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Глава Минобороны Германии Ламбрехт внезапно прибыла в Одессу: "Принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления ВСУ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ламбрехт

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что во время визита его коллеги Кристине Ламбрехт в Украину она привезла "дополнительные инструменты" для укрепления украинской армии.

"Принимал мою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии", - написал Резников в Twitter в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что они с Ламбрехт обсудили текущую геополитическую и безопасность. Кроме того, Ламбрехт пообщалась с украинскими военными и увидела германскую зенитную самоходную установку Gepard на боевом дежурстве.

Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России, пишет УП.

Министр обороны ФРГ пообещала, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение следующих нескольких дней.

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Сообщается, что Ламбрехт пришлось на время укрыться в бункере из-за воздушной тревоги.

Министру рассказали о применении переданных правительством ФРГ Киеву САУ Gepard. По словам Ламбрехт, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

Ранее Германия поставила Украине всего 30 таких САУ, а также 6000 боеприпасов к ним.
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Топ комментарии
+42
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01.10.2022 23:35
+34
С учетом того вооружения, которым мы располагаем, то на юге у нас тоже дела идут хорошо. Кацапы сидят на подсосе с б\к, продовольствием и прочим снабжением, необходимым для выживания в позиционной войне. Мотивация и дух у кацапского войска постоянно отрицательно поднимается. И это еще не настали холода, и волонтеры им буржуйки и прочие ништяки не будут подвозить. Для тех, кто сидит у камина: с криками "ура" цепью никто на Херсонщине наступать не будет. Кроме того - местность там сильно отличается от той же Харьковщины и Луганщины, поэтому здесь применяется другая тактика. Она более долгая, но и "мешок" поболе будет, чем, например, лиманский. В военном деле всё нужно делать выверяя силы и в нужное время, а не забрасывая врага мясом.
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02.10.2022 00:04
+32
Iris-T она привезла. И закрывать они скорее всего будут одесские порты для того чтобы рашу нахер можно было бы послать
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01.10.2022 23:30
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Якщо 6000 боеприпасів на 1 установку то це норм, а якщо всього 6000 на 30 установок при її скорострільності то самі розумієте це .....
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02.10.2022 15:43 Ответить
Для початку приберіть памятник Катерині другій у Одесі - у кацапів на один привід буде менше вважати Одесу руцкім містом
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02.10.2022 17:11 Ответить
Уся територія України буде деокупована у тому порядку, в якому буде зручніше ЗСУ. Припиніть сварки хто кращий.
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02.10.2022 17:30 Ответить
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