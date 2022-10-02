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Россия пренебрегает Женевскими конвенциями: украинские пленные проходят мясорубку допросов и пыток

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Украинские пленники содержатся в России и на оккупированных территориях в местах, где отсутствуют нормальные условия. В том числе доступ к медицинской помощи.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника научно-исследовательского отдела сопровождения мероприятий внутренней коммуникации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Владимир Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несколько десятков мест содержания наших военнослужащих в России и на оккупированных территориях во всех условиях, скажем так, не очень. Медицинская помощь предоставляется только в отдельных местах... В Российской Федерации они содержатся в СИЗО, там действуют такие жесткие правила поведения и обращения с нашими пленниками", - сказал Петухов.

По словам командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, также участвовавшей в брифинге, как правило, единственная медицинская помощь, которую могут командующего военнопленные, - это помощь медработников, попавших в плен вместе с ними.

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"Там есть старший врач барака (один из военнослужащих сказал мне, что он был им), который без медикаментов, без ничего пытался предоставлять помощь своим товарищам", - сказала Остащенко.

Все вернувшиеся из российского плена имеют крайнее истощение, торакальные и абдоминальные травмы, следы побоев, а также (если человек на момент плена был ранен) запущенные ранения.

Петухов подчеркнул, что РФ, в отличие от Украины, не выполняет Женевские конвенции, почти все военнопленные подвергаются пыткам.

"Россия пренебрегает Женевскими конвенциями. Условия, в которых находятся военнослужащие, вообще не соответствуют требованиям, прописанным в этой конвенции и которые Украина, кстати, выполняет, выделяя отдельные лагеря для военнопленных россиян... Все (украинские военнопленные. - Ред.) проходят мясорубку допросов, пыток. Тех, кто прошел как-то между капельками, их очень мало. Это единицы, их можно пересчитать на пальцах рук", - сказал Петухов.

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Топ комментарии
+8
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:25
+5
ох, идиот
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02.10.2022 09:22
+4
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02.10.2022 09:21
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Правила форума Совет форумчан
ох, идиот
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02.10.2022 09:22 Ответить
раССея уже и на здравый смысл давно забила... и чем конченней всё вокруг получается, тем счастливей они себя чувствуют.. Воистину касапы..
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02.10.2022 09:18 Ответить
кацапи - генетичні виродки
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02.10.2022 09:19 Ответить
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02.10.2022 09:21 Ответить
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:25 Ответить
Звичайно *******. Вирити касапу - себе не поважати. Відбулось те саме, що і під Київом - дали піти.
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02.10.2022 09:29 Ответить
Знов договорняки з ворогом під благовидним предлогом. Почерк клоуна.
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02.10.2022 09:44 Ответить
А чому було не обміняти відразу,поки пі#ари сидять в "котлі". Дєрьмак знову рєшаєт. Падли.
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02.10.2022 09:49 Ответить
Мда...
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02.10.2022 09:56 Ответить
я залишу тут пост щоб потім ще раз зайти і глянути скільки зе фанів захейтять...
вчора я (і багато інших) казав що так буде
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02.10.2022 10:01 Ответить
Що за tzeinform? Відкіля ти все це відкопуєш?
Дивись перевірені телеграм канали Bochala_WAR, ЦАПЛІЄНКО_UKRAIN, InformNapalm , та інші перевірені джерела інформації. Там зовсім інша картина. Купа знищєної техніки , та трупи орків , що по узбіччу доріг валяються.
А тут прям точньохонька цифра 4360. Прям як у бухгалтерії. Вони вночі з Кремінної сьогодні так улєпьотували, що п'яти свіркали. А тут у тебе прям "точний" підрахунок. І це вночі , під час великого шухєру.
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02.10.2022 10:01 Ответить
Зайшов я на твій злівний бачок tZE. Угадай, скільки в нього підписників? 942 П'ять фото. "Прикинь". Всего п'яяяять фото.
Для порівняння. У Цаплієнко - 229 200. Bochkala- 38500. Informnapalm- 147 300.
В усіх безліч фото та відео

А ти даєш ссилку на канал на який підписано 942. 942 бота.
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02.10.2022 12:46 Ответить
Десь писали, що кацапи ще кілька років тому вийшли з Женевської конвенції
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02.10.2022 09:44 Ответить
Кацапи нехтують всім, чим тільки можна.
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02.10.2022 09:48 Ответить
в 2019м году РФия вышла из деневской конвенции, пуйло полписал
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02.10.2022 10:05 Ответить
А коли москалі дотримувалися правил...? Всю свою історію вони крали, брехали і бухали... Там не існує правди ні честі... Ви подивіться на пляски на червоній площі... 🤦‍♂️ Ще би москвичі 412ті видавали б... 140 лямів відморожених....
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02.10.2022 11:14 Ответить
 
 