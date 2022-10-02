РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10635 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
559 0
убийство (6290) украинцы (3737) Тимошенко_Кирилл (421) Офис Президента (1692)

За минувшие сутки россияне убили в Украине восемь гражданских, еще 21 человек получил ранения, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наслідки

Больше всего погибших - в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 1 октября, в Донецкой области - трое погибших, девять раненых; в Запорожской - один погибший, четверо раненых; в Николаевской - семь раненых; в Харьковской - четверо погибших, один раненый", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 