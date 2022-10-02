Оккупанты обстреляли прилегающие к границе с РФ населенные пункты на Харьковщине и безуспешно попытались наступать на Казачью Лопань, - Синегубов

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии столкновения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, обстреливали г. Купянск и населенные пункты Купянского района, г. Волчанск и с. Гатище Чугуевского района.

"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина. Продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.

Продолжается гуманитарное разминирование Харьковщины. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Синегубов также напоминает, что на линии столкновения идут бои.

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"Враг предпринял попытку наступать на Казачью Лопань, но под огнем наших защитников отошел с потерями", - резюмирует глава региона.