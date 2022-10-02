Потеря РФ Лимана почти наверняка усилит давление на командование российской армии, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские силы окончательно потеряли контроль над стратегически важным городом Лиман Донецкой области, вероятно, понеся значительные потери. Эта очередная неудача РФ усилит давление на командование российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в воскресном обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.
Она оценивает, что Лиман обороняли недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.
"Силы, вероятно, понесли значительные потери, поскольку они отходили по единственной дороге из города, которая все еще находится в руках россиян", - отмечается в обзоре.
Британская разведка объясняет, что в оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, за которой Россия пытается укрепить свою оборону.
"Уход России из Лимана также является значительной политической неудачей (России), учитывая, что он расположен в пределах Донецкой области - региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - добавляют там.
В британской разведке отмечают, что вывод российских войск из Лимана привел к дальнейшей волне публичной критики военного руководства РФ со стороны отдельных должностных лиц. А дальнейшие потери территорий "почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилению давления на высший командный состав".
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А котлы еще будут и больше 4000
Видно же что зашли без боя практически
Все целое там
Юрій Бутусов
2 д. ·
Росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.
Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені.
Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні.
Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
Тому, ця інфа як мінімум сумнівна.
Хочу помилитись у цьому.
У орків зараз втрати у відсотковому відношенні значно меньші (десь 5500 було у котлі, вийшло 4360). Про полонених щось не чутно нічого взагалі.
І "коридор смерті" - це якраз і є дорога, яка прострілюється з обох сторін...
А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця
На жаль, ця прибиральниця - радник "менеджера президента"
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Публичная критика...?
Критика это немного другое
Вчерашнее предложение Пригожина "разжаловать этих ушлепков и босыми, с автоматом в руках, на фронт", это уже, как бы, не критика. На уголовной фене это называется опустить, после чего человек человеком больше не считается.
Особенно, если принимать во внимание, что "ушлепки" это командующие округами, начгенштаба Герасимов и министр обороны Шойгу.