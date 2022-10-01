Украина может получить танки и самолеты в рамках ленд-лиза после политического решения, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия нашей стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.
"До сих пор мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. Будет ли это американский "Абрамс", или немецкий "Леопард", или британский, или французский. Это вопрос принятия политического решения", - сказал он.
То есть, только после утверждения выбора Украина сможет что-то заказать.
По словам Резникова, то же касается и боевых самолетов.
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Пожалуйста, подождите...
Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
Головний мотив - повна розгубленість.
- Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
Бу-га-га...!!!
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт»
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У Росії починається розбрід та розпад влади. На додачу до сьогоднішнього скандального висловлювання Кадирова про російський генералітет, висловився ще й Пригожин. Згадані "ушлепки", яких "босими на фронт", якщо хтось не зрозумів, це всі командувачі округами, генерал-полковники, і два генерали армії, міністр Шойгу та начгенштабу Герасимов. Якщо два бандити, гірський бойовик і зек, починають відкрито плювати на генералів і претендують на керівництво армією, то це значить, що незабаром будуть події
А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
Що меле цей профнепригодний олігофрен?
Надо поддержать нашего МО в додавливании столпов НАТО о выделении их бтт для ВСУ,иначе без ее достаточного к-ва наше наступление будет пробуксовывать
Видос из Эстонии видел... кабинеты оборудованы высший пилотаж...
На рабZee такого никогда не будет...Сердюков разрушил армию рабZeи под Ноль...,и удрал за бугор вместе с подругой Васильевой...🤣
Яке тоді політичне рішення було підписане Байденом 9 травня 2022 року? І до чого тут німецькі чи французькі танки?
Що взагалі сказав Рєзніков -- хтось зрозумів?
США можуть закупити німецькі, фрацузьскі або британьскі танки та передати нам у рамках ленд лізу. Якщо буде зрештою приняте політичне рішення.
значить будуть
Начебто й не гарно критикувати спонсорів. Але тут проглядається намагання продовжити "задоволення"...
Наверно Байден приказал...за то бабло что вчера дал...
Міноборони - статисти на підтанцьовках ОП. ОП - джерело тупих PR-відосиків.
От і вся зелена політика.