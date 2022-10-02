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Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по центру Кривого Рога, - Вилкул
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Топ комментарии
+9
Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 08:55
+3
Треба нищити їх у гніздах.
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02.10.2022 09:06
+2
300
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02.10.2022 08:50
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Скільки тих мопедів у цапів?
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02.10.2022 08:49 Ответить
300
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02.10.2022 08:50 Ответить
Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 08:55 Ответить
Сложно сбить С-300
Летит быстро и расстояние небольшое
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02.10.2022 09:36 Ответить
А ми тим "азійопам" зерно відправляєм!
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02.10.2022 08:52 Ответить
Іранські дрони обісрались в реальних бойових діях.
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02.10.2022 08:56 Ответить
Для днепрян
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02.10.2022 08:57 Ответить
Странно, в четвёртую можно любую заливать. Это официальная информация?
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02.10.2022 09:45 Ответить
небажано....
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02.10.2022 11:24 Ответить
В пакеті пускової установки іранських дронів-камікадзе - 5 штук цих "мопедів".
Тому, певне, запустили 10, але полетіло лише 7, а решта - відмовило.
Виходить по цьому виду ворожого озброєння 30% - це технічний брак.
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02.10.2022 09:03 Ответить
Інші мопеди мабуть Кривий Ріг полетіли😢🤬
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02.10.2022 09:16 Ответить
Треба нищити їх у гніздах.
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02.10.2022 09:06 Ответить
Якби головне гніздо роз@бати!
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02.10.2022 09:17 Ответить
А как говорили что всего пару десятков иран передал рашистам. Уже больше сотни выпустили орки по нашим городам. Неужели нельзя все ети мопеды сбивать? Поставить по периметру городов на крышах домов патрули с ПЗРК. Даже скоросные ракеты Калибр можно было засекать и уничтожать таким способом. А мопеды вообще должны все уничтожаться
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02.10.2022 09:30 Ответить
Была инфа что 1000.
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02.10.2022 13:13 Ответить
Іран і біснуваті хомейністи дуже близькі своє кровожерливістю і жадібністю до кремлівського фюрера. Тому й не дивно, що продали і будуть продавати свої дрони-камікадзе рашистському режиму
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02.10.2022 09:32 Ответить
 
 