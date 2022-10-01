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Минобороны (8226) Лиман (287)

Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман,міноборони,зсу

Министерство обороны Украины прокомментировало ситуацию, сложившуюся в городе Лиман Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном твиттере Минобороны.

В сообщении отмечается: "Благодарим Министерство обороны России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?"

Смотрите также: В Минобороны РФ подтвердили бегство из Лимана. ВИДЕО
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Топ комментарии
+104
пишаюсь Вами.. успіхів !! і будьте обережні і уважні-ця гадюка ще може вкусити!!
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01.10.2022 20:34
+69
Звитяга наших воінів -- низькии уклін.
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01.10.2022 20:35
+63
Почекайте. Этот скот сначала надо рассортировать, помыть хотя бы из шланга, прививки от бешенства им сделать. А потом уже их допускать до общения с людьми.
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01.10.2022 20:40
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Страница 3 из 3
красівоє аж страшно
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01.10.2022 21:34 Ответить
"Хижак" попрацював?

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01.10.2022 21:34 Ответить
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01.10.2022 21:37 Ответить
покусав
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01.10.2022 21:58 Ответить
Це якийсь кацап столичний. Забагато зубів в роті.
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01.10.2022 22:09 Ответить
Молодий просто був.
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01.10.2022 23:03 Ответить
Под эту картинку - задушевная пестня.
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01.10.2022 23:14 Ответить
Земля їм стєклобєтоном з цвяхами !

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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01.10.2022 21:32 Ответить
Зрадофилам всё не так, без зрады на ночь плохо спать будут, от наркоманы )
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01.10.2022 21:44 Ответить
просьба зебилам не обострять ситуйовину
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01.10.2022 21:54 Ответить
Нас *******, расходимся.
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01.10.2022 21:45 Ответить
Лютий РЕСПЕКТ!!!
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01.10.2022 21:50 Ответить
Якщо фігурували фотографії нищення рашистами Бучі,Гостомеля.Бородянки.Маріуполя. знищення гуманітарної колони в Запоріжжі і т.д і т.п. то варто напевно показати українському народу досягнення, про які тут описує міноборони.?
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01.10.2022 21:55 Ответить
Прямо зараз у маркеті коло вас!
"Минобороны РФ заявило об отводе войск из Лимана "на более выгодные рубежи".
Добре сказано, люблю солдатів. Ясно, чітко і до справи.
Я пропоную $0.50 за 1 кв.км. З самовивозом у мішках.
Чайові за вчасну послугу.
Act now! Не пропустіть влучний момент!
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01.10.2022 22:00 Ответить
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01.10.2022 22:07 Ответить
мне кажется что пуйла в скором времени разорвет начнется обострение болезней или еще ыто то в этом роде - представьте себе как его плющит, его бессильное бешенство: проигрывает по всем фронтам, кроме того выставил себя дураком и посмешищем со всеми этими шоу и словами о "притеснениях США индейцев, оккупацией Германии и Японии".....и ничего сделать не может все ... ядрен батоном даже не может поугрожать уже все несеръезно воспринимают и смеются в глаза.... а опущенного пахана в зоне которая называется россией никто слушать не будет....
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01.10.2022 22:30 Ответить
Обов'язково виставити московії рахунок за ті мішки. Нам є куди гроші витрачати, ще на них тратитися.
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01.10.2022 23:02 Ответить
А вам не шкода українських собак , волків й лисиць ?!
Йще отруїтися можуть . Тим більш що вони (орки) рептілоїди тільки за психологічним станом , але ж сутто біологічно йще й люди й не требо Україні таке , щоб розвелось по лісах й гаях багато тварин , які їли людятину .
Так що процес (дуже непріємний) але санітарно важливий упакування тухлої скріжатіни в пакети ...

Й дрібні рахунки Україні аж ніяк не потрібні . Тут справа йде на 1 трлн. баксів в вигляді контрибуцій . Й якісь там пакети це крапля у Тихому океані ... того , що повинна отримати Україна від загарбника в суто економічному плані ...
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01.10.2022 23:24 Ответить
Собаки, коти і свині, що остались без дому через орків, теж хочуть їсти.
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02.10.2022 00:48 Ответить
Пан сам склепав вірша?
Хай пан не соромиться підписувати своїм іменем.
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01.10.2022 23:34 Ответить
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01.10.2022 23:40 Ответить
Слава Богу! Бо я десь читала, що русня відійшла.
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01.10.2022 23:42 Ответить
Ну зтось справді відійшов, а хтось відійшов у той світ 😄
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02.10.2022 04:19 Ответить
ГОРДИМСЯ ВСУ!
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02.10.2022 00:16 Ответить
Боооже, які брехуни!!! Вони ж їх всіх випустили з котла! Дали вийти! Іловайськ та Дебальцеве забули... сором мінодорони!
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02.10.2022 00:38 Ответить
Вам з ольгино платять? Чи ви на чистому єнтузіазмі трудитесь? В кожній статті висери свої клепаете
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02.10.2022 02:36 Ответить
А що я не так сказала? Хіба цих підарів не випустили? Хіба їх прогладили як наших в 2014-15 роках?
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02.10.2022 13:57 Ответить
https://censor.net/ua/n3371043
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03.10.2022 00:59 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.10.2022 00:50 Ответить
Дякую Господь! Дякую дорогі захисники. Збережи їх Господи, поверни живими
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02.10.2022 02:49 Ответить
Як сказоло х...ло "все йде по плану"...але тепер НАШОМУ
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02.10.2022 06:48 Ответить
Не треба питати. Смерть рашистам! Повторюйте почастіше!
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02.10.2022 07:29 Ответить
кто-то нагло врёт - либо Генштаб, либо сайт tZE:хроника одного президента
там утверждается, что из района оперативного окружения Лиман выведено 4360 военнослужащих РФ под руководством генерал-лейтенанта Иванаева
вывод из окружения осуществлён в результате политической договорённости между кремлём и Банковой: в середине октября (Покрова!) осуществить обмен военнопленными - всех на всех
в результате РФ получит почти 8 тысяч военных, а Украина вернёт 2,5 тыс. пленных
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02.10.2022 07:33 Ответить
Так немае сумнівів що зелена мразота випустила кацапів
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02.10.2022 08:56 Ответить
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Та навіть нема сумнівів, що ******* касапи, як завжди...
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02.10.2022 09:24 Ответить
В результаті навчань "Ізюм 2.0" ми освоїли російський мем "можем повторить"
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02.10.2022 16:13 Ответить
Ок, где несколько тысяч пленных?
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02.10.2022 20:30 Ответить
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