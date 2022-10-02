Вас будут выбивать по одному, пока вы не решите проблему, - Зеленский к россиянам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский намекнул оккупантам о необходимости решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны.
Говоря о ситуации в стране-агрессоре, президент отметил, что "они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-нибудь генералов...".
"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российских властей. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война - историческая ошибка для России", - подчеркнул украинский президент.
Пожалуйста, подождите...
"Промова Путіна є набором неймовірно безграмотних конспірологічних кліше, які 30 років тому можна було прочитати в маргінальних націонал-патріотичних газетах. Тепер це стало політикою колишньої наддержави, яка навіть за часів радянського керівництва не могла собі дозволити подібного дискурсу", - цитує видання Андрія Колесникова із Фонду Карнегі за міжнародний світ.
дійсно навіть ссср так не ганьбився ніколи... навіть хрущов зі своїм тапком виглядав краще, а пуйло зі своїм урядом і це стадо, яке живе в кацапії - це вже просто пяний кабак, божевільня з паяцами і клоунами...поки що ще небезпечна...
Дядько з двома важелезними валізами ледь встиг на поїзд. От заходить він захеканий до купе, а там два негри сидять.
Дядько, випустивши валізи на підлогу, розгублено питає:
- Хлопці, а що у вас тут згоріло?
Я особисто не вірю у "просвітлення " рашистів..... "просвітлення" настане,можливо, коли їсти їм буде нічого а ***** до того їх й веде.
Так що в мене є погана новина - якісь позитивні зміни там почнуться не раніше ніж за 4-5-го.
Але хороша новина полягає в тому, що змінюватись вони будуть дуже швидко...
Так само було перед Горбачовим в СРСР!
https://youtu.be/Kuenaix6mbM
Вова там 98% на рфії підтримують вбивства Українців, зґвалтування.... то Вова бачить "мір" у очах Сатани , то що тільки "він один, хтось " винуватий.....
Чим далі, тим частіше Президент України робить правильні і важливі дії!
П.С.
неужели это настолько непонятно, что мне тут из цензора приходится учить администрацию президента?