Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 октября потери личного состава противника составляют примерно 59610 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресцентр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 59610 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2354 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1397 (+6) ед,

РСЗО – 336 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов/aircraft - 264 (+0) ед,

вертолетов – 226 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.