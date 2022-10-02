За минувшие сутки россияне убили в Украине восемь гражданских, еще 21 человек получил ранения, - ОП

Больше всего погибших - в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 1 октября, в Донецкой области - трое погибших, девять раненых; в Запорожской - один погибший, четверо раненых; в Николаевской - семь раненых; в Харьковской - четверо погибших, один раненый", - говорится в сообщении.

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