Россия пренебрегает Женевскими конвенциями: украинские пленные проходят мясорубку допросов и пыток
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Украинские пленники содержатся в России и на оккупированных территориях в местах, где отсутствуют нормальные условия. В том числе доступ к медицинской помощи.
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника научно-исследовательского отдела сопровождения мероприятий внутренней коммуникации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Владимир Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Несколько десятков мест содержания наших военнослужащих в России и на оккупированных территориях во всех условиях, скажем так, не очень. Медицинская помощь предоставляется только в отдельных местах... В Российской Федерации они содержатся в СИЗО, там действуют такие жесткие правила поведения и обращения с нашими пленниками", - сказал Петухов.
По словам командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, также участвовавшей в брифинге, как правило, единственная медицинская помощь, которую могут командующего военнопленные, - это помощь медработников, попавших в плен вместе с ними.
"Там есть старший врач барака (один из военнослужащих сказал мне, что он был им), который без медикаментов, без ничего пытался предоставлять помощь своим товарищам", - сказала Остащенко.
Все вернувшиеся из российского плена имеют крайнее истощение, торакальные и абдоминальные травмы, следы побоев, а также (если человек на момент плена был ранен) запущенные ранения.
Петухов подчеркнул, что РФ, в отличие от Украины, не выполняет Женевские конвенции, почти все военнопленные подвергаются пыткам.
"Россия пренебрегает Женевскими конвенциями. Условия, в которых находятся военнослужащие, вообще не соответствуют требованиям, прописанным в этой конвенции и которые Украина, кстати, выполняет, выделяя отдельные лагеря для военнопленных россиян... Все (украинские военнопленные. - Ред.) проходят мясорубку допросов, пыток. Тех, кто прошел как-то между капельками, их очень мало. Это единицы, их можно пересчитать на пальцах рук", - сказал Петухов.
Пожалуйста, подождите...
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
вчора я (і багато інших) казав що так буде
Дивись перевірені телеграм канали Bochala_WAR, ЦАПЛІЄНКО_UKRAIN, InformNapalm , та інші перевірені джерела інформації. Там зовсім інша картина. Купа знищєної техніки , та трупи орків , що по узбіччу доріг валяються.
А тут прям точньохонька цифра 4360. Прям як у бухгалтерії. Вони вночі з Кремінної сьогодні так улєпьотували, що п'яти свіркали. А тут у тебе прям "точний" підрахунок. І це вночі , під час великого шухєру.
Для порівняння. У Цаплієнко - 229 200. Bochkala- 38500. Informnapalm- 147 300.
В усіх безліч фото та відео
А ти даєш ссилку на канал на який підписано 942. 942 бота.