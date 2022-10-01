Число раненых при ударе РФ по колонне в Запорожье выросло до 118

Число пострадавших из-за ракетного удара россиян по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 118. Погибли 30 человек.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера враг совершил ракетный обстрел пункта выезда гражданских автомобилей из Запорожья на временно оккупированные территории. 118 человек пострадали, из них 30 погибли", - рассказал Федоров.

По его словам, среди жертв есть два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей из оккупации. Еще один волонтер - в больнице в тяжелом состоянии.

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