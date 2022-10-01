Госатом призывает мир вмешаться в ситуацию с похищением гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) призывает мировое сообщество принять все возможные меры по освобождению из плена генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.

Об этом сообщает ГИЯРУ, передает Цензор.НЕТ.

"Госрегулирование призывает наших международных партнеров вмешаться в ситуацию и помочь освободить из российского плена гендиректора ЗАЭС. Призываем МАГАТЭ, Еврокомиссию, ООН задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Игоря Мурашова из плена российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В ГИЯРУ отметили, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Отмечается, что задержание должностного лица такого уровня, кроме того, что является циничным актом устрашения персонала ЗАЭС и бесчеловечного отношения россиян к гражданам Украины, создает реальные риски для безопасности ЗАЭС.

Кроме того, в ГИЯРУ подчеркнули, что Мурашов является гражданским лицом, поэтому действия российских военных являются грубым нарушением международного права. Соответственно, захватчики должны немедленно освободить гендиректора ЗАЭС и вернуть его к исполнению своих обязанностей.

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"В очередной раз призываем мировое сообщество усилить давление и повлиять на страну-агрессора для прекращения обстрелов Запорожской АЭС, недопущения репрессий против персонала ЗАЭС и их семей", - отметили в ГИЯРУ.

Ведомство отмечает, что международное сообщество должно способствовать полной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС, возвращению ее под контроль Украины.