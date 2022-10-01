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Боррель о вступлении Украины в НАТО: Сейчас главное – продолжать военную поддержку

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент".

Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сейчас главное, по его словам, продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".

Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение существующих санкций и за "участие в мировой дипломатической битве, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".

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Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в третью воюющую страну. "Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", - сказал Боррель.

Относительно ядерной угрозы от президента России Владимира Путина Боррель сказал, что "все риски возможны".
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Топ комментарии
+16
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01.10.2022 19:41
+13
Дорослі політики намагаються згладити дитячі витівки ЗЕвлади.
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01.10.2022 19:40
+11
Т.е. я так понимаю, нас опять вежливо....попросили.
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01.10.2022 19:39
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Правила форума Совет форумчан
Щось він нічого за корупцію не говорить. Мабуть вже у нас ніякої надії нема.
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01.10.2022 19:38 Ответить
Т.е. я так понимаю, нас опять вежливо....попросили.
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01.10.2022 19:39 Ответить
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01.10.2022 19:48 Ответить
не нас, а владу, яка розвела корупцію на висшому рівні, навіть більшу, яка була при янику. Вступати будемо при іншому призеденту. Головне, що Боневтік зрозумів свої помилки і йде правильним руслом.
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01.10.2022 20:22 Ответить
А при Петре небыло коррупции?
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01.10.2022 20:37 Ответить
Порошенко керувався гаслом "Армія. Мова. Віра". І дотримав своїх обіцянок.
А Зеленський прийшов під гаслом боротьби з корупцією, а заміть цього її очолив.
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01.10.2022 20:53 Ответить
Ай Петра зебіли, яких 73% змінили і сказали, що з нею, корупцією, покінчили, наступив рай, зробили всіх разом, то навіщо піднімати питання про минулого Петра. За наступного Петра Олексійовича, коли він буде 7-м Президентом, то корупції точно поубавиться. Точно не буде тут єлдака, татарова,портнова, коломойського та іншої братії, яка і тягне Україну в прірву.
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01.10.2022 20:54 Ответить
Уже втянули в рашистский террор , до последнего прикидывались, что там люди будут соблюдать какие- то правила⁉️Им мало было подлейшей войны с 2014 г подлости садизма путлера и его зомби⁉️
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02.10.2022 02:33 Ответить
Дорослі політики намагаються згладити дитячі витівки ЗЕвлади.
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01.10.2022 19:40 Ответить
Він завуальовано сказав улюблену фразу всіх "зелених"-"не на часі".
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01.10.2022 19:41 Ответить
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01.10.2022 19:41 Ответить
Таким образом заявление зелупы опять во вред именно Украине.
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01.10.2022 19:46 Ответить
Для них не на часі-- для нас як повітря.
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01.10.2022 19:45 Ответить
пане Валентин, якщо нам потрібно вступити в НАТО, то це потрібно точно нам і для цього потрібно робити те, що вони вимагають, а не брати нахрапом. Це окрема організація зі своїм статутом і всі однакового йогог виконують. Наприклад всі на якийсь захід одягають костюми чорного кольору, біли рубашки, кроватки, а наш припреться в шортах в квіиточки, бо нам потрібно? Чому Україною заправляють Беня і Єлдак? Їх що, вибирав нарід 73%? Ні, а там все це бачать і не збираються фінансувати зі своїх бюджетів кармани Бені і єлдака.
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01.10.2022 20:33 Ответить
Верхушка це одне --- а наші безцінні воіни -- де ше в світі є такі мотивовані солдати.
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01.10.2022 20:40 Ответить
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01.10.2022 19:45 Ответить
Щось подібне було чути і про вступ до ЄС але ж нічого маємо статус кандидата. Хоч як би я не ставився до нинішньої влади... - це цікавий крок.
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01.10.2022 19:46 Ответить
Вже зрозуміло, що до кінця війни з кацапами ніхто нас в НАТО не візьме. Прийняти Україну зараз - стати стороною конфлікту у війні з кацапами. НАТО цього боїться до смерті. Пощастить, якщо після війни швидко приймуть, а не будуть влаштовувати тягомотину з різними Угорщинами і Ко.
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01.10.2022 19:47 Ответить
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01.10.2022 19:47 Ответить
Це була спецоперація влади зі вступом до НАТО. Знали, що не приймуть, а взамін зброї більше дадуть.
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01.10.2022 19:48 Ответить
ЗСУ повністю знищили 58-му армію росії, яка у 2008 році вторглася до Грузії. Слава Героям! Смерть ворогам!
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01.10.2022 19:50 Ответить
Ну ты и жозеп, Борель! Какие вы все латентные и нежные! Х...йлу не нужно разваливать НАТУ, достаточно купить немножечко кого-то (типа Орбана) - и фсё! Расширяться НАТА сможет тогда только внутрь! Все прекрасно понимают, что даже если случится чудо и все дружно проголосуют за вступление Украины, то голос всего лишь ******* растянет этот процесс лет на 500-600. Украина может завалить заявками, толку от этого ноль. Македония может быть членом НАТО, и Зимбабве тоже сможет (инфа - сотка), а вот Украина как то не соответствует высоким критериям альянса. Хотя у нас уже боевого опыта - как у дурака махорки.
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01.10.2022 19:50 Ответить
Чогось він не ризикнув таке сказати Швеції та Фінляндії, бо відмазка тупувата.
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01.10.2022 19:51 Ответить
Може тому, що у Швеції та Фінляндії менше російської агентури та російськомовного населення?
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01.10.2022 20:13 Ответить
Звісно різниця між цими країнами і нашою очевидна для всіх і для нас, але не через це Борель є лицемірною скотиною, яка замість сказати правду сцикливо вмикає дурня.
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01.10.2022 22:42 Ответить
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01.10.2022 19:52 Ответить
" За що не візьметься,

кругом обісреться "
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01.10.2022 20:01 Ответить
Дід, йди на пенсію
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01.10.2022 20:02 Ответить
Облом.ua
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01.10.2022 20:04 Ответить
Judge Rico Dredd
@countelephants
·
4 год
Настоятеля Києво-Печерської Лаври "Пашу Мерседеса" (Петро Лєбєдь) затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Наразі не відомо, скільки дорогоцінних речей він уже вивіз раніше. Думаю дуже, дуже немало
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01.10.2022 20:15 Ответить
Настане той час, а він вже не за горами, коли представники канонічної автокефальної цкркви України ПЦУ прийдуть у Лаври і подивляться, що зберігається у сховищах і виявлять копії(підробки) ікон і зникнення купи рукописів Руси-України і артефактів.
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01.10.2022 20:37 Ответить
Вот народ умеет словоблудием заниматься!!!
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01.10.2022 21:17 Ответить
ці слова смердять рашистсько- натівським договорняком.Яка проблема На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект" і одночасто взяти Україну в НАТО?Абсолютно ніякої.За виключенням рашистсько натівських домовленносте, із підтримкою цих домовленостей США ,ящо вчора дав зрозуміти Байда.
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01.10.2022 21:31 Ответить
пробачте мене, але вони на чужому х*ю хочуть в рай в'їхати
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01.10.2022 21:38 Ответить
Правило такое: варенье на завтра и варенье вчера, но никакого варенья сегодня. «Должно же иногда доходить и до «варенье сегодня»,» - возразила Алиса. «Нет, не может,» - сказала Королева. ... «СЕГОДНЯ варенье не выдается, - сказала Королева. - У нас правило твердое: выдача варенья только ВЧЕРА или ЗАВТРА». «Но ведь завтра ЗАВТРА станет СЕГОДНЯ!» - воскликнула Алиса. «Правильно. Но как только оно станет СЕГОДНЯ, оно перестанет быть ЗАВТРА, » - отрезала Королева.

Л. Кэрролл. "Алиса в Зазеркалье"
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01.10.2022 22:18 Ответить
Дєвачька сказала іллічю, чьто ана очінь галодная... іллічь прісчюрівшись пасматрел на дєвачьку і сказал - лажись спать дєвачька...
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01.10.2022 23:20 Ответить
Украина защищает ЕС и США от агрессии Путина.

Это очевидно всем и Борелли в том числе.

Если бы Украина не боролась, то кацапы уже напали бы на прибалтов и Молдову - то есть страны ЕС. НАТО вынужденно было бы уже воевать с путлером. Солдаты сша тоже были бы вовлечены в эту битву.

Сейчас этого нет. «НАТО не есть стороной конфликта» , сказал Столтенберг.

ЕВропа и НАТО не воюет.
Сражается одна страна - Украина.
Поэтому она и должна получать поддержку ЕС и США.

Смерть рашистским оккупантам!
Слава ВСУ!
Слава Украине!
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02.10.2022 01:07 Ответить
Украина уже « в НАТО».

Она сражается с врагом западной цивилизации вместо НАТО.

Не надо Борелю делать вид, что он этого не понимает.

«Ускоренный приём Украины в НАТО « это и есть дипломатическое оружие запада.

Этим Процессом приема она притормаживает аппетиты путлера.

Украина будет в НАТО это уже не обсуждается.
Обсуждается лишь вопрос как быстро.
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02.10.2022 01:16 Ответить
Весь цивилизованный Запад, в том числе и украинские послемайдановские власти,
имеют одну задачу - уничтожить Украину и самих украинцев. К полному решению
этой задачи позднее присоединятся поляки, словаки, венгры и даже литовцы.
Украину ждёт участь Польши 1939 годов.
Пролетают румыны. На их пути стоит Приднестровье. Таков план Хабада. А НАТО
Украине не видать, как своих ушей.
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02.10.2022 13:17 Ответить
 
 