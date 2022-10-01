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Новости Экономика
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Минфин (1541) таможня (1916) безвизовый режим (1541) Евросоюз (15872)

В Украине сегодня заработал "таможенный безвиз": грузы уже следуют в обоих направлениях под процедурой совместного транзита, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

митниця

Сегодня, 1 октября, в Украине заработали положения Конвенции по процедуре совместного транзита (NCTS). Первой страной, из которой был отправлен груз для доставки в Украину под процедурой совместного транзита, стала Германия.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 октября, для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть, с сегодняшнего дня в нашей стране заработал так называемый "таможенный безвиз".

Первая транзитная декларация Т1 была отправлена сегодня из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.

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1 октября Украиной также была оформлена первая транзита декларации на выезд из Украины. По ней груз сейчас следует через Польшу в Германию. В настоящее время в системе также ожидают прибытия товаров в таможню отправления и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.

Напоминаем, что в соответствии с "таможенным безвизом", для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправления до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12

Я на месте Пу далеко не отходил бы от стола, а то такие приказы пойдут одни за другим©
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01.10.2022 21:00
+12
Ніт.

Бо акциз, мито, війна, неначасі, Гетьманцев та СН гроші треба.
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01.10.2022 21:05
+10
Почекаємо інфу від волонтерів, а не від ЗЕлених чинуш.

Бо ці ЗЕлені потужні діячі, як не ********, так збрешуть.
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01.10.2022 21:04
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Я на месте Пу далеко не отходил бы от стола, а то такие приказы пойдут одни за другим©
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01.10.2022 21:00 Ответить
Мене цікавить тільки одне - у цьому разі наші доблесні непідкупні митники будуть замість 4-поверхових будинків будувати собі вже 5-поверхові, чи спустяться до 3?
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01.10.2022 21:01 Ответить
Наших "доблесних митників" із західного кордону терміново потрібно передислокувати під Донецьк , там їм роботи непочатий край , а замість них поставити тих хто Маріуполь захищав і додому повернувся , якщо вже і так порядку не буде - то взагалі ту митницю к @беням розігнати , європейці і без наших чемодани з доларами знаходять коли наші не бачать !
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01.10.2022 21:50 Ответить
Європейські товари стануть дешевше?
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01.10.2022 21:02 Ответить
Ніт.

Бо акциз, мито, війна, неначасі, Гетьманцев та СН гроші треба.
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01.10.2022 21:05 Ответить
При ВР є столовка - там ціни, як при совку...а в будівлях комітетів урядового кварталу є кіоски й магазинчики - хрінню всілякою сувенірною торгують (зараз, мабудь, ще й нєтлєнкой Боневтіка барижать) - то через них, мабудь будуть торгувати дешевше))) без 300% накрутки
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01.10.2022 21:39 Ответить
Почекаємо інфу від волонтерів, а не від ЗЕлених чинуш.

Бо ці ЗЕлені потужні діячі, як не ********, так збрешуть.
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01.10.2022 21:04 Ответить
ударение на какой слог ставить в слове:********? (хотя без разницы!!что украдут или соврут!!)
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01.10.2022 21:14 Ответить
Так, дійсно сьогодні запрацював "безвіз". Як наслідок, більшість машин, що раніше слідували до отримувачів в Україні без заїзду на митницю, так як оформлювалися по Еа - отримали повідомлення надати машину на митницю. Українська фірма отримала заїзд на митницю , оплату терміналу, оплату простою машини і водія, покращень не отримала. Таке відчуття, з точки зору митників , що війна не в нас в країні, усі фірми багатіють кожний день і можуть собі дозволити додаткові витрати на все, що тільки можна
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01.10.2022 21:22 Ответить
Если это заработает, должно резко снизится количество фур на границе. Понятно, что поначалу будет много нескладух, но надеемся все наладиться.
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01.10.2022 21:28 Ответить


Кстати. А вот все, кто голосовал «абы не барыга»… Вы ж понимаете, что Володимир Зеленський - самый главный порохоскот теперь? В смысле - почему? Армія, мова, віра, НАТО - это чья концепция? Портиков абсолютно прав. Любой президент Украины имеет только два варианта.
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01.10.2022 21:52 Ответить
 
 