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Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,російська

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что вследствие огневого удара ВСУ под Золотым российские оккупанты потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, а также 4 единицы техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Лишь в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне".

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Топ комментарии
+21
Задорнов подав протест, що всі новоприставлені і свіжоусопші кацапи потрапляють до Кобзона, а не на його ідеотсько-гумористичне шоу "ну, тупые" ))
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01.10.2022 19:20
+16
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01.10.2022 19:25
+14
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01.10.2022 19:31
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Задорнов подав протест, що всі новоприставлені і свіжоусопші кацапи потрапляють до Кобзона, а не на його ідеотсько-гумористичне шоу "ну, тупые" ))
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01.10.2022 19:20 Ответить
Колективні слухання концерту Кобзона. На білети скидка.
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01.10.2022 19:23 Ответить
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01.10.2022 19:25 Ответить
Котли твердопаливні на кацапах. Постачання палива гарантовано.
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01.10.2022 19:34 Ответить
грин пис только за ..это сколько деревьев может уцелеть и как результат планета станет чище ...
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01.10.2022 20:10 Ответить
Це iнша контора -"Котлонадзор"...
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01.10.2022 23:17 Ответить
Цікаві речі в кацапіїї робляться... "Музикант" відреагував на гнівні патякання кадирки. Так скоро й придворні плєшивого придушать...
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01.10.2022 19:28 Ответить
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01.10.2022 19:31 Ответить
Ото поореготав. Дяк!
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01.10.2022 20:06 Ответить
😂😂😂
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01.10.2022 21:46 Ответить
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01.10.2022 19:32 Ответить
https://twitter.com/i/status/1575991305377026048
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01.10.2022 19:52 Ответить
там в Старобельской ЦРБ уже начали койки освобождаться от предыдущего завоза туловищ. Надо на подходе эшелон с чмобами накрыть где-нибудь на перегоне Белокуракино-Старобельск. Заодно и ж\д логистику подправить в оперативном районе. Ежедневная статистика ГШ в пол-тысячи туловищ требует поддержки на стабильном уровне.
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01.10.2022 19:56 Ответить
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01.10.2022 20:16 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.10.2022 20:18 Ответить
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01.10.2022 20:18 Ответить
Здесь в слове подпИсал надо правильно ставить ударение.
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01.10.2022 22:17 Ответить
 
 