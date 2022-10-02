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96 освобожденных украинских пленных получили единовременную денежную выплату в 100 000 гривен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, освобожденным из российского плена.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России. Единоразовую денежную помощь получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после широкомасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Эта помощь будет предоставляться также другим защитникам Украины, освобожденным из плена.

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А їм хоч щось нараховувалось поки були в полоні?
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02.10.2022 13:09 Ответить
 
 