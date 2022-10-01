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Россияне сообщили МАГАТЭ, что задержали гендиректора ЗАЭС Мурашова якобы для допроса, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,мурашов

Российская сторона проинформировала МАГАТЭ, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан для проведения допроса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"МАГАТЭ обратилось за разъяснениями к российским властям и получило ответ, что генеральный директор Запорожской АЭС временно задержан, чтобы он дал ответы на вопросы", - сказал представитель агентства, не сообщив подробностей.

Напомним, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил 1 октября, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли.

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МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС, МИД Украины призвал освободить Мурашова.
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01.10.2022 17:07 Ответить
🤮💩🇷🇺
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01.10.2022 17:48 Ответить
в смцысле ***** еще и ******** или нге ********..ой боюсь потом найдут где то у могилке...эти ******** хотят получить пароли и коды... но тупые кацапы не понимают что все это находится в Киеве
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01.10.2022 20:24 Ответить
Кацапу вірити- себе не поважати.
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01.10.2022 17:08 Ответить
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01.10.2022 17:44 Ответить
Почему его не охраняли спецназ и снайперы⁉️
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01.10.2022 17:49 Ответить
ЗАЕС в окупації. Персонал відповідно теж.
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01.10.2022 19:57 Ответить
Почему кацапы захватили юг за неделю практически без сопротивления ?
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01.10.2022 20:57 Ответить
 
 