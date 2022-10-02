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Освобождение Лимана является обнадеживающим успехом украинских защитников, - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,зсу

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу приветствовал возвращение Украиной под контроль города Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, для россиян Лиман был ключевым бастионом на востоке Украины.

Остин отметил, что это обнадеживающий успех украинских защитников на поле боя, который создаст новые дилеммы для российских военных.

Читайте также: Населенный пункт Лиман освобожден и взят под контроль, - воины 81-й ОАБр и батальона им. Кульчицкого записали видео из центра города. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
ВСУ начали танковое наступление на Херсонской области. Как сообщают информ-каналы военкоров с фронта: 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты ВСУ выдвинулись с Нововоронцовки в направлении Хрещеновки и Любимовки.
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02.10.2022 06:58
+12
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02.10.2022 07:40
+8
Поговаривают что после освобождения ЗСУ Лимана ху.ло разбил об голову шойгу гипсовый бюстик сталина.
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02.10.2022 07:18
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ВСУ начали танковое наступление на Херсонской области. Как сообщают информ-каналы военкоров с фронта: 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты ВСУ выдвинулись с Нововоронцовки в направлении Хрещеновки и Любимовки.
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02.10.2022 06:58 Ответить
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 09:34 Ответить
Поговаривают что после освобождения ЗСУ Лимана ху.ло разбил об голову шойгу гипсовый бюстик сталина.
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02.10.2022 07:18 Ответить
Поговаривают), что у *********** на столе стоит настоящая сушёная голова сталина.
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02.10.2022 08:41 Ответить
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02.10.2022 07:40 Ответить
Ну что, Луганская область Украины, киданул вас аферист **********, вы ему нахрен не нужны, им же и разграбленные, ему бы сейчас за Юг удержаться, за дорогу на крымнаш. Мечты идиота.
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02.10.2022 08:39 Ответить
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 09:36 Ответить
Вы зачем один и тот же текст здесь везде тыкаете? С какого перепугу вы решили разбазаривать украинские земли???
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02.10.2022 10:02 Ответить
Що з котлом? Вже котла немає! Випустили рашистів?!
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02.10.2022 09:36 Ответить
В мене теж це питання. А що з кацапами? Випустили i вони тепер укрiпляють новi позицii? Як Гiркiна з Словянська? Нiхто так зрозумiло i не пояснив як тодi це сталось. Я не лiзу i справи вiйськових, вони неодноразово доводили що вони у нас найкращi, але менi дуже цiкаво. Тим бiльш ходят чутки що i з Бучi iх випустили не без допомоги однiеi особи з ОП. Думаю всi розумiють про кого iде мова, та ще раз наголошую що то неперевiренi чутки.
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02.10.2022 13:20 Ответить
 
 