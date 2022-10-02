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Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия: оккупанты всю ночь атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Враг всю ночь атаковал два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский.

Никопольский накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются.

Везде обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его огнеборцы уже укротили.

Никто не пострадал.

Отмечается, что в других районах ночь с сиренами, без атак и на эту минуту спокойно.

Смотрите: Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю "прилетело" более 30 российских снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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02.10.2022 08:24 Ответить
Кончені маньяки. Любіть нас, або ми Вас вб'ємо... Цього разу цю гниль треба вирізати по живому, мордор повинен бути зруйнований ...
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02.10.2022 08:31 Ответить
Украинский воин ведёт по дороге длинную вереницу пленных, все узкоглазые.
-Буряты что ли?- спрашивает его кто-то из сослуживцев.
-Чукчи. Поздно спохватились, думали свой. Я с ними по русски заговорил.
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02.10.2022 08:49 Ответить
 
 