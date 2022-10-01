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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15351) война (46696) уничтожение (3823) техника (1541) потери (3857)

Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 октября потери личного состава противника составляют примерно 59610 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресцентр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 59610 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2354 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1397 (+6) ед,

РСЗО – 336 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов/aircraft - 264 (+0) ед,

вертолетов – 226 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+29
"...В ответ на обвинения в том, что мобилизованные вынуждены за собственный счет покупать амуницию, бронежилеты, медицинские препараты и даже еду, российский военно-патриотический пропагандистский канал "Звезда" ответил таким образом. - "Наглая ложь, да мы своих мобилизованных кормим как на убой"(!!!)
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01.10.2022 09:19
+9
Коли читаю про півтисячи пошматкованих орків - душа співає. Такими темпами завтра вже за 60 тис. перевалить.
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01.10.2022 09:22
+9
Генерал СВР:
Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
*****
Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
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01.10.2022 10:37
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"...В ответ на обвинения в том, что мобилизованные вынуждены за собственный счет покупать амуницию, бронежилеты, медицинские препараты и даже еду, российский военно-патриотический пропагандистский канал "Звезда" ответил таким образом. - "Наглая ложь, да мы своих мобилизованных кормим как на убой"(!!!)
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01.10.2022 09:19 Ответить
Серйозно.
Залужний сердиться.
на касапів.
Ще би розсердився на *****, Шойгу, Герасима та іншу нечисть.. Добавив би в стрічку позицію "кількість генералітету"...
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01.10.2022 09:20 Ответить
і ще купу командних пунктів і баз нахреначили! двозначні цифри за одну добу!
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01.10.2022 09:56 Ответить
Коли читаю про півтисячи пошматкованих орків - душа співає. Такими темпами завтра вже за 60 тис. перевалить.
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01.10.2022 09:22 Ответить
на жаль, щоб довести до 140 000 000 потрібно сотні років, навіть якщо розмножуватися перестануть(
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01.10.2022 09:26 Ответить
Так розмножувачів й утилізують
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01.10.2022 09:31 Ответить
по х
140 000 000 поділити на 500 =280 000 ділим на 365 = 767 років
відкидуємо пенсіонерів, інвалідів та жінок...все одно дуже багато лайна
працювати і працювати
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01.10.2022 09:40 Ответить
На рабSee давно нет 140 млн,от силы 70...не разводи Понты путлера ..
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01.10.2022 09:42 Ответить
Из них половина безпробудные алкаши и наркоманы
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01.10.2022 11:02 Ответить
поділи на два. легше не стало
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02.10.2022 19:36 Ответить
Є методика підрахунку без перепису. Специ-демографи кажуть про 80-85 млн
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01.10.2022 09:54 Ответить
Теж у багатьох ресурсах читав про "не більше 90 млн". Це до ковіду, який мінімум 1 млн рабсіян зібрав. Плюс кажуть протягом цього року реальна цифра виїхавших за кордон 4-5 млн... Плюс ЗСУ добре працюють над зменшенням населення
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01.10.2022 19:29 Ответить
поділи на два або три - легше не стає
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02.10.2022 19:45 Ответить
100 тис.. вбитими і вони падуть - згадаєте мої слова
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01.10.2022 12:04 Ответить
хер там. от як білих лад або баранів на всіх нехватить, можливо
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02.10.2022 19:37 Ответить
багато круглих значних цифр приближується
Може я про математику ,, але це дійсні реалії
Слова Шойгу про втрати -
Захід - подає меньші дані - але все одно - файно є
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01.10.2022 09:27 Ответить
Танков на рабZee осталось десь 2 000,в основном 1962-1965 года,скоро Т-34 пойдут в атаку..типа за уРодину ...за Сралина...🤣🤣,типа Киев за два дня и семь месяцев..як казала Крыса Симоньян...🐔...звыняйте...курица...с герба РабSeи...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛
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01.10.2022 09:40 Ответить
Еще могут с дальневосточных УР повыковыривать ИС-2,ИС-3..
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01.10.2022 12:59 Ответить
Аферисты кремлевские сейчас ставку на пехоту делают, это самое дешёвое - мясо, что у них осталось.
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01.10.2022 21:40 Ответить
очередная бтг... и очередной борт
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01.10.2022 09:41 Ответить
**@шить русню!!!
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01.10.2022 09:42 Ответить
Одна радісна новина це інформація про втрати ворога ,все решта погано, обстілюють наші міста і села є загиблі , поранені і руйнування.Але як ЗСУ нищать ворога це піднімає настрій.
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01.10.2022 09:44 Ответить
Убивать мирное население крысы научились в Беслане и сирийском Алеппо... ракетный террор,это единственное что могут крысы путлера на сегодня...драпали из под Чернигова Киева Сум и Харькова..аж Гай шумів...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛💪👍💯
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01.10.2022 09:48 Ответить
Скоро 60, далі 66600 тис, далі Люцифер увійде в смак
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01.10.2022 09:58 Ответить
вже є. Дивись нижче.
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01.10.2022 10:38 Ответить
Генерал СВР:
Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
*****
Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
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01.10.2022 10:37 Ответить
А в ВО-СКРЕ-СЕНЬ-Е ЮБИЛЕЙ, пуговицы в ряд!
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01.10.2022 11:49 Ответить
Там ще ювілей 5000 у бтрів на понеділок чекаємо!
І наступного тижня 500 літачків+ватальотів
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01.10.2022 19:32 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.10.2022 15:10 Ответить
Їм промиє пуйло мізки так, що вимиє усі під нуль. Хоча вже давно вимив. Так що якщо навіть там мільйон гробів привезуть, решта 139 млн нічого робити не будуть, тільки будуть проклинать укрів і радіти, що вони в цей мільйон не потрапили
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02.10.2022 00:12 Ответить
 
 