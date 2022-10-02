Глава Минобороны Германии Ламбрехт внезапно прибыла в Одессу: "Принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления ВСУ"

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что во время визита его коллеги Кристине Ламбрехт в Украину она привезла "дополнительные инструменты" для укрепления украинской армии.

"Принимал мою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии", - написал Резников в Twitter в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что они с Ламбрехт обсудили текущую геополитическую и безопасность. Кроме того, Ламбрехт пообщалась с украинскими военными и увидела германскую зенитную самоходную установку Gepard на боевом дежурстве.

Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России, пишет УП.

Министр обороны ФРГ пообещала, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение следующих нескольких дней.

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Сообщается, что Ламбрехт пришлось на время укрыться в бункере из-за воздушной тревоги.

Министру рассказали о применении переданных правительством ФРГ Киеву САУ Gepard. По словам Ламбрехт, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

Ранее Германия поставила Украине всего 30 таких САУ, а также 6000 боеприпасов к ним.