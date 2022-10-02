Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия: оккупанты всю ночь атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, - Резниченко
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Враг всю ночь атаковал два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский.
Никопольский накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.
В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются.
Везде обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его огнеборцы уже укротили.
Никто не пострадал.
Отмечается, что в других районах ночь с сиренами, без атак и на эту минуту спокойно.
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-Буряты что ли?- спрашивает его кто-то из сослуживцев.
-Чукчи. Поздно спохватились, думали свой. Я с ними по русски заговорил.