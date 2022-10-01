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война (46726) Мелитополь (595) техника (1541) Федоров Иван (388)

Оккупанты перемещают ракетные комплексы С-300 в сторону Мелитополя, в районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с300,с-300

На временно оккупированной территории Запорожской области российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300.

Об этом в эфире телеканала "Фридом" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они сосредотачиваются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать где именно. К сожалению, Мелитополь - это логистический центр для оккупантов", – сказал он.

Также Федоров отметил, что в Мелитопольском районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные. Однако у российских войск на сегодняшний день нет возможности для прорыва, и их задача – удерживать занятые территории. Псевдоадминистрация издала "распоряжение" о создании так называемых "военкоматов" и пунктов сбора призывников-добровольцев. До 10 октября оккупанты планируют призвать 3000 мужчин из жителей Запорожской области.

Иван Федоров также сказал, что вчера в результате артудара по гуманитарной колонне погиб волонтер из Мелитополя, который вывез из оккупированных населенных пунктов сотни человек.

Читайте также: В Мелитополе раздался громкий взрыв. Повреждено авто предательницы Шапуровой, возглавившей оккупационный "департамент образования", - Федоров (обновлено)
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Топ комментарии
+7
Люди,які виїхали на днях з окупованої території до Криму,говорять,що в Криму страшенна сила військової техніки кацапської і бачили тягачі з ракетами.От би вшмалити,щоб не доїхала на війну.Треба діяти на випередження
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01.10.2022 13:19
+5
Ребята,где эти Химерсы попрятали,пора их расчехлять.
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01.10.2022 13:10
+4
Свіжі чмобікі прибули для утилізації
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01.10.2022 13:07
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Свіжі чмобікі прибули для утилізації
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01.10.2022 13:07 Ответить
Начнется канитель голимая скоро.
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01.10.2022 15:28 Ответить
А лапти всё в шашки играют... хотя скорее в "чапаева"...
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01.10.2022 13:09 Ответить
Ребята,где эти Химерсы попрятали,пора их расчехлять.
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01.10.2022 13:10 Ответить
Эскадрон "Белые лапти".
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01.10.2022 13:10 Ответить
Люди,які виїхали на днях з окупованої території до Криму,говорять,що в Криму страшенна сила військової техніки кацапської і бачили тягачі з ракетами.От би вшмалити,щоб не доїхала на війну.Треба діяти на випередження
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01.10.2022 13:19 Ответить
Це (знищення на марші), за можливості, відбувається постійно. Хіба ви не знаєте?
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01.10.2022 13:26 Ответить
Оля под Изюмом у рашистов была не просто страшенна сила техники без экипажей, а орда танков, бтр, бмп с обученными подготовленными экипажами. Цельная гвардейская танковая армия. Сильно это им помогло? Побросали всё и побежали.
Так, что дело всегда в людях и только в них. А не в количестве консервных банок.
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01.10.2022 15:13 Ответить
Я сильно переживаю за наш Юг ‼️🙏❤️💙💛Почему летом говорили котёл под Херсоном и … Рашисты отремонтировали Антоновский мост и сосредотачивают силы‼️Не дай Бог захватят Николаев и Одессу с моря В Одессе труханов сидит с паспортом параши Неужели его нельзя пока отстранить
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01.10.2022 15:58 Ответить
Це гівно с-300 привезли з під санкть путлєр бурга....
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01.10.2022 15:13 Ответить
Так с300 перемещается и что? Будете смотреть как он будет ударить по ВСУ? Странная информация со стороны чиновников... Зачем раскрывать такую важную тему? Или решили посоветоваться с диванными экспертами?.Лучше молча уничтожайте и потом обьявите что "оно ликвидировано ". Это будет другой разговор...
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01.10.2022 15:39 Ответить
Странно ,Рашисты обстреливают Украину из С-300 нещадно. Чому наши не можуть зробити теж саме?Мабуть клепки не вистачае.
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01.10.2022 15:56 Ответить
Так все- таки, почему у кацапского С-300 тягач- украинский КРАЗ ? и где они берут для него запчасти ?
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01.10.2022 20:59 Ответить
 
 