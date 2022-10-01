Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях девять кораблей, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет, снаряженные 24 "Калибрами", в Азовском море - до 6 российских кораблей и катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы ВСУ сообщают в телеграм-канале.

"По состоянию на 01.10.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров;

в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр";

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засутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю – 30 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 27 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор", - говорится в сообщении.