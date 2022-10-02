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Потеря РФ Лимана почти наверняка усилит давление на командование российской армии, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман

Российские силы окончательно потеряли контроль над стратегически важным городом Лиман Донецкой области, вероятно, понеся значительные потери. Эта очередная неудача РФ усилит давление на командование российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в воскресном обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.

Она оценивает, что Лиман обороняли недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.

"Силы, вероятно, понесли значительные потери, поскольку они отходили по единственной дороге из города, которая все еще находится в руках россиян", - отмечается в обзоре.

Британская разведка объясняет, что в оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, за которой Россия пытается укрепить свою оборону.

"Уход России из Лимана также является значительной политической неудачей (России), учитывая, что он расположен в пределах Донецкой области - региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - добавляют там.

В британской разведке отмечают, что вывод российских войск из Лимана привел к дальнейшей волне публичной критики военного руководства РФ со стороны отдельных должностных лиц. А дальнейшие потери территорий "почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилению давления на высший командный состав".

Смотрите также: Защитники Украины вошли в приемную Пушилина в Лимане. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Ага, что-то давненько генералы с окон не летали...
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02.10.2022 09:19
+6
Це брехня хоча б тому, що нема ніяких гарантій дотримання "домовленостей" між Україною та рф.

Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
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02.10.2022 09:38
+6
И убитых тоже

Видно же что зашли без боя практически

Все целое там
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02.10.2022 09:44
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Ага, что-то давненько генералы с окон не летали...
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02.10.2022 09:19 Ответить
Н@**** значит такого больше не повторится

А котлы еще будут и больше 4000
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02.10.2022 09:30 Ответить
Звідки ***** ця інфа про вивід nа договрняки? Є якісь нормальні джерела, а не телеграм канали?
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02.10.2022 09:36 Ответить
Можливо ця інфа і сумнівна,але непрямо її підтверджує відсутність відео з тисячами полонених орків.єрмак підсуєтився.
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02.10.2022 09:42 Ответить
И убитых тоже

Видно же что зашли без боя практически

Все целое там
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02.10.2022 09:44 Ответить
Ви реально думаете, що вони не відвели завчасночастину техніки розуміючи, що будуть оточені?
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02.10.2022 11:46 Ответить
Тобто 4000 орків вийшли з оточення пішки,по дорозі над якою ЗСУ утримували вогневий контроль.Бутусов опублікував фото квадрокоптера з цієї дороги з ворожою технікою,яку чомусь ніхто не збирався знищувати.Відбулася чергова зрада,бо орки ,яких випустили з Лиманського котла, знов будуть вбивати українців.
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02.10.2022 14:07 Ответить
Ви знаєте коли відвели якісь сили? Це могло бути тиждень тому. Скільки вбили, скільки взяли в полон, теж знаєте? Читайте менше кацапського лайна.
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02.10.2022 14:24 Ответить
Я посилався на головного редактора сайту Цензор.нет Юрія Бутусова.Чому ви вирішили що це "кацапське лайно"?Якщо б тисячу орків взяли в полон в Лимані, то вже давно було б відео з ними.В інтернеті достатньо відео з полоненими кацапами,але там по декілька полонених.Де інформація генштабу про кількість полонених,чи вбитих орків у Лимані?Раніше була їх інформація що там оточено від 2 до 5 тисяч окупантів.

Юрій Бутусов

2 д. ·

Росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені.

Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні.
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02.10.2022 15:25 Ответить
Про договорняки - це кацапська тема.
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02.10.2022 15:31 Ответить
То може ви поясните як кацапам вдалось вийти з оточення,якщо навіть у Бутосова була інформація що орки готують колони для втечі.Не сумніваюсь що цією інформацією володів генштаб.
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02.10.2022 15:39 Ответить
Це брехня хоча б тому, що нема ніяких гарантій дотримання "домовленостей" між Україною та рф.

Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
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02.10.2022 09:38 Ответить
Україна - ні. ******* - так.
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02.10.2022 10:00 Ответить
Командування рашистських військ полоненими не розпоряджається.
Тому, ця інфа як мінімум сумнівна.
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02.10.2022 09:39 Ответить
ти думаєш, д'єрмак цього не знає? Ти думаєш, що ЄрZе, як верховний, не міг дати команду Залужному, навіть не пояснюючи причин? А для чого тоді позавчора Ставка збиралась?
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02.10.2022 09:50 Ответить
Так, не роспоряджається. Але хіба зебанатів це хвилює?
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02.10.2022 10:01 Ответить
Наведене джерело інформації викликає у вас довіру?
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02.10.2022 09:45 Ответить
Цей ресурс створений не для підтримки ЗСУ, а для анонсів проти зе. Я сама відношусь до зе дуже холодно, але писати про домовленості, забувши,що 5000 просто знищити,взяти в полон нереально в питаннях часу і чисельності особливого складу. Тим паче не було оточення і був шлях для відходу. Звільнили території, людей в окупації 'це головне,а не якась надумана зрада від лівого ресурсу. Уже один написав,що землі і люди неважливо, важлива кількість убитих орків. Це не сафарі, це війна
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02.10.2022 09:49 Ответить
Був шлях до відходу, який прострілювався з двох сторін. Згадайте Іловайськ - було те ж саме. Але там кількість наших загиблих була значна більше. На жаль, здається, що договорняк таки був. Згадайте, подляк про це натякав.
Хочу помилитись у цьому.
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02.10.2022 10:06 Ответить
Іловайськ має 270 полеглих Героїв, Лиман же десь 700 полеглих орків. Іловайськ не мав дороги,тільки коридор смерті, у орків була вільна дорога,хоть і прострілювалася. Лиман мав ціль звільнення територій, а не облогу на час. А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця
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02.10.2022 10:13 Ответить
"Вільна дорога" яка прострілюється нашою артою це також "коридор смерті".Це такий же договорняк як і увипадку з розмінуванням Чонгару.На жаль наказ не розстрілювати орків, виконав Залужний,і відпущені з Лиману разом з технікою тисячі кацапів ,знов будуть вбивати українців.
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02.10.2022 10:39 Ответить
У Іловайському котлі було приблизно 1400 наших воїнів (за іншими данними - 1700). Офіційні втрати: загиблі - 366, поранені - 429, полонені - 300. Тобто загинуло близько чверті. Погодьтесь, це дуже високі втрати. Вийшли з оточення десь близько половини (з пораненими). Данні з Вікі.

У орків зараз втрати у відсотковому відношенні значно меньші (десь 5500 було у котлі, вийшло 4360). Про полонених щось не чутно нічого взагалі.
І "коридор смерті" - це якраз і є дорога, яка прострілюється з обох сторін...

А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця

На жаль, ця прибиральниця - радник "менеджера президента"
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02.10.2022 10:39 Ответить
Та до менеджмент відноситься і прибирання. Дійдуть новини від Штабу,тоді і дискусію продовжимо. На сьогодні зраду не підтверджено. Дивно,коли звільнення Ізюму було,радість була від звільнення людей і землі,а Лиман,якось порахували за сафарі, а про людей забули.
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02.10.2022 12:25 Ответить
Ні - це радость також, звичайно. Але дуже бажаю помсти за Іловайськ; а зараз БУЛА дуже гарна нагода...
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02.10.2022 16:58 Ответить
Посилит -- іх уже сношают.
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02.10.2022 09:26 Ответить
А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".
___________________________________________________________________________________
Публичная критика...?
Критика это немного другое
Вчерашнее предложение Пригожина "разжаловать этих ушлепков и босыми, с автоматом в руках, на фронт", это уже, как бы, не критика. На уголовной фене это называется опустить, после чего человек человеком больше не считается.
Особенно, если принимать во внимание, что "ушлепки" это командующие округами, начгенштаба Герасимов и министр обороны Шойгу.
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02.10.2022 09:27 Ответить
та нехай кацапи хоч пороздирають один одного
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02.10.2022 09:31 Ответить
Где население донбасса с украинскими флагами как на Харьковщине встречающее наших военных?
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02.10.2022 09:38 Ответить
Замучено и закопано кацапами в братских могилах
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02.10.2022 09:49 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/video-starobilsk-na-luganshhyni-tezh-mitynguye-proty-okupantiv/, - Старобельск, март 2022 года
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02.10.2022 10:03 Ответить
Харош «раскачивать».
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02.10.2022 11:49 Ответить
Да это просто тупорылая кацапская ботиха, продвигающаяся москальские нарративы про то, что Донбасс не надо освобождать от русских
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02.10.2022 13:37 Ответить
Спробую захистити підерасів з ГШ від підерасів з ФСБ 😁. Хєрасє-мов, той чоловік з квадратно-шухлядним пвдборіддям вже давно не керує військами, бо програв конкуренцію у цьому самому пуцину. Тому логічніше було б критикувати власне главкостєрха з позивним "голий торс" пуцина. Але ні, ще не можна. Ще рано. Тому кацапам прийдкться витерпіти ще цілий ряд військових навіть не поразок, а принижень, щоб почати критикувати "голий торс". І ще - порпзка досягається у чесному бою і у рівних суперників ще за давніх часів вона не була ганьбою, бо означала лише, що суперник просто кращий на даний час і залишала можливість для реваншу. Кацапи ж потерпіли саме приниження, яке поваги не викликпє і до реваншу не веде. 😊 І кожне нове приниження буде все більш болючим і руйнівним для кацапської психіки. Слава Україні!
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02.10.2022 09:50 Ответить
Сохраняйте трезвый ум и не ведитесь на соль и сахар. Или это народное, услышать что-то и орать- зрада?
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02.10.2022 10:04 Ответить
В любом случае, в РФ уже Кадыров и Гурулев, депутат и бывший команд. 58-й армией гонят на командующего группировкой Центрального военного округа... генерала Лапина.... Это хорошо....А была в Лимане 20-я армия и 144-я дивизия. Выпустили или не выпустили, так в свое время многие прозрели, узнав сколько км от Славянска до Донецка, когда оттуда вышел Гиркин.... Все может быть, особенно с нашим Ермаком.
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02.10.2022 10:07 Ответить
якщо правда, то і гвалт шавок царя природній інстинкт. Як єрепенились коли кума обміню. Хоча як було у відео окруженці втікали пішки ще до сформування котла.
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02.10.2022 13:05 Ответить
 
 