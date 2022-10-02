Последствия ночного обстрела Николаева и области: два человека погибли, 7 ранены, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву и области. Есть попадание в гражданские объекты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов. В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется", – написал Ким.
Кроме того, враг обстрелял с. Шевченко Шевченковской громады. В результате обстрела два человека погибли, частично разрушен жилой дом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий02.10.2022 10:37 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...