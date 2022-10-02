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412 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 784 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 2 октября 2022 года более 1196 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 412 детей погибли и более 784 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 402, Харьковской - 246, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 50, Днепропетровской - 29", - говорится в сообщении.

Так стало известно, что 25 сентября вблизи с. Куриловка Купянского района Харьковской области в результате прицельного обстрела врагом колонны гражданских машин с пытавшимися эвакуироваться людьми погибли 13 детей.

30 сентября в результате обстрела с. Подолы Купянского района Харьковской области получил травмы 13-летний парень.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.

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Полювання на дітей - как это по-руССки..
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02.10.2022 09:38 Ответить
Ось з ким ця дика орда прийшла воювати ,будьте прокляті кацапи дітовбивці і дибільнй народ цього терористичного утворення рф.
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02.10.2022 10:12 Ответить
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02.10.2022 10:39 Ответить
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02.10.2022 10:42 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим
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02.10.2022 12:17 Ответить
 
 