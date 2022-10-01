"Главе ЛНР" Пасечнику и еще 8 организаторам псевдореферендумов объявлено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового волеизъявления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ".

По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита. К тому же Пасечник регулярно принимал участие в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России", - говорится в сообщении.

Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых "депутатов народного совета ДНР", а именно:

▪️ Максим Кныш;

▪️ Александр Мальков;

▪️ Наталья Стрельчук;

▪️ Мирослав Руденко;

▪️ Анастасия Селиванова;

▪️ Александр Бондаренко;

▪️ Александр Дяговец;

▪️ Алексей Жигулин.

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"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", - добавляют в СБУ.

В рамках открытых уголовных производств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).