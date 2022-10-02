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Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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+9 Огусто
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+3 Ivan Livliv
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+2 Nov
показать весь комментарий02.10.2022 08:50
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Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
Летит быстро и расстояние небольшое
Тому, певне, запустили 10, але полетіло лише 7, а решта - відмовило.
Виходить по цьому виду ворожого озброєння 30% - це технічний брак.