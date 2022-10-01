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Количество погибших вследствие обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье возросло до 31, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,обстріл

В больнице Запорожья скончалась женщина, получившая ранение накануне в результате ракетного удара по эвакуационной колонне. Таким образом, враг унес жизни 31 человека.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, несколько жертв увеличилось. Еще одна женщина умерла, которая была тяжело ранена. Сейчас количество жертв достигло 31 человека: 30 гражданских и один сотрудник полиции, помогавший людям", - сказал он.

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Старух также заявил, что вражеская армия ударила на вход, выход и центр колонны, и этого никто не мог ожидать.

"Это очередной пример того, что мы имеем дело с террористом", – добавил он.

По словам Старуха, на заседании Совета обороны было принято решение на несколько дней приостановить работу пункта пропуска. Руководитель ОВА напомнил, что на временно оккупированную территорию в основном выезжали волонтеры, люди, навещавшие пожилых родственников.
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я б ******** по ростову, хочу бачити в них - 31 заґиблих....
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01.10.2022 21:55 Ответить
і по воронежу - який "не причєм"... - причомка зламалася також...
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01.10.2022 23:27 Ответить
ладно, "хахлов" они ненавидят....., но собака тут причем? это не люди!
https://twitter.com/i/status/1576268048100896769
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01.10.2022 21:57 Ответить
і так - жалілка зламалася і не робить...
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01.10.2022 22:07 Ответить
шкода, шо з Лиману кацапйо випустили......... мабудь без мусьє д'Єрмака - не обійшлось😡😡😡😡
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01.10.2022 22:28 Ответить
точно знаете шо выпустили? или так... просто подозреваете????
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01.10.2022 22:30 Ответить
Це свідомий терористичний акт. Хто його розслідує, де представники ООН, чому не чути про заявку в РБ ООН?
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02.10.2022 08:58 Ответить
 
 