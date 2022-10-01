399 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 783 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 1 октября 2022 года более 1182 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 399 детей погибли и более 783 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.

"30 сентября в результате ракетного обстрела врагом гуманитарной колонны автомобилей в г. Запорожье погибли двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения. 30 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева получила ранение 17-летняя девушка

В ночь на 1 октября в результате обстрела г. Николаева травмирован 3-месячный младенец", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.

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