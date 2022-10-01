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Кадыров обвинил в отступлении российских войск из Лимана в Донецкой области командующего ЦВО Лапина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, - написал Кадыров в своем телеграм-канале. - Тот самый Лапин, получивший звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа".

По информации Кадырова, командующий ЦВО выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных из оккупированной Луганщины, "но не снабдил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Глава Чечни утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, но генерал заверил, что "не сомневается в полководческом таланте Лапина".

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"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, в сотне километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - описал дальнейшее развитие событий Кадыров.

Он сокрушался, что Лапина покрывают "наверху руководители в Генштабе".

Кадыров обвинил в отступлении российских войск из Лимана в Донецкой области командующего ЦВО Лапина 01

Кадыров обвинил в отступлении российских войск из Лимана в Донецкой области командующего ЦВО Лапина 02

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.

Аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.

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В конце месяца стало известно, что ВСУ окружили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.

Впоследствии Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.
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Топ комментарии
+40
Котел бродить, почались внутрішні чвари )) Чекаємо.
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01.10.2022 18:04
+40
Вибухи та бавовна на головній авіаційній базі росіян у тимчасово окупованому Криму. Бельбек, Севастополь БАВОВНА
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01.10.2022 18:04
+39
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01.10.2022 18:22
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Дєлов то -- піимати і на кол.
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01.10.2022 19:54 Ответить
А вот і не падерьотесь!
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01.10.2022 19:56 Ответить
"Одна голова - хорошо, а две лучше. ( Если это головы россиян.)" Р. КаДыров.

И в этом редком частном случае я с ним согласен.
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01.10.2022 20:04 Ответить
Не понимаю, почему Рамзанку Дырова при его поистине академических познаниях во всех сферах , а особенно в военной до сих пор держат в звании генерал-майора. Ему бы фельдмаршал-генералиссимуса впору присвоить. Создать бы под него новые соединения. Например традиционное чеченское кавалерийское. Тем более, есть сведения, что в кавалерию отправили и таких знаменитостей как Лаврова и Ксюшу Собчак - профессионалов в этом деле.
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01.10.2022 20:09 Ответить
Так ніби х¥йло вже кілька тижнів керує самостійно. То про ляпіна - це просто ввдмазування х¥йла.
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01.10.2022 20:43 Ответить
Під "новые соединения" маєте на увазі "Дику дивізію", яка з обісраними підштанцями втікала від Махна?
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02.10.2022 00:54 Ответить
Этот текст писал кто угодно, но только не овцевод каДыров. Он не знает столько слов, а писать совсем не умеет.
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01.10.2022 20:09 Ответить
Та хай піде та трахне того шЛапіна
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01.10.2022 20:13 Ответить
Може і трахнув би, так ні чим! А пляшки набридли...
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01.10.2022 20:43 Ответить
Вирішив скласти конкуренцію Гіркіну? Щож, собаки гавкають а караван іде.
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01.10.2022 20:24 Ответить
Так, ці собаки (гіркін і рамзанка диров) гавкають, а їхній караван все одно йде за курсом "рузкаго *******".
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01.10.2022 21:18 Ответить
Зря, митя-айфон не наведывается к своему лечащему врачу, хотя знаю: от лишней хромосомы не избавится! размазня кадыркина, уговори митю и сам сходи к его врачу, а вдруг поможет..?
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01.10.2022 20:39 Ответить
Хох...пошла жара)) Лапин еще не извинился? Чай фуевьій не прорекламировал? Трохи згодом)) Дуже добре. Військові з катами дирова завжди на межі кровопролиття))
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01.10.2022 20:53 Ответить
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01.10.2022 20:59 Ответить
Кадирка новий сталин.
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01.10.2022 21:02 Ответить
А завтра - масква твоя дон
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01.10.2022 21:07 Ответить
Так с Лимана первыми бежали кадыровский тиктосу...ки
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01.10.2022 21:19 Ответить
желаю им скорее зарезать друг друга!
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01.10.2022 21:39 Ответить
Лапін - щайтан !!!!

Со слов Кадырова, за оборону Краснолиманского участка отвечал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, который ранее был награждён звездой Героя России за освобождение Лисичанска

скоро доведеться нагородити якоюсь лише його особистою нагорою
"За сдачу Лисичанська"
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01.10.2022 21:43 Ответить
Пишуть що почались наїзди кадириі пригожина на шойгу,герасимова і лапіна
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01.10.2022 22:03 Ответить
Эта патамушта рабсейским сбродом управляют такие стратехи, как двоечник ***** и овцейоп отбубликадыров.
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01.10.2022 22:07 Ответить
Чича Кадырка! Используй Лапина вместо любимой овцы !!!
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01.10.2022 22:13 Ответить
якыйсь обіжений через Дирова викатіл. Муму всіх зібрав,хто був під його орудою в ЦВО. Друга стадія 3 конвертів.
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01.10.2022 23:26 Ответить
Овце@б в печали
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01.10.2022 23:57 Ответить
В Московії хтось дотримується конституцї? Хто такий Кадиров, щоб "ногою відкривати двері" до Генерального штабу? При всій "повазі" до того манкурта, не вірю, що він там щось Герасімову може говорити. Хай своєму гарему про це розказує.

З іншого боку, наше щастя, а може навпаки, біда, що там гєрасімови, а не люди, які можуть Х.лу сказати "нєт, Вова ти нє прав".
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02.10.2022 01:13 Ответить
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