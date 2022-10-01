Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский
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Удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья 30 сентября российские войска нанесли модернизированными ракетами С-300, которые имеют значительно больший радиус действия.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, в теракте впервые были использованы модернизированные ракеты С-300, которые взрываются сразу, как коснутся поверхности. Предыдущая версия этих ракет взрывалась, погружаясь на несколько метров в землю, образуя глубокие воронки, но при этом меньше поражая людей вокруг.
"Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть", - сказал Монастырский.
Министр подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов или техники. Каждое утро на том месте формируют гуманитарную колонну автомобили, где люди едут на оккупированные территории посетить родственников. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди едут на подержанных автомобилях в ту сторону, а вечером возвращаются назад.
"Как раз у полицейских в это время была пересменка, поэтому такое большое количество пострадавших. Ребята полицейские прятали детей, людей, потому что прилеты ракет были в несколько серий. Учитывая плотность транспорта в том месте сбора гуманитарной колонны, жертв могло быть значительно больше. Раненые полицейские мне рассказывали, что если бы ракетный удар был на 5 минут позже, на том месте было бы уже вдвое больше машин", - подчеркнул глава МВД.
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Когда нечего умного сказать, лучше молчи!
Да этому иксперду разве понять? Он живет там, где не бомбят, где есть пенсии, зарплаты и продукты в супермаркете.
Надоели!
Нещасття, з клікухою замість ім'я, чи троль звичайний, як завжди тупий.
Мову вивчи для початку, бо кількість помилок в кожному коменті на трієчника середніх класів не тягне. Що яскраво свідчить про загальний рівень "пЯсатєля", приблизн такий, як у більшості парашистів.
Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».
Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.
Дивує інше : маємо владу. яка. наполегливо. НЕ вчиться на власних помилках... Хіба ця трагедія НЕ подібна .до КРАМАТОРСЬКОЇ ...Коли Верещучка на всих ЗМІ верещала: коли.і де гуртуватися біженцям Краматорська. для відправки... / в наслідок самопіару кипучої її "організаційної" діяльності--- нелюдь--кацапидли НЕ пропустили моменту і бомбонули !
Україна втратила-30 громадян лише вбитими.../ Навіщо ці помпезні самопіари--відосіки ?!
Такі заходи. де плануються масові зібрання людей -- необхідно максимально утаємничувати.../принаймні розбити на кілька дрібніших по чисельності.../ А тепер провладні ЗЕ--клікуші обурюються :-- ЯК вони могли...адже бачили...і знали...що готується гуманітарна місія ??? Так і бачили...і чули... і гарантовано що мали .там.безпосередньо . навідника-- корегувальника ... Горе дітям там. де батька немає...