Боррель о вступлении Украины в НАТО: Сейчас главное – продолжать военную поддержку
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент".
Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сейчас главное, по его словам, продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".
Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение существующих санкций и за "участие в мировой дипломатической битве, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".
Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в третью воюющую страну. "Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", - сказал Боррель.
Относительно ядерной угрозы от президента России Владимира Путина Боррель сказал, что "все риски возможны".
Пожалуйста, подождите...
А Зеленський прийшов під гаслом боротьби з корупцією, а заміть цього її очолив.
кругом обісреться "
@countelephants
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4 год
Настоятеля Києво-Печерської Лаври "Пашу Мерседеса" (Петро Лєбєдь) затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Наразі не відомо, скільки дорогоцінних речей він уже вивіз раніше. Думаю дуже, дуже немало
Л. Кэрролл. "Алиса в Зазеркалье"
Это очевидно всем и Борелли в том числе.
Если бы Украина не боролась, то кацапы уже напали бы на прибалтов и Молдову - то есть страны ЕС. НАТО вынужденно было бы уже воевать с путлером. Солдаты сша тоже были бы вовлечены в эту битву.
Сейчас этого нет. «НАТО не есть стороной конфликта» , сказал Столтенберг.
ЕВропа и НАТО не воюет.
Сражается одна страна - Украина.
Поэтому она и должна получать поддержку ЕС и США.
Смерть рашистским оккупантам!
Слава ВСУ!
Слава Украине!
Она сражается с врагом западной цивилизации вместо НАТО.
Не надо Борелю делать вид, что он этого не понимает.
«Ускоренный приём Украины в НАТО « это и есть дипломатическое оружие запада.
Этим Процессом приема она притормаживает аппетиты путлера.
Украина будет в НАТО это уже не обсуждается.
Обсуждается лишь вопрос как быстро.
имеют одну задачу - уничтожить Украину и самих украинцев. К полному решению
этой задачи позднее присоединятся поляки, словаки, венгры и даже литовцы.
Украину ждёт участь Польши 1939 годов.
Пролетают румыны. На их пути стоит Приднестровье. Таков план Хабада. А НАТО
Украине не видать, как своих ушей.