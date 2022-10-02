Оккупанты обстреляли прилегающие к границе с РФ населенные пункты на Харьковщине и безуспешно попытались наступать на Казачью Лопань, - Синегубов
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За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии столкновения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по его словам, обстреливали г. Купянск и населенные пункты Купянского района, г. Волчанск и с. Гатище Чугуевского района.
"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина. Продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.
Продолжается гуманитарное разминирование Харьковщины. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.
Синегубов также напоминает, что на линии столкновения идут бои.
"Враг предпринял попытку наступать на Казачью Лопань, но под огнем наших защитников отошел с потерями", - резюмирует глава региона.
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