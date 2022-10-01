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война (46726) Запорожье (2340) обстрел (20139) ракеты (2715) Монастырский (333)

Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,обстріл

Удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья 30 сентября российские войска нанесли модернизированными ракетами С-300, которые имеют значительно больший радиус действия.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в теракте впервые были использованы модернизированные ракеты С-300, которые взрываются сразу, как коснутся поверхности. Предыдущая версия этих ракет взрывалась, погружаясь на несколько метров в землю, образуя глубокие воронки, но при этом меньше поражая людей вокруг.

"Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов или техники. Каждое утро на том месте формируют гуманитарную колонну автомобили, где люди едут на оккупированные территории посетить родственников. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди едут на подержанных автомобилях в ту сторону, а вечером возвращаются назад.

"Как раз у полицейских в это время была пересменка, поэтому такое большое количество пострадавших. Ребята полицейские прятали детей, людей, потому что прилеты ракет были в несколько серий. Учитывая плотность транспорта в том месте сбора гуманитарной колонны, жертв могло быть значительно больше. Раненые полицейские мне рассказывали, что если бы ракетный удар был на 5 минут позже, на том месте было бы уже вдвое больше машин", - подчеркнул глава МВД.

Читайте также: Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+62
Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
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01.10.2022 10:40
+42
В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
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01.10.2022 11:11
+40
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:02
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Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
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01.10.2022 10:40 Ответить
Ти вважжаєш що відвезти, наприклад, немобільному діду інсулін ( бо там інсуліна нема) не є привідом для поїздки? Або ось і ще приклад поїхати, щоб вивезти людей, бо до сих пір тікають звідти ( бо державі зараз ніколи їми займатися). Багато обставин. Ніхто не буде їхати задля розваги. Так шо не *****, коли не знаєш.
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01.10.2022 11:00 Ответить
В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
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01.10.2022 11:11 Ответить
це був приклад, але усім їм видали офіційний дозвіл, це та ще процедура, то означає, що був привід їхати
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01.10.2022 11:57 Ответить
ти я бачу антісемит. то ****** ***** мразото.
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01.10.2022 19:08 Ответить
нет куда друзів евреїв а шльондра клоуна бені підооррська
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15.10.2022 20:11 Ответить
Шоб у вас язык отсох! У разных людей разные ситуации. Много людей не могу выехать. У кого-то тупо нет денег, у кого-то лежачие родители (очень разные обстоятельства). Многие передают родственникам и друзьям попутками лекарства, теплую одежду и тп.
Когда нечего умного сказать, лучше молчи!
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01.10.2022 22:53 Ответить
И главное - продукты, чтобы свои родные мамы не умерли с голоду. У людей на оккупированных территориях нет никаких доходов, вся надежда на те продукты, которые привезут родные.
Да этому иксперду разве понять? Он живет там, где не бомбят, где есть пенсии, зарплаты и продукты в супермаркете.
Надоели!
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02.10.2022 00:25 Ответить
З огляду на те скільки гуманітарки украли в Запорізькій обл., держава могла прокормити усіх цих людей і забрати тих, що не виїхали.
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02.10.2022 08:27 Ответить
Не повинно бути цивільних у зонах бойових дій, повинна бути евакуація цивільних. Усе інше бла бла бла на цю тему - від лукавого. Крапка.
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02.10.2022 08:27 Ответить
Не должно быть в современном обществе войн. Ну и что теперь? Жизнь не черно-белая.
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03.10.2022 17:59 Ответить
А может подумали как в той песне "а город подумал,а город подумал -ученья идут"!
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01.10.2022 11:00 Ответить
Я понимаю,что хочешь хайпу, но, если бы был постраше, и поумнее,понимал, бы, что от хорошей жизни ехать под риском обстрела ракетами тем более с детьми никто не стал бы.
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01.10.2022 17:48 Ответить
Кроме того, колонну долго не выпускали, народ стал бунтовать, выпустили, лучше бы бунтовали.
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01.10.2022 17:55 Ответить
кацап - генетичний виродок
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01.10.2022 10:41 Ответить
Це ж що виходить? Кацапи гаратнули ракетами по власних громадянах, якщо вірити *****? Одне з двох - або громадяни такі не стали кацапами, або ***** *******.
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01.10.2022 10:43 Ответить
У пуйла немає "власних" громадян; є "власні" землі. Люди йому не потрібні.
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01.10.2022 10:50 Ответить
Саме такі "потєряшкі", які виросли в пролєтарских гуртожитках йому й потрібні...
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01.10.2022 10:58 Ответить
Ви путаєте "громадян України" з "українцями". "Українець" - це насамперед національне виховання в родині, а не продукт "політфінформації в ГОМах (городскіх общежітіях пролєтаріата) і інтернатах для сиріт...
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01.10.2022 11:34 Ответить
xoxoxo

Нещасття, з клікухою замість ім'я, чи троль звичайний, як завжди тупий.
Мову вивчи для початку, бо кількість помилок в кожному коменті на трієчника середніх класів не тягне. Що яскраво свідчить про загальний рівень "пЯсатєля", приблизн такий, як у більшості парашистів.
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01.10.2022 12:11 Ответить
А свій текст читав, пЯсатель?
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02.10.2022 07:55 Ответить
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:02 Ответить
Какая нахер новая версия? если это С300 , то зенитная ракета! там радиовзрыватель, как настроишь так и сработает.
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01.10.2022 11:32 Ответить
Учи матчасть, они их давно уже переделали для стрельбы по земле!!!
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01.10.2022 17:34 Ответить
Это тебе не мешало бы поучиться. Что по воздушным, что по наземым целям стреляют одной и той же ракетой. Взрыватель действительно можно настоить.
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01.10.2022 17:52 Ответить
Дмитро, речь идет не о корректировке траектории во время полета, а о настройке взрывателя. Он отвечает за момент срабатывания бч.
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01.10.2022 21:55 Ответить
Это то чем занят на работе Монастырский. Дорогие (в прямом и переносном смысле) украинцы, в США нет такой должности у бюрократа. Не пора ли вам уже закончить с советским прошлым за 30 лет жизни в хате скраю?
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01.10.2022 11:51 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.10.2022 13:42 Ответить
--- Це непоправне горе. для України...Співчуття родинам загиблих...
Дивує інше : маємо владу. яка. наполегливо. НЕ вчиться на власних помилках... Хіба ця трагедія НЕ подібна .до КРАМАТОРСЬКОЇ ...Коли Верещучка на всих ЗМІ верещала: коли.і де гуртуватися біженцям Краматорська. для відправки... / в наслідок самопіару кипучої її "організаційної" діяльності--- нелюдь--кацапидли НЕ пропустили моменту і бомбонули !
Україна втратила-30 громадян лише вбитими.../ Навіщо ці помпезні самопіари--відосіки ?!
Такі заходи. де плануються масові зібрання людей -- необхідно максимально утаємничувати.../принаймні розбити на кілька дрібніших по чисельності.../ А тепер провладні ЗЕ--клікуші обурюються :-- ЯК вони могли...адже бачили...і знали...що готується гуманітарна місія ??? Так і бачили...і чули... і гарантовано що мали .там.безпосередньо . навідника-- корегувальника ... Горе дітям там. де батька немає...
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01.10.2022 15:07 Ответить
 
 