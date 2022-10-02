РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
1 574 1
война (46746) Николаев (2008) Николаевская область (1869) обстрел (20144) Ким Виталий (235)

Последствия ночного обстрела Николаева и области: два человека погибли, 7 ранены, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву и области. Есть попадание в гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов. В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется", – написал Ким.

Кроме того, враг обстрелял с. Шевченко Шевченковской громады. В результате обстрела два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Смотрите также: В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.10.2022 10:37 Ответить
 
 