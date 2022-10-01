Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 октября потери личного состава противника составляют примерно 59610 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресцентр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:
личного состава ‒ около 59610 (+530) человек ликвидировано,
танков ‒ 2354 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,
артиллерийских систем – 1397 (+6) ед,
РСЗО – 336 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,
самолетов/aircraft - 264 (+0) ед,
вертолетов – 226 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),
крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,
специальная техника – 131 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Залужний сердиться.
на касапів.
Ще би розсердився на *****, Шойгу, Герасима та іншу нечисть.. Добавив би в стрічку позицію "кількість генералітету"...
140 000 000 поділити на 500 =280 000 ділим на 365 = 767 років
відкидуємо пенсіонерів, інвалідів та жінок...все одно дуже багато лайна
працювати і працювати
Може я про математику ,, але це дійсні реалії
Слова Шойгу про втрати -
Захід - подає меньші дані - але все одно - файно є
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛💪👍💯
Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
*****
Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
І наступного тижня 500 літачків+ватальотів
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!