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Оккупанты обстреляли прилегающие к границе с РФ населенные пункты на Харьковщине и безуспешно попытались наступать на Казачью Лопань, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина,тортури

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии столкновения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, обстреливали г. Купянск и населенные пункты Купянского района, г. Волчанск и с. Гатище Чугуевского района.

"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина. Продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.

Продолжается гуманитарное разминирование Харьковщины. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Синегубов также напоминает, что на линии столкновения идут бои.

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"Враг предпринял попытку наступать на Казачью Лопань, но под огнем наших защитников отошел с потерями", - резюмирует глава региона.
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власовец в касапе не спит..
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02.10.2022 09:55 Ответить
Есть подтверждение этой информации от достоверных источников???
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02.10.2022 10:07 Ответить
З яких ще ресурсів не принесли сміття? T.ZE Info що за ресурс з z. До чого тут це,мова про Харків
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02.10.2022 10:09 Ответить
бот
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02.10.2022 10:14 Ответить
Откуда на Лопань наступают? Она ж, вроде, почти на границе?
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02.10.2022 10:15 Ответить
А Бєлгррод?
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02.10.2022 10:19 Ответить
А нам з усіх "прасок" розповідають що коли виб'ємо кацапню з України то можна про мир домовлятися. Кацапи і далі зі своєї території стрілятимуть.
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02.10.2022 10:20 Ответить
 
 