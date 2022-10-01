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Новости Война в Украине
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арест (10376) МАГАТЭ (258) Запорожская АЭС (541)

МАГАТЭ активно добивается объяснений от россиян по поводу задержания директора ЗАЭС Мурашова, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі,рафаель

Российские оккупанты подтвердили МАГАТЭ информацию о временном задержании генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации агентства в твиттере.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что МАГАТЭ в соответствии со своим мандатом в сфере ядерной безопасности активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса", - отмечается в информации агентства.

Читайте также: Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

По данным Офиса генпрокурора, 30 сентября 2022 года около 16:00 военнослужащие государства-агрессора совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС. Они остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. По факту похищения было начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

О событии проинформировано МАГАТЭ, которое запросило информацию о Мурашове у российских "соответствующих органов".

Читайте также: Россияне сообщили МАГАТЭ, что задержали гендиректора ЗАЭС Мурашова якобы для допроса, - Reuters
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01.10.2022 19:53 Ответить
Так вам же баранам, объяснили: задержали для допроса. Что дальше - соплежуйство, озабоченность или обеспокоенность? А вообще не торопитесь, мы подождем, выходные идут, отдыхайте и не напрягайтесь.
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01.10.2022 19:53 Ответить
ОГО, ОЦЕ ОЗАЗБОЧЕННОСЬ!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2022 19:53 Ответить
активно - у якій " позі"...
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01.10.2022 19:54 Ответить
Йо! Макрона попросіть! У нього номер телефона є...
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01.10.2022 20:08 Ответить
Негайно виключить росію із своїх лав що б вона втратила можливість заробляти та мати політичний вплив там де вони продають свої реактори.
"27 серп. 2022 р. Угорщина дала згоду на будівництво ядерних реакторів «Росатомом» Угорщина видала дозвіл, який дасть змогу російській державній компанії «Росатом» побудувати два нових ядерних реактори.
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01.10.2022 20:15 Ответить
"Активно" - це як?.. Сльозно?..
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02.10.2022 09:52 Ответить
 
 