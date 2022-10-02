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Силы теробороны ВСУ стали страшным сном для врага и доказали, что украинцы смелы, свободны и несокрушимы, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тероборона

Сегодня в Украине отмечается День территориальной обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов теробороны с этим праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Залужного.

"Поздравляю с Днем территориальной обороны Украины! Сформированные непосредственно во время войны вы стали неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины и страшным сном для врага", - отмечает главнокомандующий.

"Вы взяли в руки оружие, чтобы защитить свободу и родных. Еще вчера люди мирных профессий, соседи, коллеги, друзья, сегодня - побратимы и сестры. Под лозунгом "Готовы к сопротивлению!" Силы территориальной обороны ВСУ доказали, что украинцы смелы, свободны, несокрушимы!
Вместе к Победе!" - добавил Залужный.

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Топ комментарии
+20
Саме так.
Мабуть тому влада не поспішала готувати українців до опору, свідомо марнувала час , аж до моменту Х.
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02.10.2022 09:25
+19
повага Залужному
слава ЗСУ!
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02.10.2022 09:26
+16
Мне теперь ясно кто одержал победу во Второй мировой... 4 украинских фронта и ни единого российского...
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02.10.2022 09:37
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Саме так.
Мабуть тому влада не поспішала готувати українців до опору, свідомо марнувала час , аж до моменту Х.
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02.10.2022 09:25 Ответить
В перший день навали вже не можна було записатися до лав діючою тероборони. І звідки вона взялася?
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02.10.2022 09:37 Ответить
А організація якась була чи просто навала бажаючих і нічого не вміючих ?
Ви ж розумієте, що героїчні , проте малопідготовлені люди, гинули ?
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02.10.2022 09:40 Ответить
Ніякої організації. У дворі біля взуттєвої майстерні записувались на листок з зошита в клітинку. Приходили з палками та рогатками. А поруч якісь дядьки в зеленій уніфррмі асфальт якраз клали біля мангалу з шашликами
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02.10.2022 09:45 Ответить
Я не про перепис писала. Ви різниці не розумієте ?
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02.10.2022 09:46 Ответить
А про що?
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02.10.2022 09:50 Ответить
Тролю, поцілуй вже портрет зеленського чи єрмачка і заспокойся.
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02.10.2022 09:52 Ответить
В мене нема ідолів. Так що можеш цілувати їх сама,якщо дозволять
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02.10.2022 09:55 Ответить
Справно працюєш на російську пропаганду.
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02.10.2022 10:03 Ответить
на правду
треба говорити собі і всім іншим правду, це є рецепт перемоги
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02.10.2022 10:04 Ответить
Це не правда, а антидержавна пропаганда.
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02.10.2022 10:57 Ответить
йди шашлики смаж
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02.10.2022 11:06 Ответить
В якому місті чи селищі це було? В Києві -шалені чери вже 25. Хто не мав військового фаху- чергуват на блокпости.
Саме тероборона внесла основний внесок в захист Києва вперший тиждень.
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02.10.2022 11:31 Ответить
Та таким як ви просто плювати. От і все.
Ігор Лапін казав, що на початку через незлагодженість і відсутність озброєння загинуло багато його побратимів, тобто людей які вміли воювати. А що стало з тими які не вміли ?
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02.10.2022 09:42 Ответить
Безсоромна ти істота.
Бійців поховали, а воно не вірить. ЧМО
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02.10.2022 09:51 Ответить
Ти не образа, а ганьбище.
Я не бажаю спілкуватись з лайном- тому бувай.
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02.10.2022 10:02 Ответить
і скільки відео було із зверненнями тероборони, що їх кидають з автоматами проти танків. і скільки скандалів, що у них немає ні обладнання, нічого. і кілька разів писали, то черкаську тероборону угробили, то закарпатську. і так, це саме в перші місяці було.
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02.10.2022 15:34 Ответить
повага Залужному
слава ЗСУ!
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02.10.2022 09:26 Ответить
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02.10.2022 09:39 Ответить
Спасибо Вам, Дорогие Наши ВСУ
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02.10.2022 09:26 Ответить
ЗІ СВЯТОМ ВАС ХЛОПЦИ ТА ДІВЧАТА!
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02.10.2022 09:27 Ответить
Сумській і Охтирській ТРО - Слава!!!
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02.10.2022 09:29 Ответить
Мы такие.. самим страшно на что способны.. Із святом усіх, терроборона це усі МИ.. і славетних перемог нам попереду..
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02.10.2022 09:32 Ответить
Сили тероборони - СИЛА, оркам - МОГИЛА.
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02.10.2022 09:36 Ответить
Мне теперь ясно кто одержал победу во Второй мировой... 4 украинских фронта и ни единого российского...
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02.10.2022 09:37 Ответить
Ну, там немножко с бывших украинских земель примазали руснявые "Воронежский" и "Курский".
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02.10.2022 09:49 Ответить
Пане, в том-то и дело, шо воронежский-курский, так как это наши исторические тэрэны , впоследствии переименовали в 4-ый Украинский фронт(по-моему в 1943 г).
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02.10.2022 10:52 Ответить
В ленинградском направлении воевал переименованный во власовцев фронт.
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02.10.2022 10:53 Ответить
Суки с кацапами (падлоЖуков) снял из-под Киева войска, сдав Киев гитлеровцам, и погнал защищать от своих же русских(власовцев) "блокадный" членинград.
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02.10.2022 10:56 Ответить
А я про что? Про тоже самое.
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02.10.2022 10:54 Ответить
Дык, дополнить для ясности- пересичным доходчивей.
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02.10.2022 10:58 Ответить
зы... СПАСИБО АМЕРАМ ЗА ЛЭНД-ЛИЗ И ТОГДА.
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02.10.2022 12:20 Ответить
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02.10.2022 09:38 Ответить
Дайте адрес главзеба , шобы все ему писали, мол, а нехер было военный бюджет закатывать в асфальт, бо в противном случае я считаю , шо вы провоцируете сделать хакерскую атаку на сайты глав Запада, которые шур нау вери бизи(континюэ то припэйр фор ас вэри строн милитари экувипмент) Лишь бы зебил не путался под ногами, не жевал нэжэть и вовремя делал правильный заказ.
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02.10.2022 09:48 Ответить
Баштанська ТРО поставила більше засобів ПВО ніж німці
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02.10.2022 09:46 Ответить
Да, я такой! И все наши такие!
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02.10.2022 09:50 Ответить
Діюча влада озброєних українців боїться більше чим *уйла.Саме тому і вимагає здати зброю ще й копів для цього залучила.
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02.10.2022 10:16 Ответить
Вооруженний народ - страшний сон для любой власти.
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02.10.2022 10:58 Ответить
З Днем Сил територіальної оборони всіх причетних. Багато підрозділів ТРО вже вписали свої рядки в історію цієї війни. Багато підрозділів ТРО не поступаються доблістю та героїзмом славетним бойовим бригадам. А вони ще тільки набувають досвіду та знань. Зі святом вої!
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02.10.2022 11:00 Ответить
Бережiться, вдачi , повернутися додому неушкодженим та з Перемогою. А, муйло-путлер, здохни паршивим шакалом... най тебе твоя кремлядь i замочить. Слава Украiнi !!!
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02.10.2022 11:04 Ответить
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02.10.2022 11:06 Ответить
Злий на ворога Мурчик. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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02.10.2022 12:17 Ответить
 
 