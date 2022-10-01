МАГАТЭ активно добивается объяснений от россиян по поводу задержания директора ЗАЭС Мурашова, - Гросси
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Российские оккупанты подтвердили МАГАТЭ информацию о временном задержании генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации агентства в твиттере.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что МАГАТЭ в соответствии со своим мандатом в сфере ядерной безопасности активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса", - отмечается в информации агентства.
По данным Офиса генпрокурора, 30 сентября 2022 года около 16:00 военнослужащие государства-агрессора совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС. Они остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. По факту похищения было начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
О событии проинформировано МАГАТЭ, которое запросило информацию о Мурашове у российских "соответствующих органов".
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