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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15355) война (46726) Генштаб ВС (4273) уничтожение (3824) техника (1541) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 октября потери личного состава противника составляют около 60 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2377 (+23) ед.,

боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед.,

артиллерийских систем - 1405 (+8) ед.,

РСЗО - 337 (+1) ед.,

средства ПВО - 176 (+0) ед.,

самолетов - 264 (+0) ед.,

вертолетов - 227 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед.,

специальная техника – 131 (+0).

Читайте также: Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин 01

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
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Топ комментарии
+16
60 000 дохлой русни!
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
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02.10.2022 09:45
+13
Как фарш в тоннах/куб?
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02.10.2022 09:43
+13
Дивно, нічого про масу загиблих ворожих солдат під Лиманом...
Може ще не порахували?
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02.10.2022 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Пора с арифметической прогрессии спрыгивать на геометрическую.
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02.10.2022 09:40 Ответить
Как фарш в тоннах/куб?
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02.10.2022 09:43 Ответить
Дивно, нічого про масу загиблих ворожих солдат під Лиманом...
Може ще не порахували?
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02.10.2022 09:43 Ответить
,800 за тиждень
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02.10.2022 09:44 Ответить
Також чекав на статистику сьогодні після вчорашніх заяв генштабу,що тих,хто попав в оточення і пішли на прорив або вбили,або взяли у полон. А їх там було близько 5 тис. Тобто сподівався на 1000-1500...
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02.10.2022 09:59 Ответить
Кожен день вбивають по 500 в основному на Краматорському напрямку.ви б звичайно своїм бойовим диваном всіх кацапів передавили
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02.10.2022 10:04 Ответить
Слухай,вальонок,якщо ти не товаришуєш з логікою,то всім іншім не обов'язково це знати. А відповідаючи на останню частину твого висеру,то я свій борг віддав ще у 2017,отримавши фізичну травму яка не дозволяє проходити службу.
І тому в мене зустрічне питання-з якого дивану ти тут пердиш?
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02.10.2022 10:11 Ответить
Судячи з вашого гнівного коменту.травму головия теж поки що як і ви у стратегічному резерві диванних військ .
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02.10.2022 10:18 Ответить
Та ви вже далеко не в стратегічному резерві цього роду військ. Підозрюю,що ви як мінімум там в званні полковника. Мабуть і арестовича вище в цій ланці😀
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02.10.2022 10:38 Ответить
Прошу вибачення за мою емоціональну відповідь. Не відразу зрозумів,що ви спілкувалися без злого наміру мене образити😀
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02.10.2022 11:24 Ответить
Я теж прошу вибачення,диван був зайвим.
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02.10.2022 11:34 Ответить
Пане, Вам не вгодиш! Наша Галю балувана?
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02.10.2022 10:31 Ответить
Ще раз. ЛО-ГІ-КА після заяв ГЕН-ШТА--БУ. Чи у вас мислення як у росіян коли вони слухають свій генштаб і кокашенкова?
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02.10.2022 10:40 Ответить
Ех, гробы подорожают! (Вместе с ладами калина)
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02.10.2022 09:43 Ответить
Какие гробы? Лучший гроб для русни - грязная дерюга зассаная помойными котами.
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02.10.2022 09:47 Ответить
Це просто відсилка до Сталкера
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02.10.2022 09:53 Ответить
как же тебе легко рашистов бить ....в мешки и дерюги паковать....не поднимая даже задницу с дивана....((
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02.10.2022 10:09 Ответить
Патрони чи снаряди підносиш ?! Гут, Вольдемар, гут !
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02.10.2022 10:26 Ответить
Если вы решили за парня своего заступиться....то похвально даже.
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02.10.2022 10:34 Ответить
Ми ж не кацапи.
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02.10.2022 11:13 Ответить
Нет, он просто онанирует.
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02.10.2022 10:49 Ответить
Здорово, скот. Ты где пропадал? Пытался от крови украинцев отмыться? Не старайся, ты, как и остальные проклятые десятками миллионов украинцев, скоты обитающие на скотном двора ""Белоруссия" не отмоетесь.
Твоего скотенёнка ещё на могилизацию не забрали? Ты ему не забудь в сидор, своему проклятому скотенёнку, чёрный пакет целлофановый положить. А то у Украины на ваших дохлых скотов скоро пакетов не хватит. Нет пакета нет обратно твоего скотенёнка. А когда его бродячие собаки или лисицы обглодают, что из них выйдет наружу, то тебе и вернут. В кулёчке. Для торжественного захоронения на скотомогильнике.
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02.10.2022 10:44 Ответить
Чеська яма або скотомогильник також непоганий віріант.
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02.10.2022 10:24 Ответить
" Поховали москаля, як собаку, видно ноги, видно роги, видно сраку". а ви тут про якісь гроби, москаль в труні то повний пердюмонокль.
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02.10.2022 13:51 Ответить
Зараз спостерігається цікава річ, гасло саджай дерево, та збудуй будинок, перетворилася на вбий орка (москаля ) та придбай що нибудь для потреб ЗСУ
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02.10.2022 09:45 Ответить
60 000 дохлой русни!
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
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02.10.2022 09:45 Ответить
юбилейные 60
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02.10.2022 09:49 Ответить
Изготовить медаль за успехи на фронте(за тысячу уничтоженных ластоногих ааленей на брата). Равномерно поделить зажмуренных орков между всех защитников нашоi неньки, через коэфициент длительности пребывания на фронте за последние 8 лет . Также приплюсовать зажмуреных ваняток за предыдущие 6 лет. За такую медальку пожизненно выплачивать нашим захисникам по 100 000 грн в месяц. Если кто имеет личные успехи более успешные - медаль первой, второй степени, с утроенной - удвоенной оплатой соответственно.
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02.10.2022 10:11 Ответить
честно говоря меня удивляет отношение их командиров к потерям , как нужно ненавидеть свой личный состав , если ты понимаешь что качество вооружения и командования у противной стороны в десятки раз лучше , и все равно посылать людей на убой , ...............за 7 месяцев можно и обезьяну научить думать , а тут просто какой-то непробиваемый тупизм и идиотизм , на что рассчитывает их руководство ? .........а сами исполнители приказов не имеют головы ? простой анализ происходящего должен заставить задумается , так нет же , голые, босые, задураченные лезут на вилы , .........люди с таким желанием умирать не должны жить , им нужно помогать , но у себя дома .
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02.10.2022 16:45 Ответить
Жорна ЗСУ перемелюють кацапів. Мука буде.
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02.10.2022 09:49 Ответить
Станом на 01.09.2022 року Збройні сили України ліквідували близько 48 350 російських окупантів. З такими темпами можемо в січні відзначити 100000 мертвого орка.
Надіюсь до кінця року.
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02.10.2022 09:54 Ответить
У США під час війни у В'єтнамі загинуло 58 286 американських військових та ще 153 303 дістали поранення, в ці цифри входять втрати з усіх причин, зокрема й небойових.[126][127] У полон потрапило за різними даними від 725 до 837 американців, з яких від 65 до 116 померли в ньому.[128][129] Станом на 2 червня 2013 року, ще 1 645 осіб вважаються зниклими безвісти, після війни таких було 2 646.[130]
Ці втрати в 60 тис. привели до масових виступів у США, виведенню військ з В'єтнамі і загальному пригніченому стану по всій країні на багато років.

Втрати у 60 тис. у орків особливо нічого не змінили: мобілізація граматного м`яса іде майже без особливих проблем.
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02.10.2022 10:02 Ответить
ничьо, тиха вода греблю рие
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02.10.2022 10:06 Ответить
1965 по 1973 роки,а тут за 7 місяців!!!
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02.10.2022 10:08 Ответить
"ЗСУ знищили вісім командних пунктів, склади *********** і два С-300" - Генштаб. 2 жов 2022, 09:20

У сьогодняшньому ранковому зведенні по загальних втратах орків засобів ППО -0!

Щось я не розумію, С-300 - це не засоби ППО?
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02.10.2022 10:07 Ответить
Судячи по тому, що вони зараз користуються даунгрейдом ракет, аби вбивати цивільних на землі, С-300 відтепер є РСЗВ.
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02.10.2022 10:14 Ответить
так скільки в Лімані відправили до Кобзона? Казали що там виродків коло 5 тис.А статистика повідомляє,що за добу 500 по всіх напрямках.Де інші?
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02.10.2022 10:19 Ответить
Ще в котлі сидять, вилазити не хочуть.
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02.10.2022 20:05 Ответить
23 танки - добрий врожай.
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02.10.2022 10:28 Ответить
Відтягнулись до Кремінної, БАРС-13 як мінімум, хоча важку техніку покидали, замкнутого котла так і трапилось.
Тепер з Кремінної їх ще тиждень виковирювати...
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02.10.2022 10:29 Ответить
60К, юбілєй
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02.10.2022 11:23 Ответить
Завтра-послезавтра 5000 ББМ
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02.10.2022 12:04 Ответить
Гатіть їх хлопаки, до скону!
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02.10.2022 13:46 Ответить
 
 