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48 из 120 участников конференции ЮНЕСКО осудили агрессию РФ против Украины и не стали слушать ответ российской делегации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

юнеско

В ходе закрытия проходившей в Мехико Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию 48 стран-членов организации осудили агрессию России против Украины и призвали ее немедленно вывести войска.

Среди подписавшихся, в частности, 27 стран ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Всего в конференции приняли участие представители 120 государств.

Мы не можем наблюдать, как одна страна пытается стереть идентичность и культуру другой страны. Мы не можем согласиться на дальнейшие действия, противоречащие Конституции ЮНЕСКО и нашим общим конвенциям. Мы призываем Россию немедленно выйти за пределы международно признанных границ Украины и требуем немедленного прекращения агрессии против Украины, чтобы гарантировать защиту от дальнейшего ущерба украинскому природному, недвижимому и движимому культурному наследию во всех его формах", - цитирует заявление стран-членов ЮНЕСКО министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Когда участник от российской делегации взял слово ответа, делегаты покинули зал заседаний.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+32
48 зі 120 учасників?
куди **** котиться цей шарік, навіть він сам не знає.
а нам *****- хоч поржем.
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01.10.2022 14:05
+15
та заспокойтесь з тими конченими намальованими виборами..що є то є..нажаль, не виправити наразі ніяк

цікаво інше, а ті учасники, що залишились..не ті, кому ми зерно возимо? Хотілось би всіх покраїнно побачити..
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01.10.2022 14:23
+10
Таке життя… пів світу плаче, пів світу скаче…
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01.10.2022 14:07
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48 зі 120 учасників?
куди **** котиться цей шарік, навіть він сам не знає.
а нам *****- хоч поржем.
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01.10.2022 14:05 Ответить
Таке життя… пів світу плаче, пів світу скаче…
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01.10.2022 14:07 Ответить
Ну от і відповідь на питання про те, чому Кацапія досі в Радбезі ООН.

Бо вигнати її звідти можливо тільки більшістю голосів Генеральної Асамблеї ООН.

А це близько 200 країн-учасниць
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01.10.2022 17:31 Ответить
та заспокойтесь з тими конченими намальованими виборами..що є то є..нажаль, не виправити наразі ніяк

цікаво інше, а ті учасники, що залишились..не ті, кому ми зерно возимо? Хотілось би всіх покраїнно побачити..
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01.10.2022 14:23 Ответить
Скоріше всього,що ті
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01.10.2022 16:53 Ответить
А проти якраз ті, котрим зерно під час війни відправляємо. Світу пох наші проблеми.
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01.10.2022 15:16 Ответить
Шарік не забув , як тімашонкайопана сюськалася з пупукіним при його вторгненні у Грузію.
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01.10.2022 23:04 Ответить
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01.10.2022 14:08 Ответить
цікаво, що то?
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01.10.2022 14:19 Ответить
угу..може фахівці скажуть що воно таке,но одне ясно що кацапи щось мутять
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01.10.2022 14:24 Ответить
вони ж криворуки..маю надію, що самі себе потруять...як би ще вітер був постйно у напрямку касапстану
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01.10.2022 14:33 Ответить
хоч якиьсь позитив -
Україна - Арменія
5:0
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01.10.2022 14:08 Ответить
і ***** що новина стара.
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01.10.2022 14:09 Ответить
В Галі коромисло гнеться, а Іванко вьется як барвінок за Галею.
a підхопити в Галі ведро йому навіть на думку не спадає...
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01.10.2022 14:20 Ответить
Так кацапский ванька до гальки даже дойти не мог! Тем более это СЕКСИЗМ! Забирать ведра ее у самостоятельной женщины!
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01.10.2022 14:27 Ответить
знав зараза, шо як до Галі підійшеш? - двома відрами по голові і контрольний - коромислом між ніг.
от такі в нас Галі - любові наші...
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01.10.2022 15:45 Ответить
тоже всегда слышал удивлялся. наверное решил облапать, пока у нее руки заняты. а потом получить коромыслом по голове, и ведро следом
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01.10.2022 15:38 Ответить
Більшості похер шо нас вбивають.
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01.10.2022 14:25 Ответить
Якщо чесно, от тільки чесно. Ви сильно переживали, коли росія розносила Ічкерію? А Грузію? А Сирію? От дуже сильно?
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01.10.2022 14:54 Ответить
Срочно отменить поставки украинского зерна в страны Браццкой Африки...
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01.10.2022 15:07 Ответить
Потому что зерно доставляет Роман Абрамович...под флагом знаете какой страны,,,🦍🦍🦍
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01.10.2022 15:08 Ответить
Я не знаю, чи звернув хтось ще увагу на таке. Зокрема, під час шабашу на червоній площі путін промовляв не "р", а "р-р-р". Раніше він так ніколи не вимовляв. Воно не явно чутно, але треноване вухо розрізнить. Можна припустити, що виступав двійник, а справжній або вже почив в бозі, або додихає.
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01.10.2022 15:25 Ответить
Фантомас
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01.10.2022 15:41 Ответить
Я тоже так подумал ,и на лицо отличается ,двойник - бурят . Самый не похожий.
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01.10.2022 15:41 Ответить
Назвіть країни. які НЕ засудили агресію росії проти України.
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01.10.2022 16:45 Ответить
Я завжди вважав цю організацію повним лайном. Якщо не помиляюся, то Трамп вивів США з цього лайна.
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01.10.2022 19:10 Ответить
48??? Чому не 108,???
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01.10.2022 19:36 Ответить
 
 