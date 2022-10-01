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"Главе ЛНР" Пасечнику и еще 8 организаторам псевдореферендумов объявлено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового волеизъявления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ".

По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита. К тому же Пасечник регулярно принимал участие в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России", - говорится в сообщении.

Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых "депутатов народного совета ДНР", а именно:

▪️ Максим Кныш;

▪️ Александр Мальков;

▪️ Наталья Стрельчук;

▪️ Мирослав Руденко;

▪️ Анастасия Селиванова;

▪️ Александр Бондаренко;

▪️ Александр Дяговец;

▪️ Алексей Жигулин.

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"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", - добавляют в СБУ.

В рамках открытых уголовных производств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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Топ комментарии
+9
Пасечник, бывший сотрудник СБУ, "курировавший" контрабанду. Это в тему нижней новости о словленной поляками наркоте, которая замечательно прошла нашу границу. Нас чему нибудь эта война научит или 7 раз на одни и те же грабли наступим и по лбу получим?
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01.10.2022 12:15
+8
Может их всех взорвать как Захарченко ?
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01.10.2022 12:12
+8
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01.10.2022 12:12
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Может их всех взорвать как Захарченко ?
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01.10.2022 12:12 Ответить
Ніт. Підозра. Збір доказів років 8-10. Розгляд справи ще 5-6. Подача у розшук якщо до тих пір ще не помруть від старості. Якщо живі то амністія. Все. Торжество судочинства.
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01.10.2022 12:29 Ответить
Хватит шутки шутить ‼️ЗА 8 ЛЕТ 100РАЗ МОЖНО БЫЛО УТИЛИЗИРОВАТЬ ГНИД - ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ САДИСТОВ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ УБИВАВШИХ ЛЮДЕЙ " НА ПОДВАЛЕ", как говорят подкацапники Рашисты ‼️Это издевательство над здравым смыслом , какие подозрения ⁉️ГДЕ ВАШ МОССАД
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01.10.2022 13:03 Ответить
І справді - ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД ⁉️⁉️
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01.10.2022 13:08 Ответить
ви вірите,що Зелька-Єрмак Моссад створять і будуть ліквідовувати пасічників?
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01.10.2022 14:46 Ответить
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01.10.2022 12:12 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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01.10.2022 12:15 Ответить
Пасечник, бывший сотрудник СБУ, "курировавший" контрабанду. Это в тему нижней новости о словленной поляками наркоте, которая замечательно прошла нашу границу. Нас чему нибудь эта война научит или 7 раз на одни и те же грабли наступим и по лбу получим?
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01.10.2022 12:15 Ответить
Пасечник смльно скакнул по карьере при перехвате отуенной суммы в валюте на рос- Украинской границе. ЫСБ поднимало своего агента. ДКР ВКР тогда кинул инфу в УКРЗ СБУ, там положили болт. Кстати половина бабла исячезла мз сейфа в СУ СБУ безследно Отделались выговор не сифилис и один НСС.
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01.10.2022 12:23 Ответить
Ім би якусь медальку -- з занєсенієм в грудну клєтку.
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01.10.2022 12:16 Ответить
Цікаво, а до референдуму вони були колаборантами, чи ні?
Сівуха казав, що надо їх почути.
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01.10.2022 12:20 Ответить
Головне, щоб знову не злили орків з ОПУ !
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01.10.2022 12:24 Ответить
попросіть в штатів два хаймерси на 300 або 700 км
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01.10.2022 12:24 Ответить
Вони навіть лінуються висратися на ці підоздри... СБУ мали би попередити і не допустити цих "референдумів": знищити виборчі дільниці, документи, ліквідувати голів і секретарів окружних і дільничих виборчих комісій. А оголошувати підоздри здалеку, коли вже все відбулося і території анексовані? Нах. нам таке сбу??? А що зробило "славетне" сбу з тими, хто пропустив московське військо з Криму на материкову частину через найбільш укріплену лінію оборони?
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01.10.2022 12:24 Ответить
сама краща підозра- це 20 кг тротилу в багажнику його авто
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01.10.2022 12:39 Ответить
Задача СБ/У мочить коллаборантов а не вручать им пидозру,вручать пидозры должна ГПУ,так что сбушникам надо начинать работать а не гнать шлак..
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01.10.2022 12:48 Ответить
вони все ще громадяни України, чи їх позбавили громадянства?
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01.10.2022 13:38 Ответить
Та там у подобных запросто по три паспорта, и жилья куплено 10 лет назад в Испании итд, немеряно! Поздно рыть- копать. Проще .....и дешевле.
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01.10.2022 14:14 Ответить
Куди, воно буде ці підозри складати?
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01.10.2022 14:15 Ответить
Службі Бездарних Ублюдків не підозри треба малювати,а давно їх ліквідувати.
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01.10.2022 16:40 Ответить
 
 