На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (18+)
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Служба безопасности Украины расследует еще одно военное преступление российских войск, недавно расстрелявших гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Как сообщает и.о. Главы СБУ Василий Малюк, в конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей, информирует Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них - 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель". Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства", - заявил он.
Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
"Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям. Сейчас устанавливаются личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установление лиц, причастных к убийству мирных граждан", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за совершенное.
Позже спикер УСБУ Харьковщины Владислав Абдула уточнил Суспільному, что в результате российских обстрелов эвакуационной колонны вблизи села Куриловка Купянского района погибли 24 человека. Среди погибших – 13 детей и беременная женщина.
"Две машины сгорели полностью, в них были дети с родителями – они сгорели заживо", - сообщили в прокуратуре Харьковщины. Эвакуационную колонну в Купянском районе расстреляли 25 сентября, уточнили в прокуратуре.
Позже СБУ обнародовала данные от медиков относительно количества жертв расстрелянной рашистами колонны в Харьковской области.
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Нужный жмуры!
Смерть - это, ****, слишком просто для них. Это подарок, который они не заслужили.
У меня просто есть мечта. Мечта о том, чтобы в каждом русском городе была пыточная. И концлагерь. Как в Донецке и Каховке. И в Бердянске. И в Мелитополе. И в других городах, которые оккупировали свинопсы
Никакой смерти, боже упаси. Просто пусть боятся выйти из дому и находиться дома. Чтобы каждый раз, когда выходишь на улицу, не знал даже приблизительно свои шансы вернуться обратно.
Чтобы на улице было страшно. Очень. Чтобы при виде людей в камуфляже каждый русский молился о том, чтоб не ********* к нему, ибо это может ой как плохо закончиться.
Никаких смертей и массовых убийств, это слишком гуманно. Но вот ощущение ужаса, страха из-за того, что ты ни на что не влияешь, осознания и понимания, что все дорогое тебе может разрушить непонятно кто бомжеватого вида - это оно. Всё, ты любишь, все, что тебе приносит радость - каждый русский должен понимать, что если у бомжатины нет настроения, этого не будет. Семью убьют. Дом разрушат. Отберут все, ради чего ты ******** на трех работах и пошлют *****.
Смерть - это слишком по-людски. Россияне этого не заслуживают.
Блокпосты... ммм... вкусняшка какая... как же это будет **********, когда каждая мразь будет проходить обыски и проверки, по пути на работу и с работы, по дороге к родственникам или просто на дачу. Чтобы когда раздевали и искали татуировки, рылись в телефоне, ты, ****, стоял молча и чётко понимал: если меня сейчас расстреляют, то всем будет *****. И чтоб от этого потели ладошки + сушило в горле.
Никакого геноцида русских, россиян и т д. Только боль, унижения и ощущение безысходности. Каждый день, 24/7/365
Чтобы каждая ******* знала чётко время, за которое оно может добежать до бомбоубежища. Чтобы у каждого был в бомбоубежище свой личный угол и чтоб там, на бетоне, русские проводили больше времени, чем в своих халупах или квартирах.
Чтобы жили в доме, вокруг которого ********** все дома вокруг и не знали, когда или почему в их дом не прилетело до сих пор. Чтобы дети провели детство в подвалах и бомбоубежищах, а не на детской площадке. Чтобы у родителей ******* давление под 200, когда ребёнок идёт в парк или в посадку, ибо там может быть мина либо неразорвавшийся снаряд.
Смерть - это для избранных. Смерть - это для тех, кто заслужили. Быстрая смерть - это не для россиян, они этого не достойны.
Каждый день должен напоминать предыдущий. Чтобы тошнило от такой "жизни" и после очередной молитвы каждый русский уверовал в то, что бога нет. Что их никто не слышит. Миру просто плевать на то, что происходит. А если бог или кто там наверху сидит, действительно есть, то чтобы хотелось набить ему *****.
Ибо каждый день хочется выть. Ибо каждый день похож на предыдущий: воздушные тривоги, кровь, трупы, ощущение безысходности. И чтоб это происходило постоянно. А тот, кто отдаёт приказ продолжаться этому всему *******, пусть скажет, мол мы ещё ничего не начинали.
Никаких планов на будущее, на завтра, на послезавтра. Ни для себя, ни для детей, ни для близких. Только развалины вокруг, неразорвавшиеся снаряды, заминированные посадки, парки, кладбища, вой сирен, сырость бомбоубежищ и одно желание - если убьёт, то главное овощем не остаться, пусть это произойдёт быстро
Никакого геноцида, этноцида, русореза и прочего фуфла по отношении к русским. Только боль, страдания и унижения.
Эпилог. Пока это писал, заметил, что в душе ничего абсолютно не дернулось. Вообще. Вот просто *****, что будет с этим всем биомусором. Главное, чтобы просили о смерти, а просьба оставалась без ответа.
(с) Фашик Донецький, тг 16.08.2022
«Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних - голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год. Загинули 24 людини, серед них - вагітна жінка і 13 дітей
Слідчі дії та огляд місця тривають.
Регистрация:30.03.2022
Суду все ясно.
Люди что могли с собой везли
Ограбили и просто убили
Горіть у пеклі вічно, москалі з своїми нащадками!
Допомагаймо ЗСУ!
Підарасы, ***...
Присяжные оправдали спецназ, расстрелявший мирных чеченцев
вердикт
Оправданием всех четырех подсудимых завершился вчера один из самых громких процессов по делам об убийстве мирных жителей Чечни. Присяжные решили, что спецназовцы Главного разведуправления Генштаба, расстреляв шесть человек и уничтожив их машину, просто выполнили приказ своего командования. "После такого вердикта в Чечне можно кого угодно убивать, и за это ничего не будет",- заявила адвокат чеченцев Людмила Тихомирова.
Около 19.00 судья военного суда Северо-Кавказского округа полковник Александр Каргин вытер платком лицо и, откашлявшись, четко произнес:
- Исходя из оправдательного вердикта присяжных, суд постановил подсудимого Ульмана из-под стражи освободить немедленно.
Капитан-спецназовец Эдуард Ульман медленно поднялся со скамьи подсудимых, лихо забросил за спину спортивную сумку с вещами и со словами "Ну вот и я" шагнул из клетки. Его тут же принялись обнимать также оправданные сослуживцы Александр Калаганский, Владимир Воеводин и Алексей Перелевский (во время процесса они находились под подпиской о невыезде). Крики родственников погибших чеченцев "Убийцы, убийцы!" потонули в аплодисментах, которыми зал, заполненный в основном людьми в камуфляже, встретил оправдательный вердикт.
(Из статьи в газете Коммерсант от 30 апреля 2004 года)""
А теперь эти ульманы хлынули в Украину!