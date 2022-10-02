Освобождение Лимана является обнадеживающим успехом украинских защитников, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу приветствовал возвращение Украиной под контроль города Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, для россиян Лиман был ключевым бастионом на востоке Украины.

Остин отметил, что это обнадеживающий успех украинских защитников на поле боя, который создаст новые дилеммы для российских военных.

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