спеціалістів з якого не жаль "угробить" (судячи з усього - перше Недарма "лейтенанта з п"ятирічною вислугою" (**********) недавно призначали командиром батальйону Правда - "ненадовго" Уже у Кобзона в хорі виступає)
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01.10.2022 09:31 Ответить
Це спеціальний випуск, їм в програму ввели новий предмет: "Протиракетні пірамідки, як 100% від ракет хімарс".
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01.10.2022 09:58 Ответить
Курсанты тоже подохнут. Их в Украине ожидает только бесславная смерть. Белая «Лада» не считается
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01.10.2022 09:59 Ответить
Так уже писали хлопцы з передової, що знайшли недавно у згорілому літаку тіло курсанта! Видно, дуже сильно хотів отримать "відмінно" по предмету "баевое применение летательных аппаратов"
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01.10.2022 10:03 Ответить
И они так и не поймут, что дохнут за бункерного деда…
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01.10.2022 10:04 Ответить
Наполеону приписують непогані вислови:
"Найкращі солдати - з сімнадцятилітніх ... Вони не знають страху смерті!"
"Тільки на війні можна дать "блистячку" на груди, а взамін вимагать життя!..."
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01.10.2022 10:09 Ответить
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:05 Ответить
Из 70 млн насэлэния концлагеря нет охвицеров,?вы куда Шариковых дели чуваки ..вы ж недавно орал. Насэлэние раьZeи 145 млн,вместе с Ю.Осетией и Абхазией...Шариковы...ау...
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01.10.2022 11:32 Ответить
Я прям так и вижу, как "духи" из училища командуют в бою пропитыми героями ежегодного покорения фонтанов с перештопанными от "разрывов на груди" тельняшками.
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01.10.2022 11:39 Ответить
А в детсада садиках личный состав прохлаждается с игрушками и манной кашей, понимаешь ...
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01.10.2022 12:39 Ответить
ВСУ достойно встретит и уничтожит этот ускоренный офицерский резерв россияк,как когда-то Вермахт по Москвой перемолол части из курсантов элитных ВУ РККА
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01.10.2022 13:37 Ответить
 
 