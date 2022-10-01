Ускорить помощь Украине, новые санкции и исключение РФ из организаций: МИД предложил государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки "аннексии"

Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к Российской Федерации никоим образом не меняет правового статуса временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства.

Эти действия юридически ничтожны согласно международному праву и не стоят даже бумаги, на которой они закреплены, говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Незаконная попытка аннексии украинских территорий является частью захватнической войны России против Украины и сознательным уничтожением Устава ООН. Россия сознательно обостряет ситуацию и демонстрирует полное пренебрежение ко всем странам и международным организациям, призвавшим ее к переговорам и миру. Кремль пошел на попытку аннексии украинских территорий несмотря на предупреждение украинской стороны, что этот шаг положит конец любым дипломатическим усилиям, Россия сознательно избрала войну, а не мир.

В ответ на действия России Украина приняла ряд решений по укреплению своей безопасности и безопасности евроатлантического пространства в целом. Среди них официальное обращение по присоединению к Организации Североатлантического договора за ускоренной процедурой, активизация усилий по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи партнеров, а также ускорение реализации гарантий безопасности для Украины и Европы согласно Киевскому договору безопасности.

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Украина и мир никогда не признают российские попытки установить контроль над украинской землей и не согласятся на неправомерные российские ультиматумы. Реализуя свое законное право на самооборону, Украина продолжит освобождать временно оккупированные Россией территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно-признанных границах, освобождая своих людей из оккупации, защищая свое право на существование как государства и нации.

Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления.

Украина призывает партнеров принять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка, в частности ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России.

Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира, им не место в международных организациях и на международных площадках. Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию тем, чем она является, - государством-террористом.

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Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", - заявили в МИД.