Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 октября потери личного состава противника составляют около 60 110 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,
танков - 2377 (+23) ед.,
боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед.,
артиллерийских систем - 1405 (+8) ед.,
РСЗО - 337 (+1) ед.,
средства ПВО - 176 (+0) ед.,
самолетов - 264 (+0) ед.,
вертолетов - 227 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
крылатые ракеты – 246 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед.,
специальная техника – 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Може ще не порахували?
І тому в мене зустрічне питання-з якого дивану ти тут пердиш?
Твоего скотенёнка ещё на могилизацию не забрали? Ты ему не забудь в сидор, своему проклятому скотенёнку, чёрный пакет целлофановый положить. А то у Украины на ваших дохлых скотов скоро пакетов не хватит. Нет пакета нет обратно твоего скотенёнка. А когда его бродячие собаки или лисицы обглодают, что из них выйдет наружу, то тебе и вернут. В кулёчке. Для торжественного захоронения на скотомогильнике.
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
Надіюсь до кінця року.
Ці втрати в 60 тис. привели до масових виступів у США, виведенню військ з В'єтнамі і загальному пригніченому стану по всій країні на багато років.
Втрати у 60 тис. у орків особливо нічого не змінили: мобілізація граматного м`яса іде майже без особливих проблем.
У сьогодняшньому ранковому зведенні по загальних втратах орків засобів ППО -0!
Щось я не розумію, С-300 - це не засоби ППО?
Тепер з Кремінної їх ще тиждень виковирювати...