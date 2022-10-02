Последствия ночного обстрела Николаева и области: два человека погибли, 7 ранены, - Ким

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву и области. Есть попадание в гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов. В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется", – написал Ким.

Кроме того, враг обстрелял с. Шевченко Шевченковской громады. В результате обстрела два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Смотрите также: В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич. ФОТОрепортаж