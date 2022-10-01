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Военные РФ похитили в Каховке супругов из-за отказа голосовать на псевдореферендуме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

владислав,ганна,сибірська,сибірський

Вооруженные военные РФ похитили из дома жителей Каховки - супругов Владислава и Анну Сибирских - за отказ участвовать в псевдореферендуме.

Об этом сообщает Каховская городская территориальноя громада в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"25 сентября, из своего дома вооруженными военными РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки, были забраны супруги-каховчане Владислава и Анна Сибирские", - говорится в сообщении

В настоящее время местонахождение Владислава Сибирского и Анны Сибирской неизвестно.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

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Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также было принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+12
Треба швидко поднимати Хай , що не вбили і не знущались ‼️‼️
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01.10.2022 16:41
+11
Бійці звітують з Лиманського напрямку. Свіжий улов.
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01.10.2022 17:00
+8
Дуже хочу почути коментар Верещук з цього приводу. Особливо після її заяв перед референдумом
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01.10.2022 17:30
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Треба швидко поднимати Хай , що не вбили і не знущались ‼️‼️
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01.10.2022 16:41 Ответить
"Хай" не врятує від знущань, на жаль. Але підвищує шанс, що не вб'ють.
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01.10.2022 17:17 Ответить
Який хай, наївні? Таке кожен день відбувається… швидко вийти є якийсь шанс, якщо більше нічого не знайдуть в телефонах і підписавши бумажку про «співпрацю»,і то…
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01.10.2022 17:28 Ответить
Дуже хочу почути коментар Верещук з цього приводу. Особливо після її заяв перед референдумом
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01.10.2022 17:30 Ответить
Тепер мабуть ні у кого немає сумнівів що референдум це такий фейк а сам означає захоплення.
Не може інша країна заїхати на танках і проводити референдуми -це захоплення
Але Росія міжнародне право не визнає.
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01.10.2022 16:55 Ответить
Бійці звітують з Лиманського напрямку. Свіжий улов.
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01.10.2022 17:00 Ответить
крадуни кацапські в Україні!
зараз от зековня кацапська підійде - ті будудь ******* все що бачять.
предохранітель завжди ON!
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01.10.2022 17:02 Ответить
і жалю ноль до підарасів - стрельнув - пішов далі....
ніякого жалю до сволот.
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01.10.2022 17:05 Ответить
ВСУ красавци!!! Респект бійцям!! Х..уячте русню без жалю пам'ятаючи Іловайськ!!!!!
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01.10.2022 17:05 Ответить
Пам'ятати, що ці створіння прийшли катувати і вбивати.
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01.10.2022 17:32 Ответить
Не дарма вони по хатам ходили не тільки зі своїми урнами а й з твариною з автоматом.
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01.10.2022 20:56 Ответить
 
 