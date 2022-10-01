РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 606 29
война (46726) Запорожье (2340) обстрел (20139) ранение (3239) Федоров Иван (388)

Число раненых при ударе РФ по колонне в Запорожье выросло до 118

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,обстріл

Число пострадавших из-за ракетного удара россиян по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 118. Погибли 30 человек.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера враг совершил ракетный обстрел пункта выезда гражданских автомобилей из Запорожья на временно оккупированные территории. 118 человек пострадали, из них 30 погибли", - рассказал Федоров.

По его словам, среди жертв есть два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей из оккупации. Еще один волонтер - в больнице в тяжелом состоянии.

Читайте также: Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
а що це за переміщення під час війни на окуповану територію, що за бред? це й мало статися чи клоунам це не зрозуміти.
показать весь комментарий
01.10.2022 12:54
+4
Екскурсії в совок.
показать весь комментарий
01.10.2022 12:55
+4
Їх зустріли скрепно, по домашньому....
показать весь комментарий
01.10.2022 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если это правда, то великолепно: орки бегут из Кременной, а, значит, фронт посыпался. https://t.me/Ukraine_365News/37767
показать весь комментарий
01.10.2022 12:48 Ответить
ви в розумі, шановний?
"Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей"
скільки вам загиблих треба щоби ви перестати ернічять і вже нарешні зрозуміли, шо це війна і ґинуть цивільні і діти?
a а прицільний удар по колонні цивільних автівок то е военний злочин?
показать весь комментарий
01.10.2022 13:01 Ответить
Ты читать умеешь? А если умеешь, то понимать написанное умеешь???
показать весь комментарий
01.10.2022 13:07 Ответить
тебе, казла, на ви звертатися не вчили?
показать весь комментарий
01.10.2022 13:10 Ответить
Ты идиот или вонючий кацап? Я тебе дал ссылку из телеграмма "Украина365", где черным по белому написано, что фрагменты видео скорее всего свидетельствуют о том, что рашисты бегут из Кременной. А это есть ооочень хорошо:фронт у кацапов сыпется. Но ты не удосужился ни посмотреть, ни прочитать, ни, тем более понять. Вместо этого приписал мне какую-то хрень. Из чего я делая вывод, повторюсь, что ты или тупой, или кацапский бот.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:15 Ответить
рота помий, помийний.
нічого воно не розуміє і ніколи така біда з ним не станеться...
показать весь комментарий
01.10.2022 13:18 Ответить
ПНХ, тролль кацапский
показать весь комментарий
01.10.2022 13:27 Ответить
я наверное чего-то не понимаю, объясните плиз. по колонне ударили на каком то блокпосту ,перед выездом на оккупированную территорию.. в машинах дети.. то есть эти люди хотели попасть в русский мир и не планировали (кто бы им дал) возвращаться ?
показать весь комментарий
01.10.2022 12:51 Ответить
Їхали до кацапів, а вони по ним ракетами.
показать весь комментарий
01.10.2022 12:54 Ответить
Не розумієте, то поцікавтеся, розберіться в питанні, бажано з першоджерел, а потім зробіть висновки, що ті люди хотіли. Та з впевненістю можу вам сказати - всі вони хотіли жити..
показать весь комментарий
01.10.2022 13:15 Ответить
первоисточники убиты. а выводы я не делаю. я вообще ничего не делаю , если это не приносит пользы, в отличии от Вас и убитых.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:20 Ответить
разве что волонтеры погибшие.. однако в их случае вопросов еще больше .
показать весь комментарий
01.10.2022 13:22 Ответить
У вас питання виникають, тому що Ви подумати не очете. Це корисно, думати, можете себе навантажити, а не задавати питання і робити вкиди.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:31 Ответить
жить где ?? в лугандоне.. чтобы попасть в их армию и прийти убивать моих детей ??? я рот твой е ..л!
показать весь комментарий
01.10.2022 13:32 Ответить
Ти дебіл, чи придурюєшся? Хоча, легка приуркуватість робить людину практично невразливою.
показать весь комментарий
01.10.2022 14:04 Ответить
Это выезд из Украины через рашку

Без известных ограничений

Организаторы те же кто гуманитарку вагонами крысил

Какой может вообще быть выезд гражданских в сторону боевых действий?
Особенно зная о кацапской подлости
показать весь комментарий
01.10.2022 13:24 Ответить
а що це за переміщення під час війни на окуповану територію, що за бред? це й мало статися чи клоунам це не зрозуміти.
показать весь комментарий
01.10.2022 12:54 Ответить
Екскурсії в совок.
показать весь комментарий
01.10.2022 12:55 Ответить
та не екскурсія, а туга по руцькому миру.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:19 Ответить
Їх зустріли скрепно, по домашньому....
показать весь комментарий
01.10.2022 13:00 Ответить
Такий дотепний, що огидно навіть.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:13 Ответить
Всі ламають голову: хто при здороаому глузді поїде в окуповані тер.?
Відповідь - вата.
Ситуація: Наташа з Запоріжжя звоне падругє в Франківськ
з питанням як там?
- Нада гаваріть по укр, бо косо смотрят, Муж з хати не вылазіт, бо носят повестки, на пасобіє подал через "дію". На работу не пойдет, повестки опять же ж. Забугор не випустят с ним. Некамільфо.
Потім звоне в Бердянск:
-У нас всё, харашо, как до вайны, флаги разве паменяли, море ещё теплое, Ванька работает, бюджетникам Україна платіт и руские по мелочи... Можете ехать....
показать весь комментарий
01.10.2022 13:24 Ответить
*****!! но у меня нет вариантов. остается согласится с Вами. жаль детей малых.. а остальные .. извините.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:30 Ответить
Так ви допишіть ще:
- Наташу подруга вигнала з будинку, бо вана їй набридла, або просто заважає.
- Наташа зняла квартиру за $300, але заощаджень вистачило на 3 місяці, а в зиму ще комунальні.
- І роботу не знайшла, бо її немає, або за 6000грн «23/7» та й «косо» дивляться щирі українці, бо їм понаїхали.
- у Наташі захворіла мама, і доглянути немає кому.
і т.д.
тож оповідання таке собі у вас вийшло, сприймаєте тільки зручні і прийнятні особисто для себе речі.
показать весь комментарий
01.10.2022 13:59 Ответить
Можна багато дописувати. На Західній Україні люди працюють за 6000, (моя дружина в бюдж сфері. в т.ч.), люди які приїжджають зі Сходу кажуть: в нас аналогічна робота бюджетна сфера -мін 15000, дорогі у вас страшні, бідося і т.д. Але це все - нюанси побуту, я вважаю, що це не є причиною їхати в окупацію. Житло по селах і райцентрах люди надали багато хто безкоштовно (мій тесть, сусід...) або по мінімальним цінам... В великих містах, так оренда висока.
показать весь комментарий
01.10.2022 15:10 Ответить
Я за те вам хочу сказати, що у кожної сім'ї свої обставини, що змушують робити перетин. Звісно є серед нихчастина людей що думають «пристосуватися». «Вата» звідти здебільшого і не виїжджала, вони отримали що хотіли і активно б'ються за місце «потепліше».
Набагато більше людей виїзджає. Дуже багато людей з проукраїнською позицією чекає на деокупацію, в тому числі не просто чекає, а активно допомагає ЗСУ.
чи це небезпечно там залишатися? Так, але це рішення цих людей, вони самі несуть за нього відповідальність. Крім того, виникає проблема психологічного стану людей, що там знаходяться, 7міс. в окупації не просто, деяким тяжко даються здавалось би очевидні рішення, є люди які бояться елементарно їхати в будь якому напрямку через небезпеку. Не у всіх є можливість фінансово виїхати (в Запоріжжя від 6000грн за місце, в ЄС через Крим набагато дорожче, взяти речей можеш мінімум) порахувати на сім'ю то… у когось худоба, хтось сидить, боїться за майно. У всіх щось своє, кожен приймає рішення сам, кожен сам несе за нього відповідальність…
У товариша батьки кажуть: «ми з свого дому, землі не поїдемо, кому ми потрібні в свої 64роки, як буде..» Багато родичів знайомих, що в ЗСУ, ще там.
показать весь комментарий
01.10.2022 16:17 Ответить
Два тижні тому 4 людям, моїм далеким родичам, поїздка з Херсонської області в Київську обійшлася загалом 50 тисяч гривень. Але дуже швидко і без всяких досмотрів і питань з жодної сторони.
показать весь комментарий
01.10.2022 16:42 Ответить
Старух работает на Путлера...типа Балицкий...номер 2,а може и 1...
показать весь комментарий
01.10.2022 14:34 Ответить
 
 