Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что вследствие огневого удара ВСУ под Золотым российские оккупанты потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, а также 4 единицы техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Лишь в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.
Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне".
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+21 LoraUA
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+16 саша паламарчук
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!