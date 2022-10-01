В Украине сегодня заработал "таможенный безвиз": грузы уже следуют в обоих направлениях под процедурой совместного транзита, - Минфин
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Сегодня, 1 октября, в Украине заработали положения Конвенции по процедуре совместного транзита (NCTS). Первой страной, из которой был отправлен груз для доставки в Украину под процедурой совместного транзита, стала Германия.
Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 1 октября, для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть, с сегодняшнего дня в нашей стране заработал так называемый "таможенный безвиз".
Первая транзитная декларация Т1 была отправлена сегодня из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.
1 октября Украиной также была оформлена первая транзита декларации на выезд из Украины. По ней груз сейчас следует через Польшу в Германию. В настоящее время в системе также ожидают прибытия товаров в таможню отправления и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.
Напоминаем, что в соответствии с "таможенным безвизом", для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправления до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий", - говорится в сообщении.
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Я на месте Пу далеко не отходил бы от стола, а то такие приказы пойдут одни за другим©
Бо акциз, мито, війна, неначасі, Гетьманцев та СН гроші треба.
Бо ці ЗЕлені потужні діячі, як не ********, так збрешуть.
Кстати. А вот все, кто голосовал «абы не барыга»… Вы ж понимаете, что Володимир Зеленський - самый главный порохоскот теперь? В смысле - почему? Армія, мова, віра, НАТО - это чья концепция? Портиков абсолютно прав. Любой президент Украины имеет только два варианта.