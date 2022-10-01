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санкции (10615) СНБО (4373)

Новые санкции Украины касаются более 3,6 тыс. российских физических и юридических лиц, среди которых и родня Путина, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

санкції

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэкономики, в списке фигурируют:

- дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;

- представители региональных элит и властей РФ;

- олигархи и их близкое окружение;

- артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

- представители высшего руководящего состава Вооруженных сил РФ;

- представители т.н. правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины

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Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. "международных наблюдателей", участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+8
арахамия потирает свои рученки - в ближайшее время мы узнаем о десятках российских "друзей Украины", спасших десятки миллионов украинцев
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01.10.2022 12:56
+5
Україна наклала... результат цих санкцій...
Де конфіскації усього кацапського майна, прав власності на облгази, обленерго...
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01.10.2022 12:55
+3
стежимо за Бенею та Абрамовичем - якщо їх санкції не торкнутся, то це черговий Зе-Піздеш
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01.10.2022 12:55
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У путина есть "рідня"??? Наверное из соседней пробирки..
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01.10.2022 12:51 Ответить
Родина хутіна на нас ще і заробляла????
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01.10.2022 12:53 Ответить
саме так, а їх секта гундяя упцмп має ще й пільги на газ,які фінансує український платник податків!
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01.10.2022 12:56 Ответить
стежимо за Бенею та Абрамовичем - якщо їх санкції не торкнутся, то це черговий Зе-Піздеш
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01.10.2022 12:55 Ответить
Україна наклала... результат цих санкцій...
Де конфіскації усього кацапського майна, прав власності на облгази, обленерго...
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01.10.2022 12:55 Ответить
арахамия потирает свои рученки - в ближайшее время мы узнаем о десятках российских "друзей Украины", спасших десятки миллионов украинцев
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01.10.2022 12:56 Ответить
та там весь офіс дегенерата + РНБО потирають
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01.10.2022 12:59 Ответить
Ух ти?!?!?!А якже "8 лєт бомбілі" Донбасс?Оця вся шобла,на яку поширили санкції, от тільки що прилетіла з Марсу?Маск ,хитрюга,ні слова...Всі ці роки Україна,що їх перевиховувала?Чи може спільний бізнес?
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01.10.2022 13:02 Ответить
Певно родина пуйла вже тремтить від страху, певно вони всі в істериці б'ються разом з фізичними та юридичними особами. Скажімо ведверто, срати вони хотіли на всі українські санкції.
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01.10.2022 13:51 Ответить
Денис Казанский вбросил видос в котором чеПушилин конфисковал майно донецких олегархов...список большой...в нем есть Ахметов Богатырева и прочие Ландики с Близнюками..., странно что в списке нет Бори Колесникова....
Ржу ни Магу...🤣🤣🤣🤣
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01.10.2022 13:54 Ответить
 
 