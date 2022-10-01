РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6197 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 050 15
Азовское море (1577) армия РФ (15355) ВМС (1317) война (46726) Черноморский флот РФ (1445) Черное море (1331)

Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях девять кораблей, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чф,рф

В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет, снаряженные 24 "Калибрами", в Азовском море - до 6 российских кораблей и катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы ВСУ сообщают в телеграм-канале.

"По состоянию на 01.10.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров;
в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр";

Читайте также: Если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот, - Ходжес

засутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Черному морю – 30 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовскому морю – 27 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор", - говорится в сообщении.

Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях девять кораблей, - ВМС ВСУ 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
надо проредить
показать весь комментарий
01.10.2022 18:29
+7
показать весь комментарий
01.10.2022 18:34
+5
Кацапські корита давно пізди не получали?
показать весь комментарий
01.10.2022 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відчуваю побігаємо сьогодні по бункерах ...
показать весь комментарий
01.10.2022 18:26 Ответить
Кацапські корита давно пізди не получали?
показать весь комментарий
01.10.2022 18:29 Ответить
надо проредить
показать весь комментарий
01.10.2022 18:29 Ответить
На аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте ЧП в настоящее время работают пожарные. Развожаев не сообщил о причинах случившегося. Информации о пострадавших пока нет.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», на аэродроме загорелся военный самолет. Авторы канала утверждают, что он выкатился за пределы полосы, когда взлетал.(с)
показать весь комментарий
01.10.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2022 18:31 Ответить
У світлі останніх подій дуже скидається на те, що це вже смертники.
показать весь комментарий
01.10.2022 18:34 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2022 18:34 Ответить
Бычка ловить будут?? Или бычка кормить будем??
показать весь комментарий
01.10.2022 18:38 Ответить
а що з "гарпунами".котрі Англія надала Україні???
показать весь комментарий
01.10.2022 18:40 Ответить
отключите GPS и они заблудяться в море
показать весь комментарий
01.10.2022 18:45 Ответить
Какого хрена Турция их пропускает через Босфор?
показать весь комментарий
01.10.2022 18:52 Ответить
Турция -рашистський союзник
показать весь комментарий
01.10.2022 19:07 Ответить
Ищук крейцер Мацква...
показать весь комментарий
01.10.2022 18:59 Ответить
То може час їх вже втопити до холери?
показать весь комментарий
01.10.2022 22:11 Ответить
Корабли решили поиграть в жмурки ?
Не вопрос: мы их зажмурим.
показать весь комментарий
01.10.2022 22:39 Ответить
 
 